Von Steffen Blatt

Heidelberg. Wenn der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und sein katholischer Amtskollege Gebhard Fürst von der Diözese Rottenburg-Stuttgart zu einem ökumenischen Gottesdienst nach Heidelberg kommen, wird in der Regel groß aufgefahren: repräsentative Kirche, Chorgesang, Orgelspiel, volles Haus. Nicht so an diesem Sonntag. Da zelebrierten die Geistlichen mit ihren Kollegen aus Heidelberg einen Gottesdienst am Rande der Stadt, auf einer Wiese und im Gehen. Die Form war dem Anlass angemessen, denn die Feier fand am Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen statt.

Die Symbolwirkung ist gewollt: dass man sich auf den Weg macht und dabei derer gedenkt, die auf der Flucht sind. Über 80 Millionen Menschen sind das derzeit laut den Zahlen des UN-Flüchtlingskommissariats – einmal die gesamte deutsche Bevölkerung. "Diese Zahl ist unvorstellbar", sagt der katholische Dekan Alexander Czech in seiner Begrüßung auf der Wiese von Landwirt Manfred Becker am Kirchheimer Grasweg – und schlägt den Bogen zu seiner Familiengeschichte, in der die Vertreibung aus dem Sudetenland und das Ankommen hier eine große Rolle spielt.

Dann macht sich die Gemeinde auf den Weg, am Grasweg entlang, der Zufahrt zum Ankunftszentrum für Geflüchtete in Patrick-Henry-Village. Das ist das Ziel der Prozession. Unterwegs hören die Gläubigen eindrückliche Fluchtgeschichten, das sind zwar jeweils nur wenige Sätze, die aber ein ganzes Menschenschicksal erzählen. Etwa von Farida aus Syrien, deren Mann von seinem Arbeitsplatz verschleppt wurde und den sie nie wieder sah. Von Claudette aus Kamerun, deren Dorf von Rebellen überfallen wurde. Oder von Sahil aus dem Iran, der nur heimlich mit Freunden in der Bibel lesen konnte und als einziger der Gruppe fliehen konnte, nachdem der Geheimdienst sie entdeckt hatte.

"Fluchtursachen sind vielfältig. Jedes Schicksal ist individuell. Schauen wir deshalb genau hin, wenn wir Geflüchteten begegnen", sagt Bischof Fürst beim ersten Stopp am Rande eines Erdbeerfeldes. Er zieht die Parallele zur großen biblischen Geschichte des Volkes Israel, das aus Ägypten fliehen muss, um der Sklaverei zu entkommen. "Gott ist an der Seite der Heimatlosen – heute wie zu allen Zeiten", sagt Fürst. Der Gesellschaft, welche die Geflüchteten aufnimmt, empfiehlt er einen großen Satz aus der Bibel als Handlungsmaxime: "Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst." Und einen weltlichen: "Asylrecht ist Menschenrecht!"

Die Prozession zieht weiter, und jetzt sind Erzählungen vom Auf-dem-Weg-Sein zu hören: Von Martins aus Nigeria, der beim Marsch durch die Wüste seine schwangere Freundin begraben muss, am Wegesrand, mit ein paar Steinen bedeckt, irgendwo zwischen Niger und Libyen. Von Hayat und Sheikmoussa aus dem Irak, die an der bosnisch-kroatischen Grenze ihre Hochzeitsohrringe verscherbeln, damit Schlepper sie und ihre vier kleinen Kinder in die EU bringen. Fünf Tage sind sie im doppelten Boden eines Lastwagens eingesperrt, ohne Licht und Toilette.

Auch für das Volk Israel war die Flucht der letzte Ausweg, berichtet Landesbischof Cornelius-Bundschuh beim nächsten Halt. Lange hatten sie um bessere Arbeitsbedingungen und gerechte politische und ökonomische Verhältnisse mit dem Pharao gerungen – vergebens. "Wir sollten alles tun, um die Ursachen von Flucht und Vertreibung zu bekämpfen", macht er deutlich. Und wenn das nicht gelingt – weil wir selbst häufig von den Verhältnissen profitieren, die genau diese Fluchtgründe schaffen –, "dann macht wenigstens die Fluchtwege möglichst sicher und nehmt die Geflüchteten gastfreundlich auf".

Die Gruppe geht weiter, jetzt berichten Geflüchtete vom Ankommen: Von belastenden Anhörungen im Asylverfahren, von Ungewissheit und drohender Abschiebung, aber auch von Zuwendung und Hilfe, die sie in Deutschland erfahren haben. Am Checkpoint vor dem Ankunftszentrum endet die Prozession. Die Gemeinde betet, die beiden Bischöfe sprechen den Segen. Mit einem letzten markanten Satz verabschiedet der evangelische Dekan Christoph Ellsiepen die Teilnehmenden: "Wir sind nur ein kurzes Stück Weg gegangen und haben derer gedacht, die viel längere Wege gehen."

Update: Sonntag, 20. Juni 2021, 21.52 Uhr