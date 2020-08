Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Sonne brennt an diesem Nachmittag im Kirchheimer Norden, doch im Schrebergarten ist es angenehm. Die Pächterin, eine Heidelberger Rentnerin, hat das Grundstück üppig bepflanzt, hinter dem Bambus lockt eine Hollywoodschaukel, zahlreiche Blumen stehen in Töpfen. Doch dieses grüne Paradies gefällt nicht nur ihr und ihrer Familie. Unbemerkt haben sich dort und in der Nachbarschaft in den letzten Wochen auch kleine Quälgeister breit gemacht.

Die Kleingartenkolonie nördlich des Heidelberg Innovation Park am ehemaligen Bahndamm ist eines der Gebiete, in denen Anna Ries und Tim Kühnlenz in diesem Jahr gegen die Tigermücke vorgehen. Ries, die als Projektleiterin der Icybac GmbH für die Bekämpfung des Insekts in Heidelberg zuständig ist, ist heute zum ersten Mal in diesem Garten. "In diesem Teil Kirchheims entdeckte ich die Tigermücke erst letzte Woche."

Doch ihr Einsatz ist nötig: Es dauert keine fünf Minuten, bis eines der schwarz-weiß-gestreiften Tiere sich auf ihre Wade setzt – und zusticht. Normalerweise wäre das wohl das Todesurteil für die Mücke gewesen. Ein schneller Schlag mit der flachen Hand hätte ausgereicht. An diesem Tag lässt Ries sie stechen – für den RNZ-Fotografen. Als langjährige Mückenbekämpferin ist sie Stiche gewohnt, der Körper gewöhnt sich daran und die Schwellung geht bereits nach kurzer Zeit zurück, sagt sie.

Aber Ries und ihr Team gehen ohnehin nicht mit Gewalt gegen die Blutsauger vor. Der Kampf ist ausgetüftelter: Die wichtigste Waffe ist ein biologisches Protein, das von dem Bakterium BTI (Bacillus thuringiensis israelensis) produziert wird. Die Mitarbeiter spritzen es verdünnt in Regentonnen und Blumenuntersetzer, verteilen es in Tablettenform an Gartenbesitzer. "Die Tigermücke legt ihre Eier an den Rand von stehenden Gewässern", erklärt Kühnlenz, der als Student bei der Bekämpfung mitarbeitet. Sobald der Wasserpegel steigt und die Eier überspült werden, entwickeln sich die Larven." Alle Stellen, an denen mehr als eine Woche lang Wasser zu finden ist, reichen den Mücken aus. "Wir finden sogar Brutstätten in Ständern von Sonnenschirmen und Zaunpfählen." Neben dem biologischen "Kampfstoff", dem BTI-Protein, hilft eigentlich nur die gründliche Reinigung und Trockenlegung oder lückenlose Abdeckung aller Gefäße. "Wenn nur ein Spalt offenbleibt, mag die Tigermücke das sogar noch lieber – schließlich ist sie ein Höhlenbrüter", erklärt Ries.

Deshalb ist es kein Zufall, dass es vor allem Kleingartenanlagen sind, in denen sich die Quälgeister breit machen. Hier finden sie viele Brutstätten und manche Gärten werden wochenlang nicht betreten, sodass sich die Mücken unbemerkt ausbreiten können. Dabei haben sie einen außergewöhnlich kleinen Flugradius – in der Regel fliegen sie nicht weiter als 150 Meter. "Und wenn sie an einem Ort genug Brutstätten finden, bleiben sie auch gerne und vermehren sich", so Kühnlenz. "Wenn die Nutzer dann über die hohe Stechbelästigung klagen, haben wir meist schon eine größere Population", fügt Ries hinzu.

In dem Kirchheimer Garten ist es noch nicht so weit. Ein Nutzer, der die Tiere aus seinem Wohngebiet kennt, hat die Schnakenbekämpfer auf die Kolonie aufmerksam gemacht. Die Pächterin, in deren Garten Ries und Kühnlenz heute im Einsatz sind, hat die Insekten dagegen noch gar nicht bemerkt. Zwar habe sie in diesem Sommer auffällig viele Stiche, aber: "Wir werden immer gestochen."

Um das zu verhindern, werden die Icybac-Mitarbeiter in den nächsten Monaten alle zwei bis drei Wochen in den Kleingärten vorbeischauen. Sie suchen nach unentdeckten Brutstätten, verteilen BTI-Tabletten und stellen Fallen auf. Wenn die Bekämpfung erfolgreich ist, darf sich die Gartenpächterin auf einen Sommer mit deutlich weniger Stichen freuen. Denn die Maßnahmen greifen auch die Larven anderer Stechmückenarten an. "Aber die fliegen auch schnell wieder ein", bremst Kühnlenz die Euphorie. Die seien nämlich weniger flugfaul als die getigerten Artgenossen.

Bei diesen ist das Ziel dagegen die komplette Ausrottung in Deutschland. Denn das Tier ist nicht nur lästig, theoretisch kann es tropische Krankheiten übertragen: "Die Gefahr ist in Deutschland noch sehr gering, könnte aber mit steigenden Sommertemperaturen zunehmen. Je mehr sich die Tigermücke ausbreitet, desto schwieriger ist es, sie wieder einzudämmen", warnt Ries.

In manchen Teilen der Stadt habe man das Tier jedoch komplett vertreiben können – etwa im Ochsenkopf oder Handschuhsheim. Dass man das Insekt aber wieder ganz los wird, bezweifelt Kühnlenz: "Das Einschleppungspotenzial ist dauerhaft da." Selbst wenn man die gesamte Population in der Region erfolgreich bekämpfe, würde die Mücke vermutlich schnell wieder als blinder Passagier in einem Lkw oder im Reisegepäck aus dem Süden mitreisen.

Und der Klimawandel dürfte dazu beitragen, dass es den aggressiven Blutsaugern hier von Jahr zu Jahr besser gefällt. Vermutlich trägt auch das ohnehin warme Klima in Heidelberg und Freiburg dazu bei, dass es sich die Mücke in Deutschland vor allem rund um diese Städte gemütlich gemacht hat. "In Jena wurden auch schon öfter Tigermücken gesehen. Die haben sich dort aber nie ausgebreitet. Wahrscheinlich, weil es zu kalt ist", erklärt Kühnlenz. Da die Heidelberger zudem sehr reisefreudig sind und viele Touristen in die Stadt kommen, ist ein Leben ohne Tigermücke hier sehr unwahrscheinlich.

Die Kirchheimer Pächterin will jedoch ihren Teil dazu beitragen, dass zumindest ihre Kleingartenkolonie tigermückenfrei wird. Bereitwillig lässt sie sich von Ries und Kühnlenz BTI-Tabletten geben und sucht ihren Garten nach Brutstätten ab. Ihre Nachbarin kommt dazu und gibt den Schnakenbekämpfern die Zahlenkombination für das Gartentor. "Kommen Sie jederzeit rein!", sagt sie – und hilft damit enorm. Denn Kleingärten machen den Bekämpfern auch deshalb zu schaffen, weil es oft aufwendig ist, Zugang zu jeder Parzelle zu bekommen. Und schon ein einziger Garten voller Brutstätten reicht aus, damit die Tigermücken zur Plage werden.

Info: Wer glaubt, eine Tigermücke entdeckt zu haben, betäubt diese am besten mit einem leichten Schlag und gibt sie in einem Glas für 15 Minuten ins Tiefkühlfach. Im Anschluss schickt er ein Foto an heidelberg@tigermuecke.info. Falls sich der Verdacht erhärtet, holen Mitarbeiter das Exemplar ab. Um die Bekämpfung zu erleichtern, sollten Gartenbesitzer darauf achten, keine Gefäße mit Wasser draußen zu lassen. Tiertränken sollten stehen gelassen, aber wöchentlich gereinigt werden.

Blumentöpfe und -untersetzer, in denen mindestens sieben Tage lang Wasser steht, sind eine optimale Brutstätte für Tigermücken. Deswegen behandeln Anna Ries (l.) und Tim Kühnlenz von Icybac – einem Unternehmen in öffentlicher Hand, das die Schnaken bekämpft – die Gefäße mit einem natürlichen Protein. Dieses greift die Larven der Insekten an. Foto: Philipp Rothe