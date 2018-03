Heidelberg. (rie) Das Urteil ist gefallen: Johann N. wurde am Dienstag vor dem Landgericht wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte habe seine Freundin Julia B. im August 2017 in der gemeinsamen Wohnung vorsätzlich getötet. Die Schwurgerichtskammer sah daran "keine vernünftigen Zweifel", so Richter Jochen Herkle.

In dem Indizienprozess hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten gefordert. Die Verteidigung sah einen Totschlag nicht als erwiesen an und ging von einer Körperverletzung mit Todesfolge aus. Dafür sollte ihr Mandant für höchstens viereinhalb Jahre ins Gefängnis.

Dass Julia B. nach einem Schlag ihres Freundes unglücklich gestürzt und dabei zu Tode gekommen sei, schloss die Kammer nicht zuletzt aufgrund des rechtsmedizinischen Gutachtens aus. Vielmehr sei Johann N. in dem Streit bewusst geworden, dass Julia B. ihn tatsächlich verlassen wolle. Darauf sei in dem 34-Jährigen so eine Wut aufgestiegen, dass er beschlossen habe, sie zu töten.

Auch alle anderen alternativen Theorien, wie Julia B. zu Tode gekommen sein könnte, schloss die Kammer letztlich aus. Zudem sei auch das Verhalten nach der Tat, als Johann N. die Leiche Julia B.s an der Autobahn A5 bei Zwingenberg ablegte und auch in den Tagen danach alles tat, um seine Tat zu verschleiern, ein deutlicher Hinweis, dass er sie vorsätzlich getötet habe. "So verhält man sich nicht nach einem Unfall", sagte Richter Herkle in der Urteilsbegründung.

Johann N. kann das Urteil nun binnen einer Woche anfechten und in Revision gehen. Sein Verteidiger Steffen Lindberg sagte nach dem Urteil: "Wir werden das prüfen und letztlich ist es unser Mandant, der das entscheiden muss." Nach Anrechnung der Zeit in Untersuchungshaft, in der Johann N. seit August 2017 sitzt, und bei guter Führung, könne er in sechseinhalb Jahren frei kommen. Staatsanwältin Kerstin Anderson fand das Urteil einer zehnjährigen Haftstrafe "noch angemessen" und will keine Rechtsmittel einlegen.