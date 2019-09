Auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt lässt es sich gut feiern - wie zum Beispiel am kommenden Wochenende. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Was anderen Stadtteilen ihre Kerwe ist, ist den Weststädtern ihr Weststadtfest, das nun zum 48. Mal über die Bühne geht. Angefangen hat es als kleine Ausgabe des Oktoberfests, mit Blasmusik und Knöchelessen, doch heute ist es ein modernes, dreitägiges Fest gerade für Familien. Es beginnt am Freitag, 13. September, um 19 Uhr mit einem ganz klassischen Hock bei Weck, Wurst und Wein.

Was sollte man nicht verpassen? Der Vorsitzende des Stadtteilvereins West-Heidelberg, Stefan Hauck, empfiehlt vor allem den Samstagabend mit der Rockband "Alien Brainsuckers" - und den Sonntag: Der steht im Zeichen der Kinder und der Fahrräder: "Ich kenne kein Fest in Heidelberg, bei dem mehr für Kinder getan wird. Und keines, bei dem es so viele Angebote rund ums Rad gibt." Neben Radcheck und Codieren steht ein Fahrradturnier für Kinder auf dem Programm; auch die neuesten E-Lastenräder können Probe gefahren werden. Für die Kinder schaut am Sonntag um 15 Uhr das Kasperle vorbei.

Gibt es einen Geheimtipp? Hauck fällt spontan der Caipirinha ein, für den am Samstag extra eine Bar aufgebaut wird.

Gibt es besondere Spezialitäten? Der Sonntag ist traditionell Erbsensuppentag; bekannt sind auch die Waffeln.

Was macht das Fest besonders? Der Stadtteilverein ist Veranstalter und betreibt alle Stände. Und weil alles unter schützenden Zelten stattfindet - sie sind sogar neu -, ist man auch fast unabhängig vom Wetter. Aber die Prognosen für Freitag bis Montag sind gut: sonnig, um die 25 Grad und kein Regen in Sicht. Rund 100 Helfer des Stadtteilvereins sind an den drei Festtagen im Einsatz. Und wie es auf dem Wilhelmsplatz nicht anders sein kann, ist die Stimmung sehr entspannt.

Was macht der Verein mit dem Geld, das er beim Weststadtfest erwirtschaftet? Damit soll das fast 120 Jahre alte Feuerwehrhaus, das eigentlich mehr eine Garage für einen Spritzenwagen war, saniert und zu einem Treff der Vereine umgebaut werden. Es liegt nicht direkt am Wilhelmsplatz, sondern in der Wilhelmstraße, und wurde zuletzt als Lager genutzt. Zwar hat der Gemeinderat im letzten Dezember 750.000 Euro für den Umbau zu einem Bürgertreff in den laufenden Haushalt eingestellt, aber der Stadtteilverein will ein Signal setzen, indem er einen eigenen Beitrag leistet. Bisher sind knapp 20.000 Euro zusammengekommen - schon der Erlös des Festes im letzten Jahr kam dem Spritzenhaus zugute -, davon soll die Ausstattung bezahlt werden. Hauck: "Wir sind zuversichtlich, dass wir es packen und dass das Gebäude 2020 fertig ist."