Von Maria Stumpf

Heidelberg. "Leidenschaft und Faszination" versprechen die Veranstalter Florian Keutel und Riadh Bourkhis: Das "Winter-Varieté" mit seiner Kombination aus Akrobatik, Tanz, Comedy und einem Gourmet-Drei-Gänge-Menü in besonderer Kulisse lädt mal wieder ein.

Los geht das Vergnügen unter dem Motto "Passion" Ende November. Neu im Programm: Erstmals wird die Show-Arena an den Dezember-Wochenenden bereits tagsüber geöffnet. Mit Brunch und einer einstündigen Highlight-Show.

Gestartet als spektakuläre Drei-Stunden-Bühnenshow im Ladenburger Automuseum Carl Benz und mit Zwischenstation auf dem Heidelberger Schloss wird die fünfte Spielsaison nun zum zweiten Mal auf dem Areal am Tiergartenbad stattfinden. Nach dem Motto "Vorfreude ist die allerschönste Freude" ging man schon jetzt mit ersten Informationen an die Presse. "Wir wollen mit unserem Engagement hier ein Highlight setzen für Heidelberg und die gesamte Metropolregion", sagte Florian Keutel.

Mit der renommierten "Heidelberger GVO Cateringkultur" und deren Küchendirektor Thomas Kaiser habe man perfekte neue Cateringpartner gefunden und stärke "damit noch mehr unsere Verbundenheit zu Heidelberg", betonte der Veranstalter. Die Küche biete "exklusive Genussmomente".

Im Licht modernster Veranstaltungstechnik erwarte man auch wieder preisgekrönte Künstler aus dem Ausland. Der als "Stimme des Winter-Varieté" bekannte Gastgeber Oli Dums sei dabei, auch die Finalistin des Eurovision Song Contest Ornella de Santis und die international erfolgreichen Tänzer des Vegas-Showballetts, verriet er schon mal. Mit Künstlern aus Südamerika und Australien sei man noch in Vertragsverhandlungen.

Rund 250 Gäste werden in das Winter-Varieté-Kuppelzelt mit der Bühne in der Mitte passen. Am Tiergartenbad sei der perfekte Standort mit ausreichend kostenfreien Parkplätzen. "Und man kommt gut hin, besser als auf das Schloss", ergänzte Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg Marketing. Er hob die Bedeutung der Show für die Stadt hervor. "In Heidelberg hat alles Platz, was Qualität hat. Wir danken dafür, dass Sie in dieser Stadt ihr Zelt aufschlagen."

Info: Im Internet unter www.winter-variete-heidelberg.de oder unter Telefon 01805 / 11881 gibt es Karten für die Show ab 49 Euro - ab 89 Euro für Show & Dine. Tickets zum Brunch sind ab 59 Euro erhältlich.