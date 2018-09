Von Birgit Sommer

Heidelberg. Jährlich braucht das Heidelberger Universitätsklinikum rund 300 neue Pflegekräfte, um die Fluktuation bei den 3700 Mitarbeitern auszugleichen. Mit Eröffnung der neuen Chirurgischen Klinik werden es im nächsten Sommer noch ein paar mehr sein. Doch mit der modernsten Klinik Europas kann das Uniklinikum auch punkten. Und mit einer höchst modernen Werbekampagne geht es nun auf Reisen.

Auf dem Markt, so Pflegedirektor Edgar Reisch, werde man nicht mehr so leicht fündig bei den Pflegekräften, auch wenn in der eigenen Akademie für Gesundheitsberufe noch viele ausgebildet werden. Der neue "Infocube" soll das Klinikum nun bei Messen, aber auch beispielsweise dem Publikum im Heidelberger Hauptbahnhof vorstellen.

Mehrere Mediziner und der Pflegedirektor erklären auf dem Bildschirm in 3D-Animationen, warum das Klinikum Exzellenz von Weltrang für sich in Anspruch nimmt. Mit dem "Infocube" wird die Klinik auch ihre Werbekampagne "Triple-win" in Ländern wie Serbien und Bosnien-Herzegowina fortsetzen, wo viele Pflegekräfte ausgebildet werden und dann arbeitslos sind. 51 von ihnen haben inzwischen eine feste Anstellung in Heidelberg und zum Teil ihre Familien nachgeholt, bis zum Jahresende sollen es knapp hundert sein.

In der neuen Chirurgischen Klinik werden Patienten und Mitarbeiter auch eine ganz neue Art der Versorgung erleben. "Ein Leuchtturm", freut sich die Pflegedienstleiterin Gisela Müller schon und spricht von Licht, Farbe, grünen Innenhöfen, von Zimmern, die eigens für Adipositas-Patienten oder Gehbehinderte eingerichtet sind.

Die Pflege sei bereits in die Planung eingebunden worden. Auch für die Mitarbeiter gibt es nur Vorteile: kurze Wege, Besprechungs- und Schulungsräume, aktuelle Kommunikationssysteme, optimierte Logistik. Das alles wird die Arbeit erleichtern und die Pflege zukunftsfest machen. "Ich freue mich auf den Umzug", sagt Müller.

Faszinierende Einblicke in den Neubau ermöglicht eine "Mixed-Reality-Brille". Mit ihr, so Dr. Hannes Kenngott, werden bis zum Umzug 1500 Mitarbeiter geschult, um ihnen in virtuellen Welten Gebäude und Arbeitszusammenhänge zu zeigen und Prozesse in Medizin und Pflege zu vermitteln. "Man wird früher schneller besser", heißt das für Kenngott. Virtual Reality ist die Zukunft in den Kliniken, ist Kenngott überzeugt.

Mit ihr wurde einem Angstpatienten während der Behandlung in Heidelberg schon eine virtuelle Bodenseerundfahrt ermöglicht. Doch in fünf bis zehn Jahren, meint der Chirurg, gibt es die multidimensionale Klinik für alle. Dann werden auch Patienten und Besucher alle Infos zum Gebäude oder zu Veranstaltungen in klein dimensionierten Brillen vorfinden, die sie von der Klinik bekommen.

Info: Bei der Forschungsnacht am Freitag, 28. September, ab 16 Uhr, können Interessierte die Mixed-Reality-Brille im Foyer der Medizinischen Klinik ausprobieren.