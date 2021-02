Von Anica Edinger

Heidelberg. Schülerinnen und Schüler im Land starten diesen Montag in ihre vierte Woche Heimunterricht. Was lief gut in den vergangenen Wochen seit den Weihnachtsferien? Was muss besser werden? Und: Wie geht es den Jugendlichen, die noch mindestens bis zum 22. Februar nicht in die Schule dürfen? Die RNZ hat sich in Heidelberg umgehört.

Foto: privat

> Paul Goldschmidt, 18, zwölfte Klasse, Carl-Bosch-Schule: "Die Lehrer geben sich unglaublich viel Mühe. Dennoch läuft vieles noch sehr, sehr unrund. Meiner Ansicht nach hat das Kultusministerium es krass verplant, die Serverkapazitäten ordentlich auszubauen. Am Donnerstag war es für uns das erste Mal seit dem neuen Lockdown möglich, auf unserer Schul-E-Mail-Adresse Mails zu empfangen – ich habe 23 auf einmal bekommen. Mit unseren privaten Mail-Adressen dürfen wir aufgrund des Datenschutzes nicht arbeiten. Das macht die Kommunikation mit unseren Lehrkräften natürlich sehr schwer. Dabei sind die Server bereits da – sie stehen aber in Stuttgart. Weil auch die Lernplattform Moodle ständig überlastet ist, bekommen wir mehr Aufgaben und machen weniger Videounterricht. Wenn wir Videokonferenzen haben, fliegt man alle zehn Minuten raus – wenn es mal läuft, dann also nur mit Aussetzern. Ich komme persönlich mit dem selbstständigen Arbeiten dann zwar gut zurecht, aber für andere ist es gerade eine harte Zeit."

Foto: privat

> Katharina Weber, 17, Helmholtz-Gymnasium, Abiturientin: "Wir haben Online-Unterricht nach Stundenplan – nur für Klausuren kommen wir in die Schule. In Sport ist es gerade ein großes Problem, da wir nur Theorie machen können, obwohl wir schwimmen gehen müssten. Wir mussten uns auch eine Einzelsportart aussuchen – wir haben uns nun wegen Corona auf Seilspringen geeinigt. Vor allem in Bio fällt es mir gerade schwer, zu Hause die Motivation aufzubringen, den ganzen Stoff zu lernen. Biologie ist nun mal ein Lernfach, das man auch verstehen muss, da ist es daheim besonders schwer, sich aufzuraffen. Genau darunter leiden derzeit viele Schülerinnen und Schüler ziemlich stark, diese intrinsische Motivation aufbringen zu müssen, sich aus dem Bett zu bewegen und die paar Meter zum Schreibtisch zu gehen, um dann eine Videokonferenz zu machen.

Was die Technik angeht, läuft es aber bis jetzt ziemlich gut. Dennoch ist diese Zeit psychisch gerade eine starke Belastung – vor allem für uns Abiturientinnen und Abiturienten. Alles, was das Abschlussjahr ausmacht, fällt weg: die Studienfahrten, auf die ich mich so gefreut habe, wahrscheinlich auch der Abiball, überhaupt dieses gesellige Beisammensein. Ich habe den Eindruck, das wird überhaupt nicht beachtet. Außerdem sind uns schon vier Monate Unterricht weggefallen, eigentlich sollte man kurz vor dem Abitur nur noch wiederholen. Ob das mit dem Stoff wirklich so aufgeht, ist mehr als unsicher. Das Kultusministerium muss sich bessere Lösungen und Strategien überlegen. Ehrlich gesagt: Ich fühle mich von der Politik ziemlich alleingelassen."

Foto: privat

> Minyue Wei, 16, zehnte Klasse, Kurfürst-Friedrich-Gymnasium: "Wir haben im Moment sehr viele Videokonferenzen – und das klappt auch gut. Wir bekommen Arbeitsaufträge, die in den Konferenzen erklärt und im Anschluss dort auch wieder besprochen werden. Vor allem im Vergleich zum ersten Lockdown im März und April hat sich im Heimunterricht vieles verbessert. Im Frühjahr letztes Jahr kam alles so plötzlich. Da waren wir in den Videokonferenzen teilweise nur zu dritt, dieses Mal ist eigentlich immer die ganze Klasse dabei. Das liegt vielleicht auch daran, dass sich Schüler, die keine Geräte für den Heimunterricht zu Hause haben, welche ausleihen konnten. Der Präsenzunterricht ist natürlich trotzdem besser. Denn vor allem die schwächeren Schülerinnen und Schüler kommen teilweise nicht mehr gut hinterher. In Videokonferenzen klappt es mit dem Erklären eben nicht so gut wie im persönlichen Gespräch. Außerdem ist es megaschade, dass man sich nur noch vor dem Bildschirm sieht. Das ist einfach eine andere Lernatmosphäre. Ich würde mir wünschen, dass wir uns alle, auch die Lehrerinnen und Lehrer, mal wieder ohne Masken treffen könnten."

Foto: privat

> Markus Morgel, 16, zehnte Klasse, Waldparkschule: "Das Homeschooling läuft bei uns eigentlich ganz gut. Die Lehrer in meiner Klasse setzen sich sehr oft mit uns in Verbindung. Wenn wir Fragen haben, können wir sie immer gerne anschreiben. Das ist sehr, sehr gut, wie das bei uns geregelt ist. Unterricht haben wir meist nach Stundenplan. Im Vergleich zum März sind die Lehrer auch viel mehr ausgebildet im IT-Bereich, das ist deutlich zu merken, dass sie sich besser auskennen. Es ist zwar schon traurig, dass ich meine Mitschüler nicht mehr sehe, aber es gibt ja zum Glück verschiedene Online-Plattformen, auf denen man sich auch treffen kann."

Foto: privat

> Thaddäus Deuter, 20, Julius-Springer-Schule, Groß- und Außenhandelskaufmann: "Wir nutzen die Lernplattform über Moodle und machen Webkonferenzen über BigBlueButton. Wir bekommen Aufgaben, die die Lehrer auf Moodle hochladen, bearbeiten sie, laden sie wiederum hoch, und wenn alle alles gemacht haben, besprechen wir die Lösungen – das funktioniert gut. Nur am ersten Tag nach den Weihnachtsferien war alles komplett überlastet, aber seither läuft es wirklich einwandfrei. Manche Lehrer machen auch Standard-Unterricht – also der Lehrer redet, die Schüler hören zu. Im Vergleich zum ersten Lockdown hat sich vieles deutlich verbessert – vor allem, weil jetzt auch wirklich alle Lehrer etwas machen. Das war im Frühjahr 2020 nicht so. Da haben manche Lehrer, vor allem in den wichtigen Fächern, Online-Unterricht gemacht, manche haben gar nichts gemacht."