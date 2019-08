Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am Sonntagabend starb ein 32-Jähriger nach einem Badeunfall. Der Mann, ein gebürtiger Iraker aus Ludwigshafen, hatte sich mit einer Gruppe auf der Neckarwiese aufgehalten und war betrunken in den Fluss gestiegen - ohne überhaupt schwimmen zu können. Die Rettungskräfte wurden um 18.39 Uhr alarmiert, kurz darauf trafen Wasserschutzpolizei, Feuerwehr, DLRG mitsamt Rettungshunden am Ufer ein. Gegen 19.20 Uhr wurde der Mann von DLRG-Mann Alexander Walter nicht weit vom Ufer geborgen. Wie Walter der RNZ berichtet, war der Iraker ohne Bewusstsein. Natürlich wurde er von Notärzten reanimiert und sofort ins Krankenhaus gebracht, dort starb er aber wenige Stunden später. Aber auch im Fall einer erfolgreichen Reanimation wäre sein Gehirn nach 40 Minuten im Wasser wahrscheinlich massiv geschädigt gewesen.

Freunde und Angehörige des Mannes wagten es nicht, in den Neckar zu gehen, waren aber sehr besorgt um das Schicksal des Mannes. Sie wurden bis 21 Uhr von Seelsorgern betreut. Zu ihnen gesellten sich einige Schaulustige, die die Polizei mit Flatterband auf Distanz zum Einsatzort hielt. Zu Behinderungen der Rettungskräfte sei es nicht gekommen, so Walter.

Die RNZ wollte von Alexander Walter wissen, wie man sich als Unbeteiligter am besten verhält - und wie der Einsatz am Sonntag abgelaufen ist.

Herr Walter, was würden Sie mir raten, wenn ein Freund von mir in den Neckar geht: Soll ich hinterherspringen und ihn zu retten versuchen?

Alexander Walter von der DLRG. Foto: Hentschel

Im Grunde sollte man sich nicht in unbekannte Gewässer, vor allem fließende wie den Neckar, hineinwagen. Und wenn, dann nur, wenn man eine Gefahr für sich ausschließen kann. Als ich am Sonntagabend als Schwimmer in den Neckar reingegangen bin, gab es kaum eine Strömung - was für die Bergung von Vorteil ist. Aber das kann auch ganz unterschiedlich sein, gerade nach Regenfällen. Insofern kann man als Laie kaum einschätzen, wie stark gerade die Strömung im Fluss ist. Oder nehmen wir die Temperatur: Für mich waren die 22 Grad relativ angenehm, für andere ist das richtig kalt, sodass ihr Kreislauf nicht mehr mitmacht.

Dann frage ich mal so: Wenn ich schon nicht in den Fluss gehen will, was kann ich sonst tun?

Im Grunde nur die Person beobachten - und sich genau die Stelle merken, an der sie untergegangen ist.

Nun lag der Mann 40 Minuten im Wasser. Da wäre es schon hilfreich gewesen, wenn ihn jemand früher herausgezogen hätte…

Zumindest hat es sich niemand aus seiner Gruppe getraut. Ich bin fast froh, dass niemand in den Fluss gestiegen ist, denn sonst hätte es vielleicht zwei Opfer gegeben. Andererseits stimmt es schon: Bei der Rettung von Ertrinkenden kommt es auf jede Minute an. 40 Minuten Sauerstoffmangel sind sehr lang, da sinken die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederbelebung. Insofern waren die relativ hohen Wassertemperaturen auch nicht gerade günstig zum Überleben. Die Chancen im kalten Wasser sind höher.