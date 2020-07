Von Jonas Labrenz und Denis Schnur

Heidelberg. Die Stadt hat ihren Namen von der Heidelbeere. Zumindest ist das die wahrscheinlichste Erklärung. Selbst die moderne Sprachwissenschaft erhebt hier keine Einwände: Heidelberg ist demnach entweder eine Klammerform für "Heidel(beer)berg" oder "Heidel" war frühmittelhochdeutsch einmal der Name für Heidelbeere. Aber woher haben eigentlich die Stadtteile ihren Namen?

Altstadt

Die Keimzelle der Stadt ist natürlich die Altstadt. Der historische Stadtkern hat hier den umgangssprachlichen Namen als Stadtteilnamen bekommen. 1196 wurde Heidelberg erstmals in einer Urkunde des Klosters Schönau erwähnt, später dehnt es sich in alle Himmelsrichtungen aus. Bevor es keine anderen Stadtteile gab, nannte man sie natürlich nicht Altstadt.

Schlierbach

Schlierbach, das 1245 erstmals urkundlich erwähnt wurde und schon immer ein Heidelberger Außenposten war, ist nach dem gleichnamigen Bach benannt. Dieser fließt vom Königstuhl am Wolfsbrunnen vorbei in den Neckar und hat das Schlierbachtal geformt. Der Name des Gewässers leitet sich vom Mittelhochdeutschen "slier" ab, was so viel heißt wie Lehm oder Schlamm.

Weststadt

1838 entsteht parallel zum Bau des Heidelberger Bahnhofs auf ehemals landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Nähe das erste Vorstadthotel Heidelbergs, das Hotel Schrieder (heute Crown Plaza). Und aus der Perspektive des damaligen Heidelbergs lag das natürlich im Westen – auch wenn sich das Viertel heute ziemlich in der Stadtmitte befindet. 1870 beginnt die erste wesentliche Wachstumsphase der Weststadt in der Gründerzeit: Es entstehen Hotels und zahlreiche private Villen. Ab 1924 wird schließlich die Bezeichnung "Weststadt" gebräuchlich.

Südstadt

Die Südstadt entstand mit dem Bergfriedhof, der südlich des damaligen Heidelbergs liegt. Der wurde von 1842 bis 1844 angelegt, 1931 das Bethanien-Krankenhaus eingeweiht. 1937 folgt der Bau der Großdeutschland-Kaserne, heute die Campbell-Barracks. Das Mark Twain Village wurde schließlich 1950 gebaut.

Der ehemalige Heidelberger Hauptbahnhof in Bergheim. Foto: Stadtarchiv

Bergheim

769 erstmals erwähnt, tauchen für Bergheim im Lorscher Codex noch die Namen "Bergeheim", "Berchheim", und "Pergeheim" auf. Ist das dem nahen Gaisberg zu verdanken? Die althochdeutsche Bedeutung des Wortes kann sich auch auf leichte Erhebungen beziehen: Auf das Neckarufer beispielsweise oder eine leichte Erhebung südlich des Neckars. 1392 ließ Pfalzgraf Ruprecht II. Heidelberg nach Westen erweitern, das Dorf "Bergeheim" wird aufgelöst, die Dorfbewohner müssen in die befestigte Stadt umsiedeln. 1855 wird der Hauptbahnhof in Höhe des heutigen Stadtgartens eröffnet und zieht Industrie sowie den Bau zahlreicher Hotels nach sich. Der neue Stadtteil erhält den Namen des an derselben Stelle zuvor aufgegebenen Dorfes: "Bergheim".

Neuenheim

Beim Stadtteil Neuenheim ist der Ursprung des Namens nicht bekannt. Als das Bauern-, Fischer- und Winzerdorf im Jahr 765 im Lorscher Codex erstmals erwähnt wurde, gab es ihn schon. 1891 war Neuenheim die erste Gemeinde, die an Heidelberg angegliedert wurden.

Das Handschuhsheimer Wappen.

Handschuhsheim

Ebenfalls 765 erstmals erwähnt wurde das Dorf "Handschuhsheim". Ab 1200 herrschte das Adelsgeschlecht "derer von Handschuhsheim" im Dorf, es gab dem heutigen Stadtteil seinen Namen und das Wappen und errichtete die Tiefburg. Deren Namen stammt aber offenbar nicht von dem Bekleidungsstück, sondern von einem fränkischen Adeligen, der vermutlich "Antsco" hieß. Mit der Zeit wurde daraus der "Handschuh". 1903 wurde Handschuhsheim eingemeindet und ist heute der bevölkerungsreichste Stadtteil.

Wieblingen

Wieblingen tauchte auch erstmals im Lorscher Codex auf – im Jahr 767 als "Wibinga". Tatsächlich dürfte die Siedlung deutlich älter sein. Denn fast alle Ortschaften mit den Endungen "-heim" und "-ingen" sind im sechsten Jahrhundert entstanden. Die Endung "-ingen" bedeutet dabei "die Angehörigen einer Person". In diesem Fall geht es um die Leute des Wibilo, eines adligen militärischen Anführers. Seine Sippe wurde "die Wibelingen" genannt. Der Stadtteil, der wiederum nach diesen benannt wurde, ist seit 1920 ein Teil Heidelbergs.

Pfaffengrund

Der Name Pfaffengrund ist deutlich älter als der Stadtteil, der ab 1920 entwickelt wurde. Das Gewann, auf dem damals die ersten Wohnhäuser für Arbeiter errichtet wurden, hieß schon im Mittelalter so – warum, ist jedoch unklar. Kirchenbesitz spielte in dem Gebiet eigentlich eine eher untergeordnete Rolle.

Kirchheim

Die Geschichte des Dorfs Kirchheim ist dagegen – wie der Name schon sagt – eng mit der Kirche verbunden. Gräber aus der Merowingerzeit (fünftes bis achtes Jahrhundert) lassen auf eine frühe kirchliche Bedeutung schließen. Und 767 wird es als "Chirichheim" erstmals schriftlich im Lorscher Codex erwähnt. Konrad von Kirchheim und seine Frau Petrissa vermachen ihre Güter im 13. Jahrhundert dem Kloster Schönau. Im 30-Jährigen Krieg wird das Dorf – und auch die Kirche – stark zerstört und später wieder aufgebaut. 1920 wird es eingemeindet.

Ein Bild des namensgebenden Rohrbachs um 1953. Foto: Archiv

Rohrbach

Bei Rohrbach ist der Namensursprung eindeutig: Denn durch einen großen Teil des Stadtteils fließt der Rohrbach, auch wenn man ihn heute nur noch im Bereich des Kühlen Grundes sehen kann. Ansonsten ist er vollständig kanalisiert. Rohrbach heißt das Gewässer aber nicht, weil es mittlerweile größtenteils durch Rohre fließt, sondern weil früher an seinem Rand Schilf wuchs, das aussah wie Rohre und folglich "Rohr" genannt wurde. 1927 wurde Rohrbach eingemeindet.

Boxberg

1957 sieht ein Flächennutzungsplan der Stadt vor, ein rund 54 Hektar großes Gebiet auf dem Boxberg für den Wohnungsbau zu erschließen. 1960 beschließt der Gemeinderat zu bauen, 1962 ziehen die ersten Bewohner ein. Vorher wurde das Gelände von Rohrbacher Bauern als Weideland für Kuh-, Schweine- und Ziegenherden genutzt. Die alten Gewannnamen "Weide", "Kartoffelstück" oder "Gaisberg" deuten darauf hin. Und auch der Name Boxberg kommt daher: Box leitet sich nämlich ab vom althochdeutschen "boc", also Bock/Ziegenbock.

Emmertsgrund

Die ersten Bewohner des Emmertsgrunds ziehen 1973 ein. Die Neue Heimat erhielt 1967 vom Gemeinderat den Zuschlag zur Erschließung des Baugeländes, 1968 wird Prof. Alexander Mitscherlich vom Sigmund-Freud-Institut Frankfurt mit einem Gutachten zur geplanten Siedlung beauftragt: Mit einer verdichteten Stadtstruktur soll in der waldreichen Umgebung Urbanität erreicht werden. Der Name des Stadtteils leitet sich ab von der auf das Angelsächsische hinweisenden Gewannbezeichnung: Emmert (Wortstamm Irmin, Ermin) bedeutet "großer (weiter) Grund".

Das Wappen Ziegelhausens.

Ziegelhausen

Vor der Entwicklung der Bahnstadt war Ziegelhausen lange der neuste Stadtteil Heidelbergs. Der Name der Gemeinde, die seit 1975 zur Stadt gehört, hat – im Gegensatz zu Handschuhsheim – einen recht naheliegenden Ursprung: Denn das Dorf entstand rund um die 1210 vom Zisterzienzerkloster Schönau gegründete Ziegelei, das sogenannte "obere Ziegelhaus", und die Abtei Neuburg. Ab 1399 erhielt der Ort deshalb den Namen "oberes ziegelhus".

Der Kanal in der Bahnstadt und die typischen Häuserzeilen. Foto: Rothe

Bahnstadt

Die Bahnstadt ist derzeit noch Heidelbergs jüngster Stadtteil. 2009 fiel auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs der Startschuss für die Bauarbeiten – und daher stammt auch der Name. Während der Planungen war er schon der Arbeitstitel – und wurde dann einfach beibehalten. Wohl auch, weil er so gut passe. Denn sogar in der Architektur findet sich die Bahn wieder: So soll der Lange Anger, der die Bahnstadt durchschneidet, an die ehemaligen Gleise erinnern.

Urban und trotzdem grün soll der neue Stadtteil im Südwesten Heidelbergs werden. Visualisierung: KCAP Architects&Planners

Patrick-Henry-Village

Das PHV ist noch kein Heidelberger Stadtteil. Doch auch der Namensgeber der ehemaligen Siedlung der US-Streitkräfte - erbaut zwischen 1952 und 1955 - hat eine interessante Geschichte: "Give me liberty, or give me death!" Wer sich mit Patrick Henry (1736-99) befasst, stolpert zuerst über diesen pathetischen Satz. "Gib mir Freiheit oder gib mir den Tod!" Damit hatte er 1775 eine Rede im Unterhaus Virginias beendet und sich für einen Krieg mit England ausgesprochen – damals Kolonialmacht Nordamerikas.

In den USA erinnert man sich an den Anwalt und Politiker vor allem für seinen leidenschaftlichen Einsatz für die Unabhängigkeit. "In der amerikanischen Geschichte ist er ein kantiger, aber umstrittener Kämpfer für die Freiheit von England", sagt der Heidelberger Historiker Detlef Junker.

Ambivalent war dagegen Henrys Position zur Sklaverei. Denn einerseits sprach er sich als Abgeordneter von Virginia gegen die Institution der Sklaverei aus, da er diese für falsch hielt – andererseits war er selbst seit seinem 18. Lebensjahr Sklavenhalter. "Die Entlassung seiner Sklaven hätte vermutlich zu seinem Bankrott geführt, deshalb hat er sie lieber an seine Frau und die Kinder vererbt", so Junker. Zudem machte Henry auf sich aufmerksam, als er Ende des 18. Jahrhunderts die Amerikanische Verfassung ablehnte, da diese zu viele Rechte der Einzelstaaten beschneiden würde.

Darüber hinaus ist nicht viel über ihn bekannt, wie Junker betont: "Die schriftliche Überlieferung scheint dünn zu sein, er galt in erster Linie als Rhetor."

Die ersten 15 Stadtteile Heidelbergs haben ihre Namen auf unterschiedlichste Weise erhalten. Wenn jetzt auf dem Gelände der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village die Nummer 16 entsteht, muss sich die Stadtgesellschaft Gedanken darüber machen, wie dieses Viertel mal heißen soll.

