Von Karla Sommer

Rohrbach. Ausgerechnet zur Lese regnete es. Das passte den Winzern Andreas Bauer, Jörg Clauer, Hans Clauer-de Chant, Thomas Klein und Hans Christian Winter überhaupt nicht, waren sie doch bisher alle zufrieden mit der Qualität ihres Weines - trotz des heißen und trockenen Sommers. Doch in der letzten Woche mussten sich viele von ihnen beeilen, um alle Sorten in den Keller zu bekommen, denn die Gefahr von Fäulnis und Pilzbefall im Weinberg war bei dem nassen Wetter groß.

Im Weingut der Familie Bauer auf dem Dachsbuckel herrschte keine Panik. Es regnete am Freitag, und so konnte sich Andreas Bauer in aller Ruhe seinen Bränden widmen. "Am Wochenende wird es besser, dann können wir noch einen großen Teil, wie den Weißburgunder und Teile des Spätburgunders, einfahren", so seine Planung. Er und sein Vater Werner lesen entsprechend der Reife der Trauben. Und das ist, da die Weinberge bis nach Rohrbach und Leimen verteilt sind, lokal ganz unterschiedlich.

Hintergrund Die wärmeren Temperaturen sind für die Winzer eine Herausforderung - Kellermeisterin Simona Maier im Interview Seit 2015 ist die Winzermeisterin Simona Maier als Kellermeisterin auf dem Dormenackerhof tätig. Die RNZ wollte wissen, wie sich nach ihrer Einschätzung der Klimawandel auf den Weinbau auswirken wird. Hat das sich offensichtlich ändernde Klima [+] Lesen Sie mehr Die wärmeren Temperaturen sind für die Winzer eine Herausforderung - Kellermeisterin Simona Maier im Interview Seit 2015 ist die Winzermeisterin Simona Maier als Kellermeisterin auf dem Dormenackerhof tätig. Die RNZ wollte wissen, wie sich nach ihrer Einschätzung der Klimawandel auf den Weinbau auswirken wird. Hat das sich offensichtlich ändernde Klima auf den Weinanbau in unserer Region einen Einfluss? Aktuell ist es so, dass wir den Klimawandel spüren - im positiven wie auch im negativen Sinn. Positiv ist auf jeden Fall, dass wir neue Rebsorten anbauen können wie Cabernet Sauvignon oder Merlot. Aber auch bei unserem klassischen Spätburgunder können wir jetzt jedes Jahr einen guten Spätburgunder einfahren. Durch das wärmere Wetter haben wir auf jeden Fall bessere Mostqualitäten. Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Säure zurückgeht, vor allem bei den weißen Sorten, und es gibt bei denen auch öfter Sonnenbrand. Und dann müssen wir auch, bedingt durch die Trockenheit, vor allem die Junganlagen bewässern. Gilt das auch, falls die Trockenheit in der Vegetationszeit anhält, für die älteren Weinstöcke? Eventuell. Im Kraichgau oder der Badischen Bergstraße müssen die Winzer schon bewässern. Aber das Problem bei der Bewässerung ist, dass wir kaum Bewässerungsanlagen in den Weinbergen haben, so wie es in den südlichen Ländern üblich ist. Wenn man also in Deutschland das Wasser transportieren muss, dann explodieren die Kosten. Deshalb gibt es eigentlich gar keinen Spielraum für eine Bewässerung per Transport. Es geht dabei immerhin um hunderttausende von Litern. Deshalb muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man das Problem weiter angeht und wie man weiter plant. Wer ist da gefragt? Man müsste in Zusammenarbeit mit den Wasserversorgern und dem Landwirtschaftsamt eine Strategie erarbeiten, wie man für besonders problematische Lagen einen Wasseranschluss bekommt. Müssen sich also jetzt die Winzer auf den Klimawandel einstellen? Ja, darauf müssen wir uns einstellen. Es wird schon jetzt schwierig, leichte Weißweine zu produzieren, weil die Alkoholgehalte höher steigen. So leidet der Silvaner sehr stark unter Trockenheit, ebenso der klassische Müller-Thurgau und auch der Riesling. Er muss natürlich noch nicht verschwinden, aber beim Neuanbau sollte man ihn nicht an einen warmen Standort pflanzen. Dagegen ist der Chardonnay robuster als der Riesling, ebenso der Grauburgunder. Gibt es noch ein Problem für Winzer? Ja, das laufende Volksbegehren "Pro Biene" (ein in Baden-Württemberg geplantes Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten). Das verschlechtert die Situation für uns Winzer. Wir machen schon sehr viel und achten durch Begrünung darauf, dass Insekten und vor allem Bienen Nahrung vorfinden. Mit dem Volksbegehren, sollte es durchkommen, werden wir im Weinbau stark eingeschränkt. Für den Weinbau brauchen wir Pestizide, selbst die Öko-Winzer, und außerdem liegen in Baden-Württemberg rund 70 Prozent der Rebflächen im Landschaftsschutzgebiet. Kommt das Volksbegehren durch, fehlt den Winzern die Existenzgrundlage und zieht damit einen riesigen Verlust für die Weinbranche nach sich.

"Es gibt zwar im Gegensatz zum letzten Jahr etwas weniger Ertrag, aber wir haben gute Oechslegrade." Der Zuckergehalt des Mosts ist also hoch, die Qualität des Weins gut. Zwar war es in den letzten zwei Monaten sehr warm, aber auf dem Dachsbuckel, wo sieben Hektar von der Gesamtfläche (17 Hektar) stehen, nicht zu warm. Deshalb gab es in der Höhe gar keine Hitzeschäden, im unteren Bereich nur geringen Trauben-Sonnenbrand. Dennoch, so Andreas Bauer, registriere man auch auf dem Dachsbuckel den Klimawandel. So wurde bei der Neupflanzung von Riesling ein Standort ausgewählt, der in einer Kaltluftzone liegt. Und ganz konkret erinnert sich der 31-Jährige daran, dass er vor rund 15 Jahren beim Helfen im Keller Winterkleidung anhatte. "Jetzt kann ich in kurzer Hose keltern."

Andreas Bauer bei der Kontrolle nach dem Pressen. Fotos: Alfred Gerold (4), Karla Sommer

Auf dem Dormenackerhof mit seinen 15 Hektar Rebfläche musste alles schnell gehen. "Wir wollen keine verwässerten Trauben ernten", erklärt Jörg Clauer, der das Zusammenkommen von Regen und warmen Temperaturen fürchtet. "Zweidrittel, Sauvignon Blanc, Riesling und Teile von Grau- und Weißburgunder haben wir schon im Keller. Das war die Pflicht, jetzt kommt die Kür." Und deshalb wurde am trockeneren Wochenende noch der Rest, die roten Sorten, geerntet. Alle, sogar die zuerst gelesenen Trauben, haben 90 Grad Oechsle oder weit mehr. Wie der Riesling, den Clauer mit seiner Kellermeisterin Simona Maier als Kabinett einstuft, obwohl er schon Spätlesequalität hat. Über das Wetter, über das viele Landwirte, aber auch Winzer klagen, kann er nicht meckern, denn der Lös-/Lehmboden, auf dem die meisten Reben stehen, hält die Feuchtigkeit. Und auch beim Entblättern der Weinstöcke hielt Clauer sich zurück, sodass nur wenige Trauben den gefürchteten Sonnenbrand bekamen.

Hans Clauer de-Chant prüft den Druck in seinen Tanks. Fotos: Alfred Gerold (4), Karla Sommer

Hans Clauer-de Chant ist studierter Bauingenieur und gelernter Winzer, er betreibt rund zwei Hektar Rebfläche auf der Lage Herrenberg. Darauf befindet sich etwas ganz Besonderes, nämlich ein paar Reihen, die man als "Gemischten Satz" bezeichnet und deren Anbau vor geschätzt 250 Jahren als ursprüngliche Kulturform des Weinanbaus gilt. Zwölf Rebsorten, die, wie alle anderen auch, mit der Hand gelesen werden, geben diesem Wein einen ganz besonderen naturtrockenen, leicht mineralischen Geschmack. Rund 500 Flaschenfüllungen kommen jährlich aus diesem alten Rebenbestand, wahrscheinlich auch dieses Jahr. Denn der "Weiße Heunisch" und die anderen alten Sorten reifen schon in ihrem Tank und dürfen sich dann als fertiges Produkt "Codex" nennen. Auch die Burgundersorten, darunter ein Auxerrois, blubbern schon im Tank. "Der Grauburgunder hat 102 Grad Oechsle", berichtet Clauer-de Chant.

Zufrieden mit dem Ertrag ist auch Thomas Klein. Damit ist gesichert, dass die Besenwirtschaft seiner Familie in den Hangäckerhöfen auch im nächsten Jahr wieder öffnen kann. Auf der gut drei Hektar großen Fläche zwischen Rohrbach und Leimen ging alles gut. Die gut 8000 Liter, die er für den "Besen" und den Verkauf braucht, sind gesichert. Als "Self-made-Winzer" ist er zufrieden mit der Qualität der gelesenen Trauben: "Alle haben über 90 Grad Oechsle." Das gilt für den Müller-Thurgau, den Chardonnay sowie für den Lemberger und den Spätburgunder.

Thomas Klein misst den Oechslegrad seiner Trauben. Fotos: Alfred Gerold (4), Karla Sommer

Bis auf den Spätburgunder hat Hans Christian Winter alles in den Keller gebracht. Und auch der wurde am weitgehend regenfreien Wochenende gelesen. "Wir haben kerngesunde Trauben", so Winter. Der Müller-Thurgau etwa hat über 80 Grad Oechsle, Weiß-, Grauburgunder und Chardonnay 90 bis 95 Grad. Und auch der Riesling hat je nach Lage 88 bis 97 Grad Oechsle. Die Weinsäure bewegt sich um neun Gramm pro Liter. "Das ist sehr gut, denn der Riesling ist mein Lieblingswein", sagt Winter.

Hans Christian Winter bei der Arbeit an der Traubenpresse. Fotos: Alfred Gerold (4), Karla Sommer

Nun müssen die Weine nur noch im Keller reifen. Für ihn das kleinere Problem, denn er ist davon überzeugt, "dass man im Keller nur die Qualität erhalten kann. Erarbeitet wird sie im Weinberg." Auch er spürt die klimatischen Veränderungen, gibt aber zu bedenken, dass es immer mal wieder klimatische Ausschläge nach oben und unten gab. Und wenn der relativ empfindliche Riesling leiden sollte, dann pflanze man ihn künftig in kühlere Lagen oder ernte ihn früher. "Wir werden das schon hinkriegen, den Riesling weiter zu kultivieren," sagt Winter.