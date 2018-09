Heidelberg. (bik) Schneller Jubel war bei der FDP gestern Abend im Restaurant "Nepomuk" nicht drin, denn die Übertragung der TV-Wahlsendungen vom Computer auf die Leinwand funktionierte nicht so richtig. Kandidat Dennis Nusser reagierte cool: "Das zeigt nur die Notwendigkeit des konsequenten Netzausbaus, den wir fordern." Ansonsten fand er, dass die FDP bei der Wahl sehr gut abgeschnitten habe; mit seinem Listenplatz 21 hatte er selbst keine Chance auf den Einzug in den Bundestag.

Von den Parteikollegen erntete der 21-jährige Student viel Lob und langen Applaus. "Er hat es geschafft, viele Leute zu motivieren." (Michael Eckert). "Er hat auf den Podien brillant formuliert." (Oliver Wolf). Nusser, der sich schon als Kind mit Politik beschäftigte und 2013 in die FDP eintrat, bleibt ein politischer Kopf, auch wenn er sich jetzt erst einmal eine Woche Urlaub mit Schlafsack und Zelt in Dänemark vorstellen kann. Er weiß um seinen Gestaltungsdrang, will auch in Heidelberg weiterhin in der FDP aktiv sein, sagt aber: "Ich habe mein Leben nicht darauf ausgelegt, Berufspolitiker zu werden." Von Verhandlungen mit CDU und Grünen hat er jedenfalls feste Vorstellungen: "Wir müssen unsere Inhalte im Koalitionsvertrag fest verankern; wenn sie in zwei Jahren nicht umgesetzt sind und auch in den dann folgenden Monaten keine Aussichten bestehen, müssen wir Konsequenzen ziehen."