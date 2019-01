Von Birgit Sommer

Heidelberg. Es klang ein bisschen nach einer Zäsur, was beim Neujahrsempfang des Universitätsklinikums in der Chirurgischen Klinik zu hören war. Nach Aufbruch, aber auch nach Reflexion. Die Digitalisierung in der Klinik samt Einführung der elektronischen Patientenakte soll jetzt rasch voranschreiten. Der Umzug der Chirurgie steht nach den Sommerferien an.

Die Forschung in den Lebenswissenschaften muss künftig wieder mehr reüssieren. "Wir wollen nicht überholt werden", schrieb der Dekan der Medizinischen Fakultät, Prof. Andreas Draguhn, allen ins Stammbuch. Und ja, im Jahr 2018 werden nach längerer Zeit erstmals wieder rote Zahlen in der Klinikbilanz stehen.

Schließlich die Vision der Leitenden Ärztlichen Direktorin, Prof. Annette Grüters-Kieslich: Das Klinikum könnte sich zusammen mit den Forschungspartnern in Heidelberg, dem DKFZ und dem EMBL, zu einem "Cellicon Valley", einem in Deutschland einmaligen Zentrum etwa für Gentherapien bei onkologischen Erkrankungen, entwickeln.

Die finanzielle Lage: Bei 907 Millionen Euro Umsatz des Klinikums im Jahr 2018 wird sich ein einstelliges Millionendefizit ergeben. Der Grund laut Irmtraut Gürkan, der Kaufmännischen Direktorin: Bei der neuen Highflow-Beatmung von Frühgeborenen ist noch nicht klar, wer die Kosten übernimmt. Auch für die Tarifsteigerungen 2018 gab es keine Kompensation. Und einige Bauvorhaben gilt es mitzufinanzieren, vom Kindertumorzentrum bis zur Renovierung der Kopfklinik. Bis zum Jahresende soll dort die komplette Elektrik erneuert sein. Die großen Bauarbeiten kommen erst in einigen Jahren.

Die Zahlen 2018: 91.500 Patienten waren stationär aufgenommen, 1,2 Millionen ambulante Besuche wurden gezählt, davon viele im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT). Die rund 12.000 Mitarbeiter des Klinikums aus 130 Nationen sind im Durchschnitt 42 Jahre alt. 78 Prozent sind Frauen. In der Pflege arbeiten 3650 Frauen und Männer auf 2520 Vollzeitstellen, laut Pflegedirektor Edgar Reisch sind das 119 mehr als im Vorjahr. 2326 Kinder wurden im Klinikum geboren, 16 Herzen, 78 Lebern und 81 Nieren wurden verpflanzt. 2,5 Millionen Mahlzeiten wurden gekocht.

Die Digitalisierung: Prof. Grüters-Kieslich sieht in den erhobenen Patientendaten ein beispielloses Potenzial, das für Diagnostik und Therapie genutzt und für die Forschung wichtig werden kann. Zum Beispiel könnte das Krebsforschungszentrum als Partner damit arbeiten. Außerdem ermögliche die Digitalisierung bessere Abläufe und bessere Behandlungen und helfe, unnötige Prozeduren zu vermeiden. Im Entstehen ist die Personalisierte elektronische Patientenakte (PEPA), zu der ein Patient seinen niedergelassenen Ärzten und Therapeuten Zugang gewähren kann. Auch Apps für das Smartphone werden programmiert, über die Patient und Klinik kommunizieren und etwa Blutwerte abfragen oder Terminvereinbarungen treffen können.

Die Forschung: Dekan Andreas Draguhn lobte die extrem hohe Leistungsfähigkeit der Wissenschaftler. Aber: Dass die Heidelberger Lebenswissenschaften bei der Exzellenz-Initiative der Universitäten diesmal nicht auf der Landkarte Deutschlands erschienen seien - "das geht gar nicht". Manchmal heiße es bei Ablehnung auch, Heidelberg habe sowieso schon so viele Förderinstrumente, erwähnte Draguhn. Seine Forderung angesichts riesiger weltweiter Konkurrenz: Die Universität müsse in die Attraktivität von Forschung investieren und eine einladende Kultur für Forscher schaffen.

Der Neujahrsempfang war wohl die letzte größere "Party" in diesem Gebäude. Nach dem Auszug der Chirurgie und einer mehrjährigen Sanierung soll dort vorübergehend die Zahnklinik Platz finden, so lange die Kopfklinik renoviert wird. Daneben wird ein Zentrum für praktisches Lernen jenseits der Patientenbetten etabliert. Solche Räume für Simulationen oder auch Schauspiel-Trainings für Studenten sind heute über den ganzen Campus verstreut.