Fast 4000 Unterschriften übergaben Elke Koppert und Hans Hornig an OB Eckart Würzner (v.r.). Foto: Alex

Von Denis Schnur

Heidelberg. Fast 4000 Unterschriften kamen zusammen. Die Unterzeichner sprachen sich gegen die Einrichtung eines Park & Ride-Platzes im Norden des Handschuhsheimer Feldes aus - und das, obwohl das Vorhaben schon lange vom Tisch ist. Die Handschuhsheimer Gärtnervereinigung ließ die Petition trotzdem weiterlaufen. Hans Hornig und Elke Koppert übergaben Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung die Unterschriften. "Für viele ist das Handschuhsheimer Feld ein wertvolles Stück Heimat", betonte Koppert und warnte vor einer "Zerschneidung durch straßenbauliche Maßnahmen".

Dabei sollte der Gemeinderat nur über Sofortmaßnahmen abstimmen, die zwar die Verkehrsbelastung rund um das Neuenheimer Feld reduzieren, aber das Handschuhsheimer Feld nicht antasten. Ohne die Park & Ride-Anlage inklusive Shuttle-Bus blieben nur Vorschläge, die eigentlich unstrittig sind. Darunter findet sich die Ausweitung von Bus- und Bahnlinien, mehr Bus- und Abbiegerspuren und eine Verbesserung der Ampelschaltung. Zudem soll das Jobticket attraktiver und das Parken im Neuenheimer Feld teurer werden. Mehr überdachte Fahrradabstellplätze und die Förderung von Fahrgemeinschaften sollen Arbeitnehmer dazu bringen, öfter mal das eigene Auto stehen zu lassen.

Das Paket, das insgesamt 27 Sofortmaßnahmen enthält - zusammengetragen von Bezirksbeiräten, der Verwaltung und mehreren Gemeinderatsfraktionen - wurde im Gemeinderat einstimmig angenommen.

Zwei weitere Vorschläge schafften es dagegen nicht durch den Gemeinderat: Die CDU wollte prüfen, ob an der Grenze zu Dossenheim beim Erzeugergroßmarkt ein Park & Ride-Platz errichtet und mit einer neuen Straßenbahnhaltestelle angebunden werden kann. "Thema verfehlt", urteilte Grünen-Stadtrat Christoph Rothfuß, "das ist keine kurzfristige Maßnahme, das dauert Jahre." 23 Stadträte stimmten gegen den Vorschlag, 18 dafür.

Und für einen kurzen Moment müssen sich auch die Handschuhsheimer Gärtner wieder Sorgen gemacht haben: Denn FDP-Stadtrat Karl Breer kam der Individualverkehr zu kurz. Deshalb beantragte er zusätzlich, dass Autos, in denen drei oder mehr Menschen sitzen, durch das Handschuhsheimer Feld fahren dürfen. Und das, nachdem es schon gegen einen einzelnen Bus, der dort fahren sollte, so viel Widerstand gab. Entsprechend schwankten die Reaktionen der meisten Ratskollegen zwischen Unglauben und Gelächter. "Karl Breer ist einfach der Lustigste von uns", befand Judith Marggraf (GAL). Und auch OB Würzner entgegnete: "Wenn es kein so ernstes Thema wäre, würde ich auch lachen." Erwartungsgemäß wenig Zustimmung erntete Breer für seinen Vorschlag: Gerade einmal elf Stadträte stimmten dafür, 30 dagegen.

Würzner zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert über die große Zustimmung für die Sofortmaßnahmen: "Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Mit dem Paket verbessern wir die Erreichbarkeit des Feldes, ohne dem Masterplanverfahren vorzugreifen."