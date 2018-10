Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Jetzt ist Heidelberg ja wirklich nicht arm an italienischen Restaurants, aber diese Trattoria, die jetzt in der Rohrbacher Straße 37 eröffnet hat, könnte das Zeug zum "Lieblingsitaliener" haben. Weshalb? Weil da einer in der Küche steht, der vor Enthusiasmus sprüht. Weil da einer "echte, ehrliche italienische Küche" verspricht, alles frisch und teilweise sogar am Tisch zubereitet. Weil da Wert auf Details und einen wunderbaren Espresso - die Bohnen kommen aus einer kleinen Rösterei in Wilhelmsfeld - gelegt wird. Weil da auch der Student mit schmalem Geldbeutel seine Freundin schick ausführen kann und der Manager seine Seezunge oder seinen Pulpo fachmännisch serviert bekommt. Weil die Trattoria Gemütlichkeit und ein bisschen was Großstädtisches ausstrahlt - und weil der junge Chef sagt: "Der Gast ist doch das Allerwichtigste." Wenn das Konzept von Mattia Giannone aufgeht, wird das "Trentasette 37" bald zu einem der begehrtesten Restaurants Heidelbergs gehören.

Als sich vor zwei Jahren ganz Deutschland vom Temperament und Können des damals 23-Jährigen überzeugen konnte - da traten sechs Hobbyköche im ZDF in der Sendung "Die Küchenschlacht" gegeneinander an - da war sein Wunschtraum: "Ein eigenes Lokal." Am besten in seiner Geburtsstadt Heidelberg. Das hat er jetzt geschafft. Papa Carlo wird stolz auf ihn sein. Er, der Sizilianer, der bis in die 80er Jahre das "Da Claudio" in der Brückenstraße führte, brachte seinem Sohn später im "Riviera" in Walldorf die Grundlagen italienischer Küche bei, und Mutter Andrea, eine Deutsche, sorgte dafür, dass er nach dem Abitur erst mal etwas "Handfestes" studierte - nämlich Betriebswirtschaftslehre. Keine schlechte Voraussetzung, um ein Lokal mit 20 Mitarbeitern zu führen.

Die Liebe zu Italien ist in der "Trentasette", was ja nichts anderes als 37 heißt, unübersehbar. Am augenfälligsten ist die rote Vespa an der Wand. Aber auch die Schwarz-Weiß-Fotografien mit all den begehrten Schauspielern wie Marcello Mastroiani, Sophia Loren oder Claudia Cardinale erinnern an eine Zeit, als alle Welt in italienische Filme rannte. Dazu passt der "Industrie-", beziehungsweise Bistro-Look: gemütliche Lederstühle, viele Zweiertische, aber auch die Möglichkeit, eine große Tafel anzubieten. Der Clou ist die Bar im Keller. Entspannung bei einer Riesenauswahl an Getränken und raffinierten Antipasti ist hier angesagt. Und donnerstags gibt es Livemusik.

Wenn alles gut läuft, kann Mattia Giannone im nächsten Sommer auch ein paar Tische in den Hinterhof stellen. Das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt heißt es erst einmal "alles geben". Das Team ist jedenfalls äußerst motiviert, die 40 Gäste, so viele fasst das Lokal, zu verwöhnen.

Dass der Gast König ist, weiß Giannone Junior im wahrsten Wortsinn. Hat er doch schon zusammen mit einem seiner großen Vorbilder, Johann Lafer, für Königin Silvia gekocht. Der Starkoch kam übrigens auch zur Eröffnung, um seinem jungen Kollegen über die Schulter zu gucken. Was er sah, ließ ihn schmunzeln. Wird es auch künftig "Spaghetti Carbonara" geben? Klar, lacht der junge Koch, aber nur "ehrlich italienisch" - ganz ohne Sahne.