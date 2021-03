Von Sarah Hinney

Heidelberg. Stille Mäuschen, schräge Vögel, Rampensäue – Tiere haben ihren ganz eigenen Charakter. Und wo lässt sich das besser beobachten als im Zoo? Leider ist der Heidelberger Zoo noch geschlossen. Damit die Tiere nicht in Vergessenheit geraten, stellt die RNZ einige Zoobewohner und ihre Charaktereigenschaften vor.

Die Kudus leben in direkter Nachbarschaft zu den Asiatischen Elefanten. Fast hätten ihnen allerdings die Perlhühner beim RNZ-Zoobesuch noch die Show gestohlen. Denn wenn eine ganze Gruppe wütender Hühner lautstark die Zookatze in die Flucht schlägt, dann ist das ein bemerkenswertes Spektakel. Aber am Ende beruhigten sich alle wieder.

Wer seid ihr denn? Die Großen Kudus gehören zu den unauffälligeren Zoobewohnern. Dabei können sie eine Schulterhöhe von bis zu 1,50 Meter erreichen, sehr schnell laufen und auch meterweit springen. Im Zoo teilen sie sich die Afrikaanlage mit Damara-Zebras, Blessböcken, Perlhühnern und rosa Pelikanen.

Was macht euch besonders? Die Matriarchin der Heidelberger Truppe ist eindeutig Stobi. Seit zwölf Jahren lebt sie im Zoo, ist die Älteste der Herde und hat mehrere Jungtiere großgezogen. Dabei schwebte Stobi in den ersten Monaten ihres Lebens gleich zweimal in Lebensgefahr. Ihre Mutter Claudi gebar sie direkt auf der Außenanlage und das hätte für das kleine Kudu-Mädchen zum Verhängnis werden können, da sich ausgewachsene Zebras nicht sonderlich fürsorglich und achtsam gegenüber zarten Kudu-Kälbchen zeigen – vorsichtig ausgedrückt. Die beiden Pfleger Tobias Krämer und Stefan Geretschläger reagierten aber sofort, schnappten sich das Fohlen und brachten es sicher in den Stall. Und sie gaben ihm auch den Namen Stobi – eine Kombination aus Stefan und Tobias. Stobi entwickelte sich jedenfalls prächtig, bis sie im Alter von sechs Monaten einen Unfall auf der Außenanlage erlitt. Was genau geschah, ist bis heute unklar, aber sie brach sich dabei den Nacken und konnte den Kopf nicht mehr oben halten. Für ein Kudu in freier Wildbahn wäre das ein Todesurteil. Auch im Zoo war ungewiss, ob Stobi das überstehen würde. Aber die Pfleger versuchten es, päppelten das Kudu-Mädchen sechs Wochen lang auf, und ihr Genick wuchs tatsächlich wieder zusammen. Es ist ein bisschen steif geblieben, aber wer das nicht weiß, dem würde es nie auffallen.

Wo lebt ihr normalerweise? Kudus leben in Südwestafrika und gehören zur Gattung der Antilopen. Charakteristisch sind ihre weißen Querstreifen im Fell. Hörner haben nur die Männchen.

RNZ-Tipp für Zoobesuche: Außer Stobi leben noch Lubaja, Bahati, Beli und Lamina sowie Kudu-Bock Rami auf der Afrikaanlage. Lubaja und Bahati sind Stobis Töchter. Beli ist die Tochter von Lubaja und Lamina wiederum Tochter von Bahati. Die weiblichen Tiere zu unterscheiden, ist für Laien nicht ganz einfach, auch wenn sie alle unterschiedliche Streifen haben. Für Stobi allerdings braucht es kein Streifenstudium. Sie erkennt jeder sofort. Stobi ist die einzige Kudu-Dame mit Schlappohren auf dem Gelände – sie ist eben etwas ganz Besonderes.

Info: Wer den Zoo unterstützen möchte, kann spenden an: Sparkasse Heidelberg, BIC: SOLADES1HDB, IBAN: DE 65.6725.0020.0000.0159 11.