Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Kunstwerke im Eingangsbereich der Orthopädischen Universitätsklinik in Schlierbach fallen den Passanten ins Auge, natürlich, doch man ahnt nicht, dass sich hinter den Gebäuden ein ganzer Landschaftspark mit Skulpturen auftut. 28 insgesamt stehen da, warten auf Kunstfreunde und Spaziergänger, die ganz plötzlich mit einem Werk in eine Beziehung treten. Weil es ihnen gefällt. Weil sie die künstlerische Umsetzung von Ideen bewundern. Weil ihnen das Material ins Auge springt.

"Der Skulpturenpark ist eine Heidelberger Preziose in meinen Augen – neben dem Völkerkundemuseum", sagt Günter Braus. Der Verleger, selbst ein Sammler von Kunst, geht dort oft spazieren. Deshalb fiel ihm auch im vergangenen Jahr auf, dass die Natur wild um die Kunst wucherte und deren Wirkung damit auch beeinträchtigte. Jetzt ist er zufrieden: "Der, der gemäht hat, hat genial gemäht, mit Rücksicht auf die Kunstwerke. Großes Kompliment." Als Braus das sagt, werden gerade neue Kunstwerke vor den Gebäuden der Orthopädischen Klinik gefeiert. Fünf junge Künstler, die sich im Wettbewerb mit 23 weiteren Kollegen befanden, zeigen bis Oktober ihre Werke. Die Plätze dafür durften sie selbst auswählen.

Dr. Manfred Fuchs, der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer des Skulpturenparks Heidelberg, hatte ihnen die alle drei Jahre von ihm selbst ausgelobten Preise für "Junge Kunst" überreicht. "Das ist Teil meines Bekenntnisses zur Kunst", sagt der Mannheimer, der trotz Aufbau seines Unternehmens Fuchs Petrolub immer selbst künstlerisch tätig war. "Der Unternehmens-Bildhauer", nannte ihn das "Handelsblatt". Im Jahr 2006 bat man ihn, damals im Aufsichtsrat der Stiftung Orthopädie sitzend, den Vorsitz des Vereins Skulpturenpark zu übernehmen. Er war tatkräftig dabei. Die Mitgliederzahl steigerte er seither von 13 auf 220. Dabei gibt es nicht einmal Mitgliedsbeiträge für die Künstler und Kunstinteressierten aus der gesamten Region. Man lebt von Spenden. Und der größte Spender ist wohl Manfred Fuchs selbst. In der jüngsten Ausstellung seiner eigenen Werke (bis 31. Juli Sonntag nachmittags im Xylon-Museum im Schwetzinger Schlossgarten zu sehen) erlöste er 80.000 Euro für den Skulpturenpark: Er verschenkt seine Werke und bittet die Beschenkten dafür um Spenden.

Schließlich kosten die Ausstellungen im Skulpturenpark in Schlierbach einiges. Es gibt jedes Jahr eine Sonderausstellung eines bekannten Künstlers. 2022 wird dies eine Gedächtnisausstellung zum fünften Todesjahr des Stahlbildhauers Alf Lechner sein. 2023 kommt Alicja Kwade. Und alle drei Jahre gibt es die "Junge Kunst". Diese Ausstellung sei die teuerste, erklärt Manfred Fuchs, schließlich bekämen die jungen Bildhauer nicht nur Preise von insgesamt 12.000 Euro für ihre Arbeit, sondern auch Zuschüsse für Material und Transport.

Verwitterungsspuren trägt die Holzskulptur „Gegenläufig“ von Claus Bury. Ehe sie nach Schlierbach kam, stand sie schon in Kaiserslautern im Freien. Foto: Philipp Rothe

Laura Sachers Erdpendel aus Lehm "Theia" – Verwitterung und Vergänglichkeit inbegriffen – hatte die Jury auf den ersten Platz gesetzt. Nino Maaskola goss zähes Aluminium zum "Flussbalken" auf dem Betonsockel. Der Japaner Kazunori Kura setzte hölzerne Skulpturen wie halbe Schiffsbuge auf den Boden. "Spiralbewegungen als Leitmotiv für die Zeit", sagte die Kunsthistorikerin und Galeristin Kristina Hoge, die Mitglied der Jury ist, dazu. Viviana Abelson gestaltete in ihrer großen Figur aus Lkw-Reifen die Themen Verbindung und Fragilität.

Gary Schlingheider ist von der Einfachheit der Minimalisten beeindruckt. In Anlehnung an Carl André probiert er das in Schlierbach jetzt mit seiner bunten Installation "10 multi part pieces" aus pulverbeschichtetem Aluminium im Rasenrondell aus. Die Farbigkeit regt Augen und Sinne an. "Es ist toll, eingeladen zu werden und seine Kunst im öffentlichen Raum realisieren zu dürfen", sagt der 38-Jährige. Bei der Art Karlsruhe war er schon erfolgreich: Er erhielt gemeinsam mit seiner Berliner Galerie den Loth-Skulpturenpreis 2020 in Höhe von 20.000 Euro. Schlingheider beendete sein Studium in Berlin erst 2017. Obwohl immer künstlerisch tätig und dabei der Mutter folgend, entschied er sich nach der Schule erst einmal für eine Ausbildung zum Altenpfleger und ein Studium der Pflegewissenschaften, wie er in Schlierbach erzählt: "Nah bei den Menschen."

Manchmal führt Prof. Marcus Schiltenwolf durch die Ausstellung. Der Orthopäde und Schmerzexperte arbeitet seit 1987 in Schlierbach und ist auch im Vorstand des Vereins Skulpturenpark. Er war dabei, als Prof. Horst Cotta mit einer Leihgabe von Bernhard Heiliger – der Berliner Bildhauer war Patient in Schlierbach – die erste Skulptur im Eingangsbereich aufstellen ließ. Ein bisschen schuld daran war ein neidischer Blick des Chefs nach Ulm, wo die Uniklinik einen Kunstpfad eingerichtet hatte. Dauerleihgaben und Zustiftungen ließen den Skulpturenpark wachsen. Aus der Kunsthalle Mannheim kamen etwa Werke von Amadeo Gabino ("Hommage à Friedrich Schiller", 1992), Klaus Duschat ("Mount Palomar", 1993) und Gisela von Bruchhausen ("Das Fenster im Freien", 1993). Viele Künstler pflegen die Verbindung mit Schlierbach weiter. So sitzen die Bildhauer Philipp Morlock, Werner Pokorny und Hartmut Stielow im Beirat der Jury "Junge Kunst". Stielows Werk von 1997 "Ohne Titel" aus Stahl und Granit im Eingangsbereich der Orthopädie thematisiert das freie Spiel der Kräfte. Gegenüber steht Karl Hartungs bronzene "Flügelsäule" von 1960.

Im Schlierbacher Skulpturenpark: „Mount Palomar“ von Klaus Duschat aus dem Jahr 1993 stand bis zu deren Umbau in der Augusta-Anlage in Mannheim. Foto: Philipp Rothe

Die Zeit geht an den Kunstwerken nicht spurlos vorüber. In Bernadette Hörders Bodenarbeit von 1996 "Weg" werden die geometrischen Figuren irgendwann nicht mehr zu erkennen sein. Hans Steinbrenners Muschelkalk-Figur von 1993 braucht sanfte Pflege, um nicht zu vermoosen. An Claus Burys Holzskulptur "Gegenläufig" lassen sich die Verwitterungsspuren erkennen. Auch Vera Röhms Kunststoff muss immer wieder abgewaschen werden.

Und selbst Philipp Morlocks beeindruckendes Werk von 2015, "Große Vögel, kleine Vögel", benannt nach einem italienischen Film, wie er erzählt, leuchtet nicht mehr ganz so golden. "Der Metallmix auf den Betonscheiben eloxiert", bedauert Morlock. Er hat den Beton vor Ort in die Erde gegossen und später aufgerichtet. Die Stelen prägen das Stück geschützte Landschaft auf ihre ganz besondere Weise. Und wenn die Natur gelegentlich die Skulpturen zurückerobert – gemäht werden darf im Landschaftsschutzgebiet um die Klinik nur zweimal im Jahr –, "dann hat das auch was Schönes", sagt Heidelbergs Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson.

Info: www.skulpturenpark-heidelberg.de