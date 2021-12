Oliver Krause, Leiter der Infrarot-Weltraumastronomie am Max-Planck-Institut, zeigt ein Qualifikationsmodell des Filterrads, das am 24. Dezember mit ins All fliegt. Foto: Rothe/dpa/Nasa

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Wenn an Heiligabend die Ariane-5-Rakete vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana mit dem neuen Weltraumteleskop "James Webb" ins All startet, ist ein Stück Heidelberg mit an Bord. Im Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) auf dem Königstuhl wurden hochpräzise Messinstrumente für die Infrarot-Kamera und den Spektrografen entwickelt und angefertigt. Damit haben sich die Forscher zugleich garantierte Beobachtungszeit mit dem Teleskop erkauft: Mehr als zehn ihrer Projekte sind genehmigt. Sie wollen etwa untersuchen, so MPIA-Direktor Prof. Thomas Henning, welcher Natur die Bausteine von Planeten sind. Sie wollen die chemische Zusammensetzung der Scheiben aus Gas und Staub kennenlernen, die junge Sterne umgeben – vor allem dort, wo erdähnliche Planeten entstehen. Und sie wollen die Zusammensetzung der Atmosphäre um Exoplaneten herausfinden.

Armin Böhm, Werkstattleiter am Max-Planck-Institut für Astronomie, mit einem Prototyp des in Heidelberg konstruierten Filterrades. Foto: Rothe/dpa/Nasa

Das James Webb-Weltraumteleskop soll in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung mindestens fünf Jahre lang um die Erde kreisen. Ein 25 Quadratmeter großer Spiegel aus 18 Segmenten wird im fernen Infrarotbereich des elektromagnetischen Spektrums die ersten Galaxien beobachten, die nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden. Zehn Milliarden Dollar hat die Herstellung des Satelliten, an der die USA, Europa und Kanada beteiligt waren, letztlich gekostet.

Eine lange Designphase in den Jahren 2000 bis 2009 in Heidelberg ging dem Einbau und der Prüfphase von Gitterrädern und Filterrad bei der Nasa voraus. Produziert wurden sie am MPIA in der eigenen Werkstatt – gemeinsam mit der Hensoldt AG in Oberkochen (ehemals Carl Zeiss Optronics) und im Austausch mit den Kollegen der Nasa. Die Teile müssen extreme Kälte aushalten können – Temperaturen bis hinunter zu minus 266 Grad Celsius. Auch später noch schauten sich die Nasa-Mitarbeiter jede einzelne Lötstelle unter dem Mikroskop an, wie Dr. Oliver Krause, Leiter der Infrarot-Weltraumastronomie, berichtet. Nach der langen Bauzeit freut er sich jetzt auf den Start der Rakete im Weltraumbahnhof Kourou. "Ich glaube, dass fundamental Neues entdeckt werden kann, weil das Teleskop so enorm leistungsfähig ist", sagt Krause. "Die Natur schlägt immer unsere Vorstellungskraft."

So sieht das Weltraumteleskop „James Webb“ mit seinem 25 Quadratmeter großen Hauptspiegel aus. Foto: Rothe/dpa/Nasa

Die Astrophysiker, Ingenieure und Feinwerkmechaniker auf dem Königstuhl haben viel Expertise in Konstruktion und Fertigung solcher Instrumente, wie sie für "James Webb" gebaut wurden. An ihre Präzision kommt kaum jemand heran. Auch für das "Extremely Large Telescope" der Europäischen Südsternwarte mit einem Hauptspiegel von 39 Metern Durchmesser, das derzeit in Chile aufgebaut wird, lieferten Werkstattleiter Armin Böhm und seine Feinwerkmechaniker zwei Instrumente.

Die Nasa hat die Heidelberger bereits eingeladen, beim Bau des nächsten Weltraum-Teleskops "Roman" dabei zu sein, das Dunkle Materie, Dunkle Energie und weitere Exoplaneten untersuchen soll. MPIA-Direktor Henning ist stolz darauf, dass sein Institut als einziges in Europa ausgewählt wurde. "Alles, was sich dreht, kommt aus unserem Institut." Er betont aber auch: "Die Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen Firmen in Deutschland – das macht unser Know-how aus."

Im MPIA leitet Henning die Abteilung Planeten und Sternenentstehung, Hans-Walter Rix die Abteilung Galaxien und Kosmologie. Die dritte Direktorin Laura Kreidberg ist spezialisiert auf die Atmosphäre von Exoplaneten. Ihre Abteilung wird ein neues Gebäude auf dem Königstuhl bekommen. Baubeginn ist Ende 2022.