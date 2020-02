Von Micha Hörnle

Heidelberg. Panik sieht anders aus: In fast gelassenem Tonfall berichteten gestern auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz Prof. Klaus Heeg, Zentrumssprecher des Zentrums für Infektiologie, und Pflegedirektor Edgar Reisch, wie sie mit dem ersten Corona-Virus-Fall am Uniklinikum umgehen. Die Abläufe sind nicht viel anders, als wenn es sich um einen Grippepatienten handeln würde – nur dass der Mann, der aus Oftersheim stammt und der am Donnerstagabend positiv auf das Virus getestet wurde, nun in einer speziellen Abteilung der neugebauten, aber noch nicht bezogenen Chirurgie untergebracht ist. Die Abteilung hat im Moment noch 20 Zimmer, könnte aber erweitert werden: "Das wird dann, je nach Lage, nachjustiert", so Reisch.

Pfleger und Ärzte tragen hier einen Einmal-Mundschutz und -Kittel. Unter den Beschäftigten gab es auch bisher keine Probleme, Personal für die Isolierstation zu finden; eine Betriebsversammlung, die vorgestern über den Umgang mit dem Virus informierte, verlief völlig unspektakulär.

Pflegedirektor Edgar Reisch (l.) und Infektionsspezialist Klaus Heeg stellten sich gestern der Presse. Foto: Rothe/Bearbeitung: Lask

Für Reisch der große Vorteil: Das Klinikum hatte durchaus genug Zeit, sich auf eine eventuelle Epidemie vorzubereiten. Nicht nur weil es seit der Schweinegrippe vor etwa zehn Jahren einen detaillierten Ablaufplan gebe, Anfang Februar wurde auch eine Corona-"Taskforce" mit vielen Experten aus Forschung, Medizin und Pflege gegründet. Man ist also vor Überraschungen gefeit: "Das blaue Trinkwasser vor einem Jahr oder der EDV-Ausfall ein halbes Jahr später trafen uns viel schwerer und legten uns auch richtig lahm."

von Sebastian Riemer Nun ist es also geschehen: Wir haben den ersten Corona-Fall in unserer Region. Behandelt wird der Mann aus Oftersheim im Heidelberger Universitätsklinikum. Einmal mehr können wir uns glücklich schätzen, dass unsere Stadt eine hervorragende medizinische Infrastruktur bietet. Sollte sich das Virus weiter in der Region

von Sebastian Riemer Nun ist es also geschehen: Wir haben den ersten Corona-Fall in unserer Region. Behandelt wird der Mann aus Oftersheim im Heidelberger Universitätsklinikum. Einmal mehr können wir uns glücklich schätzen, dass unsere Stadt eine hervorragende medizinische Infrastruktur bietet. Sollte sich das Virus weiter in der Region ausbreiten, was leider nicht unwahrscheinlich ist, kann das Klinikum seine gestern eröffnete Corona-Quarantänestation schnell vergrößern und mehr Betten bereitstellen. Ebenfalls positiv: Das Uniklinikum hat rasch über die aktuelle Entwicklung informiert. In einer kurzfristig anberaumten, aber betont unaufgeregten Pressekonferenz wurden die Fragen meines Kollegen Micha Hörnle und anderer Journalisten soweit möglich beantwortet. Diese Offenheit ist wichtig, damit die "wachsame Gelassenheit", die Gesundheitsminister Spahn anmahnt, in der Bevölkerung nicht in "kopflose Panik" umschlägt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund, Ihr Sebastian Riemer

Infektionsspezialist Heeg gibt allerdings auch offen zu, dass von den Symptomen her eine Diagnose schwierig sei – denn der Husten oder das Fieber könne auch eine normale Grippe sein: "Das ist das Schwierige: Eine Corona-Infektion wird meist relativ spät entdeckt, und die Dunkelziffer ist hoch." Erst ein Test, den das Klinikum selbst durchführt ("keine komplizierte Angelegenheit"), bringt Klarheit – und so wird gerade in den letzten Tagen besonders viel getestet – allein am Donnerstag 28 Mal: "Wir testen momentan bundesweit viel, aber wir finden auch viel", so Heeg. Auch wenn man über das Virus bisher relativ wenig weiß, sieht Heeg eher Parallelen zur Grippe: "Wir gehen von einer etwas, aber nicht dramatisch höheren Komplikationsrate als bei der Influenza aus." Und wie es der Zufall so will: Momentan gebe es weder bundesweit noch in Heidelberg besonders viele behandlungsbedürftige Grippe-Fälle.

Aber über eine mögliche Epidemie will ein ausgewiesener Experte wie Heeg nicht spekulieren: Es könne sein, dass die Fallzahlen zunehmen – zumal viele ja nun erst aus dem Urlaub zurückkehren; es könne aber auch sein, dass die Erkrankungswelle wie damals bei der Schweinegrippe einfach so abbricht. In einem sind sich Heeg und Reisch in jedem Fall einig: "Wir sind gut vorbereitet." Nur eine Bitte haben sie: Wer den Verdacht hat, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, soll nicht in die Notfallambulanz des Klinikums gehen, sondern zuerst das Gesundheitsamt anrufen.

Die Stadt Heidelberg geht unterdessen nicht davon aus, dass das Ansteckungsrisiko in der Öffentlichkeit erhöht ist – und stützt sich auf die Einschätzung des Gesundheitsamtes. Deswegen planen die städtischen Behörden und Einrichtungen keine Reduzierung ihrer Öffnungszeiten; Kitas haben ganz regulär geöffnet – und auch die Größeren müssen am Montag wieder zur Schule gehen: Die Fastnachtsferien erhalten keine Corona-Verlängerung.

Info: Infotelefon des Gesundheitsamts: 06221/522-1881 (Montag bis Sonntag, 7.30 und 21 Uhr) oder Stadt Heidelberg, Telefon: 06221/321-8212 (durchgehend).