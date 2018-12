Von Marie Böhm

Heidelberg. Die Stadthalle ist ausverkauft. Zwei Mal an einem Tag, einem Dienstag mitten unter der Woche. Es sind 2000 Schüler und Lehrer aus ganz Baden-Württemberg nach Heidelberg gereist - wegen eines Mannes, der aus einem Buch vorliest. Es ist Tom Franklin. Der US-Amerikaner präsentiert sein Buch "Crooked Letter, Crooked Letter", das ab 2019 Schwerpunktthema im Englisch-Abitur des Landes Baden-Württemberg ist.

Eingeladen hatte ihn das Literarische Zentrum des Deutsch-Amerikanischen-Instituts (DAI) in Kooperation mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe. Tom Franklin folgte dem Ruf gerne - und stellte für die Abiturientenklassen aus ganz Baden-Württemberg mit viel Witz und Anekdoten sein Buch in der englischen Originalfassung vor. Jutta Wagner vom DAI hat den Auftritt in Heidelberg organisiert - und sie berichtet stolz: "Wir hatten sogar Gäste, die extra aus dem Schwarzwald angereist sind."

Die Programmverantwortliche des Literarischen Zentrums gesteht: "Wir waren selbst überrascht, wie viel Anklang das Angebot gefunden hat. Für die erste Veranstaltung um 15 Uhr waren die Karten innerhalb nur einer Woche ausverkauft. Als wir dann eine zweite Buchvorstellung um 18 Uhr organisieren konnten, hat es sogar nur drei Tage gedauert."

Jeanette Roccu (45) unterrichtet Englisch und Deutsch am Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim. Zusammen mit einer Kollegin war sie mit allen Abiturienten ihrer Schule dabei: "Wir hatten Glück, dass wir noch Karten bekommen haben. Es ist eine einmalige Chance, das ist wirklich toll für die Schüler. Normalerweise liest man das Buch ja nur trocken im Unterricht, da kommt das ganz anders an, es vom Autor in der Originalsprache zu hören." Dabei gefällt ihr besonders, dass die Schüler den Autor nach der Präsentation fragen konnten, was sie schon die ganze Zeit bei der Lektüre bewegte.

Und das ist offenbar einiges. Besonders interessiert sind die Jugendlichen aber am Handeln bestimmter Charaktere - etwa an Larry, dem Protagonisten des Buches. "Warum geht Larry nicht einfach weg?", fragte eine Schülerin. Larry befindet sich im Buch tatsächlich in einer schwierigen Lage. Denn er wird vermehrt Opfer von Hassattacken, weil er verdächtigt wird, mit dem Verschwinden einer jungen Frau zu tun zu haben. Schließlich ist "Crooked Letter, Crooked Letter" ein Kriminalroman - und das bisher erfolgreichste Buch Franklins.

Es wurde erstmals 2010 veröffentlicht, ein Jahr später war es auf der New York Times-Bestsellerliste. Der Roman befasst sich mit der Thematik von Rassismus und gesellschaftlichen Außenseitern. Wie alle von Franklins Werken spielt die Geschichte im Süden der USA, genauer: in Mississippi. Daher kommt auch der Titel: Schüler in Mississippi singen "Crooked Letter", um den Namen ihres Bundesstaates zu lernen. Zu Deutsch heißt das "krummer Buchstabe" und steht für die doppelten "s" in "Mississippi".

Franklin war im Jahr 2016 schon einmal zu Gast in Deutschland. Als er um einen erneuten Besuch gebeten wurde, war er sofort dabei. "Ich bin begeistert, hier zu sein", sagt er. "Normalerweise kommen immer nur wenige Leute zu meinen Vorlesungen. Hier fühle ich mich wie ein Rockstar!"

Von seinem Erfolg ist der Autor selbst überrascht. "Dass mein Buch als Abiturthema genommen wird, hätte ich nie gedacht. Das ist wirklich eine Chance von eins zu einer Million", lacht er. "Ich habe auch noch nie von jemand anderem gehört, dem das passiert ist. Es ist schwer, sich an den Erfolg zu gewöhnen."

Franklin gibt sich bodenständig - und ist sympathisch ehrlich. Das gefällt auch den Schülern. Nach der Veranstaltung bilanziert die 18-jährige Lea Degen vom Kopernikus Gymnasium in Phillipsburg: "Der Autor hat uns das Thema wirklich gut nahegebracht. Dadurch kann ich mich viel eher mit dem Buch identifizieren."