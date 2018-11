Heidelberg. (dns) Sie wollten nur reden. Wobei das "nur" eigentlich falsch ist. Denn die Politikstudenten, die im Sommersemester die Veranstaltungsreihe "Wie wir reden" auf die Beine stellten, hatte das Gefühl, das genau das diesem Land derzeit fehlt: die Kommunikation über mögliche Konfliktlinien hinweg. Also luden sie über das Semester hinweg Junge und Alte zum Gespräch, Linke und Rechte, Arme und Reiche sowie digitale Experten und Anfänger. Mit dem Raumfänger, einem aufblasbaren Veranstaltungssaal, waren sie in den Stadtteilen unterwegs, suchten selbst auch die Kommunikation mit Passanten und Interessierten.

Immer mit dabei war eine Videokamera, mit der sie ihre Erfahrungen dokumentiert haben. Mit den Aufnahmen und ihren Analysen haben sie in den letzten Wochen nun einen Film zusammengeschnitten, der am Donnerstag, 8. November, um 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut, Sofienstraße 12, gezeigt wird. Nach der Vorführung will die Gruppe mit den Gästen diskutieren, wie in Heidelberg weitere Gesprächsräume und Gesprächsanlässe geschaffen werden können. Der Eintritt ist frei.