Von Manfred Bechtel

Heidelberg. So etwas kommt der RNZ-Anzeigenabteilung auch nicht alle Tage unter. In der heutigen Printausgabe steht eine Todesanzeige für Napoleon Bonaparte – 200 Jahre nach dessen Tod. Und der Hinterbliebene, der den Franzosen darin betrauert, ist selbst schon vor 190 Jahren gestorben: Es handelt sich um Obristleutnant Franz Conrad Huffschmid.

Die Anzeige von 1971.

Noch rätselhafter wird die Angelegenheit bei einem Blick ins RNZ-Archiv. Denn auf den Tag vor genau 50 Jahren stand dieselbe Anzeige schon einmal im Blatt. Und vor 100 Jahren ebenfalls, damals allerdings in einer Rostocker Zeitung.

Was steckt dahinter? Auf dem Totenbett hatte der Obristleutnant Huffschmid, der im Badischen Infanterieregiment No. 3 Graf von Hochberg diente und Ritter der Ehrenlegion war, ein mündliches Vermächtnis hinterlassen: Alle 50 Jahre solle an den Tod Napoleons erinnert werden. Und diesen Willen hat 1971 und in diesem Jahr ein Heidelberger Ururenkel Huffschmids ausgeführt. Dem 89-Jährigen, der anonym bleiben will, bereitet die Sache sichtlich Vergnügen.

Franz Conrad Huffschmid in Uniform. Die Zeichnung rechts ist im Besitz seines Ururenkels, der nun sein Vermächtnis erfüllt. Repro: bec

Franz Conrad Huffschmid war 1831 mit 54 Jahren verstorben. Mit 16 war er als Fahnenjunker eingetreten, hatte an 15 Feldzügen teilgenommen, war viermal verwundet worden. Unter dem Grafen Hochberg war er mit seinem badischen Regiment für Napoleon nach Russland gezogen. "Die Auszeichnung der Ehrenlegion erhielt er auf Grund besonderer Standhaftigkeit, mit der er mit seinem Bataillon den Rückzug in Rußland bei der Beresina sicherte", schrieb die RNZ anlässlich der Annonce vor 50 Jahren.

In der Völkerschlacht bei Leipzig kämpfte Huffschmid zum letzten Mal auf der Seite des Empereur. Erst danach brach Baden im Herbst 1813 mit Napoleon. Huffschmid zog nun gegen die Franzosen ins Feld. Das tat seiner glühenden Verehrung für den Korsen offensichtlich keinen Abbruch. Der Heidelberger Ururenkel des Napoleon-Getreuen hält auch eine Zeichnung in Ehren, die den Ahnherrn auf dem Totenbett zeigt, gekleidet in seine blaue Paradeuniform, die Brust geschmückt mit seinen Orden.

Franz Conrad Huffschmid auf dem Totenbett. Repro: bec

Das Bild erinnert an die beiden aus russischer Gefangenschaft heimkehrenden Soldaten in Heinrich Heines Lied "Die Grenadiere". Da bittet der eine seinen Kameraden: "Das Ehrenkreuz am rothen Band sollst du aufs Herz mir legen", so will er begraben werden. Treue zum Kaiser über den Tod hinaus zeigt auch Huffschmids Vermächtnis.

Ob dieses allerdings auch schon vor 150 Jahren – also 50 Jahre nach Napoleons Tod – erfüllt wurde, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Man schrieb das Jahr 1871, der Deutsch-Französische Krieg ging geradezu Ende. Wahrscheinlich nicht die richtige Zeit für eine Erinnerung an den Franzosenkaiser. Und das nächste Mal? Der Sohn des 89-Jährigen – der Urururenkel Huffschmids – ist 50 Jahre alt. Stand heute will er sich nicht für die nächste fällige Todesanzeige im Jahr 2071 verbürgen.