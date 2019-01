Füchse haben schon lange die Städte erobert: In Köln - wo dieses Foto entstand - soll es 1000, in Berlin gar 3000 von ihnen geben. Foto: Meurs

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Der Fuchs hat es ihm besonders angetan: "Ich könnte ihn stundenlang beobachten", sagt der Tierfotograf Sven Meurs. Man spürt seine Leidenschaft, wenn er von seinen Begegnungen mit diesem und anderen wilden Tieren berichtet, die sozusagen vor der eigenen Haustür stattfinden.

Tierfotograf Sven Meurs. Foto: Alex

Ein Phänomen: Immer mehr Tierarten, die sonst nur in der freien Wildbahn vorkommen, zieht es zu uns in die Städte, wo sie in unserer unmittelbaren Nachbarschaft leben, fast zum Anfassen. In seiner Heimatstadt Köln, so Meurs, geht man zum Beispiel von etwa 1000 Füchsen aus, die dort eine neue Heimstatt gefunden haben, in Berlin sind es sogar rund 3000. Beim Wunderwelten-Festival in der Heidelberger Musik- und Singschule nahm der "Stadtnaturfotograf" seine Zuschauer unter dem Titel "Großstadt Wildnis" mit auf eine unterhaltsame urbane Safari durch ganz Deutschland, die immer wieder überraschende Funde bot.

So dürfte etwa nicht jedem geläufig sein, dass Frankfurt am Main die an Steinkauzen reichste Stadt Deutschlands ist, wie Sven Meurs erläuterte. Auch wenn die früher als "Totenvogel" geltende Eulenart in der Bankenmetropole kaum genügend Nistplätze findet - als Hilfe wurden schon Niströhren aufgestellt -, so werden doch aktuell 220 Jungtiere gezählt. Im Nymphenburger Park in München traf der Fotograf auf den verwandten Waldkauz, dessen Vertreter "Kasimir" hier bekannt ist wie ein bunter Hund. Weiter nördlich, im hessischen Kassel, machte Meurs Bekanntschaft mit einem Waschbären, von dessen Art es in dieser Stadt über 2000 geben soll. Er gehört wie etwa auch die Biberratte (Nutria) oder die Nilgans zu den eingewanderten Tierarten.

Zu den Arten, die "von hier" stammen und Probleme machen, zählen laut Meurs vor allem die Wildkaninchen. In Köln ist deren Population so stark angewachsen, dass man als Gegenmittel zu einer uralten Methode griff: der sogenannten Beizjagd mit Habichten. Auf dem Gelände des Flughafens Köln/Bonn muss man wegen der Gefahr für den Flugverkehr allerdings auf die Greifvögel verzichten und fand stattdessen eine Lösung durch die Frettchen, die in den Bau der Kaninchen hineinkriechen und die Tiere fressen. In Berlin traf der Tierfotograf auf dem Dach eines Großhotels Deutschlands bekanntesten Stadtimker Marc-Wilhelm Kohfink, einen ehemaligen Wirtschaftsjournalisten, der seine neue Berufung gefunden hat und im Sommer Zehntausende Honigbienen betreut. Sein Hauptstadt-Honig hat sogar das Bioland-Siegel erhalten.

Vom Wanderfalken und Eisvogel über den Igel und die Schildkröte bis zum Rothirsch und Wildschwein - Sven Meurs, der sich durch einen flüssigen, spannenden Vortragsstil auszeichnet, hatte noch viele andere Tiere zu bieten, die sich in unseren Städten angesiedelt haben. In Heidelberg fotografierte er die Halsbandsittiche, die anfänglich in von Buntspechten geschlagenen Löchern in der Fassade des Pflegeheims St. Hedwig nisteten, bis Nistkästen das Problem lösten. "Ein unglaublich widerstandsfähiger Vogel", meinte Meurs. Die zahlreichen Vertreter seiner Art in Heidelberg, die allabendlich zu ihren Schlafplätzen in den Bäumen vor dem Hauptbahnhof zurückkehren, sind nach seiner Einschätzung entweder Gefangenschaftsflüchtlinge oder ausgesetzte Tiere.

Dass überhaupt so viele Wildtiere in der Großstadt leben, liegt daran, dass sie dort noch mehr Nahrung als in der freien Natur finden, nicht gejagt werden und gute Versteckmöglichkeiten haben. "Wenn wir die Tiere ein bisschen mehr Tiere sein lassen würden, dann dürfte dem Zusammenleben mit dem Menschen in der Stadt nichts im Wege stehen", appellierte Sven Meurs an sein Publikum. Dass die Stadt Heidelberg hier als Mitglied im Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt" eine gute Rolle einnimmt, hatte die Leiterin des Umweltamts Sabine Lachenicht in ihrem Grußwort hervorgehoben.