Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Vorschläge zum Bau eines "Park and Ride"-Parkplatzes im Norden des Handschuhsheimer Feldes und eines Bus-Shuttles zum Uni-Campus stoßen bei den betroffenen Gärtnern und dem "Bündnis für Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld" auf Ablehnung. Die Idee sei ökologisch unsinnig und bringe auch kaum eine verkehrliche Entlastung.

Durch die 400 neuen Parkplätze und den Bus-Shuttle werde die Dossenheimer Landstraße nach den Berechnungen des Umwelt- und Prognose-Instituts (UPI) nur um drei Prozent vom Autoverkehr entlastet, die Ernst-Walz-Brücke nur um 0,1 Prozent. Dafür würden auf den Farrwiesenäckern, an der Umgehungsstraße Dossenheim, 10.000 Quadratmeter wertvolle landwirtschaftliche Fläche versiegelt. Und die Bewirtschaftungswege im Handschuhsheimer Feld müssten für die Busse ausgebaut werden.

"Das ist ein Angriff auf das Gartenland", fürchtet Hans Hornig, Vorsitzender der Gärtnervereinigung. Die vorhandenen Wege seien viel zu schmal für die Busse, der Untergrund sei für diese Belastung nicht ausgelegt. Zudem müssten die Wirte oft auf den engen Sträßchen parken, um zu ihren Feldern zu kommen. Da komme kein Bus vorbei. "Zudem fürchten wir, dass dieser ,Nordzubringer light’ Bestand haben wird und auch Autos hinter den Bussen hinterherfahren werden."

Für Birgit Müller-Reiss vom "Bündnis für Bürgerbeteiligung" sind die Vorschläge zur provisorischen Verkehrsentlastung für das Neuenheimer Feld, für die der Gemeinderat am kommenden Donnerstag rund fünf Millionen Euro bereitstellen soll, eine Verletzung der Rahmenvereinbarung im Masterplanprozess: "Ganz ohne Bürgerbeteiligung sollen diese Maßnahmen umgesetzt werden. Das widerspricht den Zielen der Ergebnisoffenheit und der Transparenz." Zudem dürfte das Handschuhsheimer Feld zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht überplant werden. Denn das Gebiet liege außerhalb der "roten Linie" der Rahmenvereinbarung. Diese Grenze war bei den Beratungen im Gemeinderat sehr umstritten. Erst wenn im Neuenheimer Feld keine Verbesserungen mehr umgesetzt werden können, muss das gesamte Stadtgebiet betrachtet werden.

Da für die Trasse der Busse möglicherweise auch der Klausenpfad ausgebaut werden muss, fürchtet Rainer Zawatzky vom BUND, dass dies der erste Schritt auf dem Weg zu einer Fünften Neckarquerung sein könnte. "Überall im Handschuhsheimer Feld gibt es Radler", warnt Claudia Weigold vom Bauernverband. Diese könnten durch die Busse auf den engen Straßen gefährdet werden: "Wenn das umgesetzt werden soll, werden wir dagegen klagen." Auch Manfred Schückler vom TSV Handschuhsheim betont, dass viele Vereinsmitglieder mit dem Rad durch das Feld zu den Sportstätten fahren und er die Buslinie skeptisch sieht.

Gernot Burkhardt vom Verein Ökostadt schlägt vor, besser die Taktdichte der Busse und Straßenbahnen zu erhöhen, um den Verkehr im Neuenheimer Feld zu entlasten. Auch die Linie 37 könnte bis zum Hauptbahnhof verlängert werden: "Es wäre ein Irrsinn, auf der Trasse des geplanten Radschnellweges eine Trasse für Busse zu bauen." Eine weitere Möglichkeit wäre, die Vorrangschaltung für die Straßenbahn konsequent und überall umzusetzen. Denn an der Kreuzung Mittermaierstraße / Bergheimer Straße funktioniere sie immer noch nicht. Bahnen, die vom Betriebshof in Richtung Neuenheimer Feld fahren wollen, warteten minutenlang an der Ampel.