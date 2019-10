Von Denis Schnur

Heidelberg. So dramatisch wie 2014 ist die Lage nicht. Damals warnte Rektor Bernhard Eitel, dass an der Uni ganze Institute geschlossen werden müssten, wenn die Finanzierung nicht deutlich steigt. Und doch macht Eitel, der derzeit auch der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz ist, Druck bei den Verhandlungen zur Hochschulfinanzierung. Den großen Herausforderungen im Land könne man nur mit Bildung begegnen.

Herr Eitel, Sie haben sich kürzlich mit einem drastischen Appell an das Land gewandt. Warum?

Ich weiß nicht, ob unser Appell drastisch war. Aber wir haben mit Nachdruck gefordert, dass das Land für die kommenden Jahre die Prioritäten richtig setzt. Ein Land muss vor allem dann in seine Universitäten investieren, wenn große Herausforderungen anstehen wie Digitalisierung, Klimawandel oder die Transformation der Industrie - etwa bei der Autoproduktion.

Herausforderungen, für die das Land auch an anderer Stelle Geld in die Hand nehmen muss.

Ohne Frage gibt es viele berechtigte Anliegen, aber die Politik ist insbesondere verantwortlich dafür, dass wir die Zukunft gestalten und weiterhin mithalten können. Das geht nicht mit den Technologien von heute, man muss Alternativen entwickeln. Deshalb brauchen wir Bildung, Wissenschaft, Innovation. Niemand kann mit dem Elektroauto fahren, wenn die Batterietechnik nicht funktioniert.

Was müsste sich ändern, damit Sie die Herausforderungen angehen können?

Wir brauchen mehr Geld in der Grundfinanzierung. Punkt. Die Uni Heidelberg bekäme nach jetziger Planung pro Jahr drei bis vier Millionen Euro mehr. Wir haben aber jetzt schon eine Deckungslücke, die genauso hoch ist. 2021 wäre also nicht mal die Inflation abgedeckt.

Dabei hat das Land die Grundfinanzierung in den letzten Jahren stark erhöht.

Das sagt das Land. Und es gibt tatsächlich drei Bereiche, in denen die Grundfinanzierung gestiegen ist. Aber bei uns kam davon kaum etwas an.

Warum nicht?

Die abgeschafften Studiengebühren wurden mit zusätzlichen Mitteln kompensiert. Aber deshalb haben wir keinen Cent mehr - das Geld hat die Gebühren lediglich ersetzt. Zweitens wurden bisherige Programmmittel in die Grundfinanzierung überführt. Das war unsere Forderung und ist der richtige Weg, aber wir haben damit nicht mehr Geld. Und drittens haben wir einen ordentlichen Gehaltsaufwuchs. Das Land übernimmt bei Landesstellen die Mehrkosten, nicht jedoch bei Stellen, die aus Programmmitteln finanziert werden. Dort tragen die Universitäten allein die Kosten aus ihrer Grundfinanzierung.

Aber die aktuellen Pläne sehen ja eine jährliche Millionensteigerung vor.

Wenn wir jetzt trotz deutlichem Mehrbedarf nur drei bis vier Millionen Euro mehr pro Jahr bekommen, wird die Uni Heidelberg nicht zusammenbrechen. Aber wir können dringend anstehende Aufgaben wie die Digitalisierung nicht bezahlen. Wir haben zudem ein großes Problem beim Gebäudebetrieb. Den müssen wir ja selbst finanzieren. Fachhochschulen und Duale Hochschulen übrigens nicht.

Hintergrund > Das Gesamtbudget der Universität Heidelberg betrug im vergangenen Jahr 764,9 Millionen Euro. Die Kernuni - ohne Uniklinik und Medizinische Fakultät Mannheim - hatte 401,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der größte Teil des Geldes (knapp 60 Prozent) kommt mit 452,9 Millionen Euro als Zuschuss vom Land. 37 Prozent (269 Millionen) stammen zudem aus Drittmitteln - vor allem von der Deutschen [+] Lesen Sie mehr > Das Gesamtbudget der Universität Heidelberg betrug im vergangenen Jahr 764,9 Millionen Euro. Die Kernuni - ohne Uniklinik und Medizinische Fakultät Mannheim - hatte 401,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der größte Teil des Geldes (knapp 60 Prozent) kommt mit 452,9 Millionen Euro als Zuschuss vom Land. 37 Prozent (269 Millionen) stammen zudem aus Drittmitteln - vor allem von der Deutschen Forschungsgesellschaft (102 Millionen), dem Bund (48 Millionen), der Industrie (29 Millionen) und der EU (16 Millionen). > Für die Gebäude der Uni ist das Land verantwortlich. Von 2013 bis 2017 investierte es laut Wissenschaftsministerium 375 Millionen Euro in den Standort Heidelberg. 143 Millionen Euro wurden dabei für Bau und Sanierung am Uniklinikum ausgegeben, 232 Millionen Euro für Gebäude der Uni. Die größten Posten waren unter anderem der Neubau der Chirurgischen Klinik, die Sanierung der Zoologischen Institute, die Modernisierung der Pharmazie und der Neubau des Asienzentrums CATS. (dns)

Vor vier Jahren warnten Sie vor Institutsschließungen, wenn die Finanzierung nicht steigt. So schlimm ist die Aussicht diesmal nicht?

Wir müssen unter Umständen schon schmerzhaft sparen. Und da bleiben eigentlich nur die Studienangebote, die Infrastruktur - etwa die Öffnungszeiten der Bibliotheken - und das Personal. Das spüren dann besonders die Beschäftigten und die Studierenden. Daher haben sich die Gewerkschaften, die Studierendenvertretungen und die Landesrektorenkonferenz zusammen mit Wirtschaftsverbänden für die Erhöhung der Grundfinanzierung ausgesprochen - eine nicht alltägliche Allianz, die auf die Dringlichkeit hinweist.

Sie sagen es. Wie kam es denn zu diesem ungewöhnlichen Bündnis mit den Studierendenvertretungen?

Die Studierenden haben ein feines Gespür, wann es eng wird. Die merken, dass in den Instituten die Nervosität steigt. Sie wissen auch, ob es für sie später eine wissenschaftliche Perspektive gibt, etwa eine Doktorandenstelle - oder ob diese gestrichen werden muss, um Infrastruktur zu finanzieren. Deshalb gibt es diesen Schulterschluss.

Die Verhandlungen laufen schon. Wie ist Ihr bisheriger Eindruck?

Wir hatten schon erwartet, dass die Landesregierung die Prioritäten stärker zugunsten der Unis verschiebt. Da lohnt sich ein Blick nach Bayern, wo die Regierung gerade Milliarden in die Hochschulbildung investiert. Wir hingegen haben ein Drittel weniger pro Studienplatz in der Grundfinanzierung als vor 20 Jahren. Und es gibt durchaus Handlungsmöglichkeiten für die Politik wie die Daimler-Strafzahlungen von weit über 800 Millionen Euro. Zudem erwarten wir noch einen Überschuss bei den Steuereinnahmen von einigen hundert Millionen. Die Steuerschätzung kommt Anfang November. Die neun Landesuniversitäten fordern von diesen zusätzlichen Landesmitteln 100 Millionen Euro pro Jahr als Investition in die Zukunft - insgesamt 400 Millionen. Sie sehen, es gibt Spielräume, und die sollten richtig genutzt werden!

Gefühlt führen wir alle zwei Jahre dasselbe Gespräch. Wäre es nicht an der Zeit, eine langfristige Regelung für die Hochschulfinanzierung zu finden?

Vor über 25 Jahren gab es eine Vereinbarung, mit der die Budgets der Universitäten an die Entwicklung der Wertschöpfung des Landes gekoppelt wurden. Das wäre eine verlässliche langfristige Sache. Die Politiker in den Parlamenten und in der Regierung wollen jedoch die Kontrolle behalten und immer wieder neu verteilen. Das kann ich verstehen. Aber ich bin sicher, die Wissenschaftsministerin steht hinter uns: Wir brauchen einfach mehr Geld in der Grundfinanzierung und Planungssicherheit. Die jetzt diskutierte Komponente, einen strukturellen Aufwuchs von drei Prozent einzubauen, ist begrüßenswert, allerdings sollte das auch wirklich zusätzliches Geld bedeuten und nicht durch Rechentricks gleich wieder einkassiert werden.

Vor knapp drei Monaten hat die Uni Heidelberg gefeiert, dass ihr Exzellenz-Status erneuert wurde. Damit war doch auch eine langfristige Förderung im zweistelligen Millionen Maßnahmen ausgegeben werden. Dadurch geht es einzelnen Bereichen der Uni auf jeden Fall besser - aber nur dort, wohin diese Mittel fließen.

Aber auch über die Studiengebühren für internationale Studierende nimmt die Uni mehr Geld ein.

Davon bleiben nur 20 Prozent bei der Universität. Und daraus müssen wir noch die Verwaltung des Ganzen bezahlen. Die Gebühren begrüßen wir, aber das sind keine großen Summen, es bewegt sich im mittleren Hunderttausenderbereich.

In Heidelberg haben Sie außerdem das Glück, dass Mäzene und Stiftungen der Uni unter die Arme greifen - wie jetzt beim Audimax. Müssen Sie sich darauf künftig öfter verlassen?

Wir sind sehr dankbar, dass es diese große Unterstützung gibt. Ohne sie wäre die Uni Heidelberg nicht das, was sie heute darstellt. Wir brauchen diese Hilfe, weil nahezu alle großen neuen Bauvorhaben mit oder komplett durch Freunde, Förderer und Unterstützer realisiert werden. Das Land legt im Augenblick bewusst den Schwerpunkt auf Sanierung der bestehenden Gebäude und selbst damit kommt man nicht hinterher, obwohl die Mittel aufgestockt wurden.

Dabei hat das Land von 2013 bis 2017 rund 230 Millionen Euro in die Infrastruktur der Uni investiert. Hat das nicht geholfen?

Vor Jahren hat der Rechnungshof bestätigt, dass wir in der Uni rund 700 Millionen Euro Sanierungsstau haben. Und nochmal 700 Millionen im Klinikum. Und seitdem sind ja neue Sanierungen notwendig geworden. Und die Medizinfakultät Mannheim kämpft ständig um die fehlenden Lehr- und Forschungsflächen. Es tut sich etwas, aber zu wenig und viel zu langsam.