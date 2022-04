Heidelberg. (RNZ) Nur einer von drei Heidelbergern hat ein privates Auto. Damit ist es die Stadt mit den wenigsten Privatwagen in Baden-Württemberg. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Auf 1000 Einwohner entfallen hier demnach 319 Autos privater Halter. Damit hat in Heidelberg nur rund einer von drei Bürgern ein Privatauto – im Landesdurchschnitt ist es hingegen jeder Zweite. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts. Auf Firmen zugelassene Fahrzeuge wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt. Heidelberg besetzt schon seit einigen Jahren bundesweit Platz zwei hinter Berlin; hier liegt die Privatwagen-Dichte bei 293.

Insgesamt liegt Baden-Württemberg über dem Bundesschnitt. Von 1000 Einwohnern in Baden-Württemberg haben im Durchschnitt 543 private Autos, also rund jeder Zweite. Der Bundesdurchschnitt liegt mit 521 etwas niedriger als der Landesdurchschnitt. Im Vergleich aller Bundesländer ist das Saarland mit 608 Privatwagen je 1000 Einwohner Spitzenreiter. Nach Heidelberg folgen in Baden-Württemberg die Städte Freiburg im Breisgau (341) und Stuttgart (358). Tübingen hat 688 Privatautos und Ulm 640 pro 1000 Einwohner – beide doppelt so viele wie Heidelberg. Selbst Münster – wie Heidelberg eine Stadt mit hohem Radverkehrsanteil – kommt auf 558 Privat-Pkw pro 1000 Einwohner.

Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain sieht darin einen "Erfolg unserer klimafreundlichen Verkehrsplanung". Mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad komme man in Heidelberg schnell ans Ziel. Die Stadt tue seit Jahrzehnten sehr viel dafür, dass die Leute in Heidelberg kein Auto brauchen. "Neue Quartiere wie das Hospital oder Mark-Twain-Village werden konsequent nach dem Prinzip ,Stadt der kurzen Wege‘ angelegt", so SChmidt-Lamontain. Um den Umstieg und Abschied vom eigenen Auto noch leichter zu machen, arbeite man unter Hochdruck am Ausbau der Radwegeinfrastruktur sowie des ÖPNV-Angebots, der Citylogistik, sowie des Fahrrad- und Pkw-Sharings. "Wir haben die Klimaschutzziele und das Ziel der ,kurzen Wege‘ auch im Verkehrsentwicklungsplan 2035 fest verankert."

Neben der Verkehrsplanung hat die Stadt weitere gute Voraussetzungen für eine geringe Privatwagen-Dichte. So ist Heidelberg ein vergleichsweise kleiner Stadtkreis mit einer urbanen Prägung; dies macht beispielsweise die Nutzung des Fahrrads attraktiv. Zudem ist Heidelberg eine junge Stadt. Das Durchschnittsalter liegt bei 39,7 Jahren und damit deutlich unter dem Durchschnittsalter in Baden-Württemberg von 43,6 Jahren. Viele dieser jungen Menschen sind Studierende – im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen oft ohne eigenes Auto.