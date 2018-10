Heidelberg. (hö) An den schweren Vorwürfen, die die Stuttgarter Zeitung gegen die Universität erhoben hat ist offenbar nichts dran. Zumindest ist dies das Ergebnis einer unabhängigen Kommission, die der Finanzprüfungsausschuss des Universitätsrates eingesetzt hat.

In dem Zeitungsartikel - er geht auf einen Bericht der Ex-Uni-Kanzlerin Angela Kalous zurück - wird der Vorwurf erhoben, dass die spanische Großbank Santander und die Ruperto Carola ein Koppelgeschäft abgeschlossen hätten: Die Uni bekam von Santander regelmäßig Fördermittel - 2016 waren es zwei Millionen Euro -, und quasi im Gegenzug habe die Bank einen 160.000- Euro-Auftrag für eine Doktorandenkarte mit Bezahlfunktion erhalten. Kalous, deren Verhältnis zu Rektor Bernhard Eitel als zerrüttet gilt, hatte ihren Bericht erst angefertigt, nachdem sie Heidelberg verlassen hatte.

Doch an den Anschuldigungen ist nichts dran, ist sich die Kommission sicher: "Nach umfangreicher Bewertung der Akten sehen die Gutachter keine Belege dafür, dass es zu unrechtmäßigen Handlungen gekommen ist. Die Vorwürfe, die im Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren für die Entwicklung und Implementierung einer Doktorandenkarte geäußert worden waren, beurteilen die Gutachter nach Prüfung der Unterlagen als nicht zutreffend", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Universität hatte sich damit verteidigt, dass sie die Doktoranden-Karte europaweit ausgeschrieben habe - und Santander der günstigste Anbieter gewesen sei. Das habe mit den Spenden der Bank an sie nichts zu tun, denn das Geld erhalten neben den Heidelbergern fast 1300 Unis weltweit, ohne dass Gegenleistungen eingefordert werden.

Der Universitätsrat schloss sich am Donnerstag einstimmig dem Votum an, und sein Vorsitzender Professor Hans-Peter Knaebel übergab das Kommissionsergebnis dem Stuttgarter Wissenschaftsministerium. Schließlich muss es als Rechtsaufsicht den Fall abschließend bewerten. Im Grunde bleibt dem Ministerium nur die Wahl, ob man sich dem entlastenden Kommissionsbericht anschließt oder noch einmal alles eigenständig prüfen will.