Ziegelhausen. (ths) Die "Rosensteige" ist erstmals seit 2013 wieder durchgängig begehbar. Eine Zaunanlage des benachbarten Anrainers hatte den Weg lange blockiert, allerdings sorgte ein Trampelpfad dafür, dass Fußgänger auf das zuvor unbebaute Nachbargrundstück ausweichen konnten. Mit der Bebauung kam man schließlich nicht mehr auf den Büchsenackerkopf. Mittlerweile hat das Landschafts- und Forstamt auf dem rund 25 Meter langen Wegeteilstück durch den Einbau von Treppenstufen einen nun endgültigen und in den Plänen so vorgesehenen Durchgang für die dort Wandernden wiederhergestellt.

Die Stadt hatte beim Verwaltungsgericht Karlsruhe Klage gegen die widerrechtliche Überbauung eingereicht und 2016 Recht bekommen. Weil die Mühlen des Gerichts langsam mahlten, war erst vor einiger Zeit der Abschluss der Rückbauarbeiten möglich.

"Über 50 Tritte aus Edelstahl waren notwendig, um den Verlauf oberhalb der Straße abzusichern", zeigten sich Roselinde Schwalm und Jörg Sommer von der "Initiative zum Erhalt des Fußwegenetzes" in Ziegelhausen bei der ersten Begehung begeistert. Denn die Stadt verwendete zusätzlich jede Menge Gestein, um diesem historischen Verbindungsweg das rechte Gesicht zu geben.

Die "Initiative zum Erhalt des Fußwegenetzes" startete aus Überzeugung und Verbundenheit ihr Projekt, die von den Straßen unabhängigen Fußwege zu nutzen und zu dokumentieren. Die Initiative bot daher immer wieder "Ziegelhäuser Spaziergänge" an und fasste zusätzlich das Wegenetz in einer vor ein paar Jahren herausgegebenen Denkschrift zusammen. Dabei stieß man auch auf die bereits 1881 im Katasterplan erwähnte und wohl noch viel ältere "Rosensteige". Der Verlauf des Allmendwegs führt vom Ortskern, der "Drehscheib’", hinauf zum Büchsenackerhang, überquert dort die Straße "Am Büchsenackerhang" und geht dann als unbefestigter Wiesenweg weiter bis zum Büchsenacker-Kammweg.

Er endet in der Nähe des "Ebertplatzes", der bald in "Frieda-und-Mathias-Müller-Park" umbenannt wird, und windet sich von dort in die Höhe an Bebauung und vielem Grün vorbei. Dazu beweist auch ein Allmend-Stein das hohe Alter dieser öffentlichen Marschroute, die den Gang zu zentralen Versorgungsstrukturen wie Bushaltestelle, Lebensmittelmarkt, Metzgerei, Bäckerei sowie Gaststätten gewährleistet.