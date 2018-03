Von Micha Hörnle

Heidelberg. Bei der Chemiefirma Solvay in Bad Wimpfen versteht man die Aufregung in Heidelberg nicht. Denn die Stadtwerke wollen für 450.000 Euro Grundwasser aus Schwetzingen importieren, weil sie der Meinung sind, die neckarnahen Wasserwerke, vor allem die in Edingen-Neckarhausen, seien zu hoch mit Trifluoracetat (TFA) belastet. Und natürlich war das Werk des belgischen Chemiekonzerns 50 Kilometer neckaraufwärts schnell als der Schuldige ausgemacht, denn schließlich leitet man dort das Chemiesalz in den Neckar ein.

Aber Werksleiter Uwe Männel ist sich keiner Schuld bewusst: "Nach alldem, was wir in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben, bin ich schon ein bisschen ratlos. Wir haben eine gute Informationspolitik betrieben und die Sorgen um das Grundwasser ernst genommen, aber was da gerade in Heidelberg passiert, verwundert mich schon." Und Solvay-Pressesprecher Dirk Schulte sagt: "Ich verstehe durchaus, dass die Heidelberger angesichts der Informationspolitik der Stadtwerke Angst bekommen. Aber das ist reine Angstmache - ohne Grundlage."

Solvay-Sprecher Dirk Schulte (l.) und der Leiter des Werks Bad Wimpfen, Uwe Männel, beim RNZ-Gespräch. Foto: hen

Im Gespräch mit der RNZ geben Männel und Schulte Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um TFA.

> Was ist TFA? Das Werk in Bad Wimpfen ist ein traditionsreicher Betrieb, es entstand vor 200 Jahren aus einer Salzsiederei. Heute sind dort 310 Mitarbeiter beschäftigt. Eine der "Spezialitäten" der Fabrik sind Fluorverbindungen, die fast überall gebraucht werden. In der Chemie - am bekanntesten ist die Zahnpasta -, in der Landwirtschaft oder auch in der Halbleiterindustrie. Die fluorhaltigen Moleküle dienen dabei entweder als Wirkstoffverstärker - man braucht dann beispielsweise weniger Pflanzenschutzmittel -, oder sie sorgen für die Haltbarkeit von Hochspannungsschaltanlagen, weil sie den elektrischen Lichtbogen verhindern. Kurz: "Fluorchemie ist aus unserem Leben nicht wegzudenken", sagt Sprecher Schulte. In den letzten Jahren investierte der Mutterkonzern Solvay kräftig in das Werk, weil dieses Segment besonders zukunftsträchtig ist. TFA, eben eine dieser "wertvollen" Fluorverbindungen, ist eigentlich kein Abfallprodukt, sondern ein gezielt hergestelltes Erzeugnis. Was ins Wasser gelangt, ist der Überschuss der Produktion. Man könnte TFA theoretisch auch als Säure in die Luft leiten, aber dort wäre die Substanz dann schädlich. Deswegen wird das bei den chemischen Reaktionen nicht verbrauchte TFA erst in einen Wäscher und dann als neutralisiertes Salz in den Neckar geleitet. Das ist vom Regierungspräsidium Stuttgart wasserrechtlich genehmigt und seit knapp 20 Jahren gängige Praxis. Noch besser - und das ist auch der momentane Lösungsansatz -, wäre es, möglichst viel TFA zu verbrauchen, also die Herstellung effizienter zu machen. In keinem Fall, versichert Schulte, handelt es sich also bei der TFA-Einleitung um eine billige Entsorgung.

Hintergrund Kommentar Im Fall von TFA im Grundwasser bestätigt sich das alte journalistische Misstrauen gegenüber einer allzu "knackigen" Geschichte. Die wird bisher so erzählt: Da sitzt eine ruchlose Chemiefirma im Schwäbischen und verseucht das Grundwasser der braven Kurpfälzer, die auch noch die Kosten tragen sollen. Nur: So ist es nicht. Nach allem, was die RNZ in Erfahrung [+] Lesen Sie mehr Kommentar Im Fall von TFA im Grundwasser bestätigt sich das alte journalistische Misstrauen gegenüber einer allzu "knackigen" Geschichte. Die wird bisher so erzählt: Da sitzt eine ruchlose Chemiefirma im Schwäbischen und verseucht das Grundwasser der braven Kurpfälzer, die auch noch die Kosten tragen sollen. Nur: So ist es nicht. Nach allem, was die RNZ in Erfahrung bringen konnte, hat Solvay, wenn es das Chemiesalz TFA in den Neckar einleitet, weder etwas falsch gemacht noch gesetzeswidrig gehandelt. Und mehr noch: Dieses Unternehmen hat die Bedenken der Wasserversorger am Unterlauf des Neckars ernst genommen und sich nachweisbar alle Mühe gegeben, innerhalb kurzer Zeit die TFA-Belastung im Fluss dramatisch zu reduzieren - obwohl diese Substanz, zumindest in dieser Konzentration, nicht schädlich ist, und es für sie auch keine eindeutigen Grenzwerte gibt. Man könnte das auch verantwortungsvolles Handeln eines Unternehmens nennen. Daher wären in Heidelberg die Stadtwerke und die Stadträte gut beraten, das Gespräch mit Solvay zu suchen - wie man es in Edingen-Neckarhausen längst getan hat - und sich gegebenenfalls von den Fakten beeindrucken zu lassen. Kurz: Für Hysterie und Panik besteht gar kein Anlass. Aber umso mehr Grund, allzu grob gestrickten Vorurteilen nicht sofort Glauben zu schenken. (Micha Hörnle)

> Wie kommt TFA ins Grundwasser? Es dauert relativ lange, bis das Chemiesalz vom Fluss ins ufernahe Grundwasser der Region einsickert. In Edingen-Neckarhausen dauert es etwa zwei Jahre, bis die Substanz im Trinkwasser nachweisbar ist, im Heidelberger Wasserwerk Rauschen sogar bis zu vier Jahre. "Wenn wir jetzt die Einleitung sofort stoppen würden, hätte das keine unmittelbaren Folgen", sagt Werksleiter Männel. "Was jetzt gemessen wird, ist die Fracht der letzten Jahre."

> Ist die momentane TFA-Konzentration schädlich? Nach allen bekannten Untersuchungen nein. Die europäische Richtlinie "REACH" (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) schreibt vor, Stoffe zu untersuchen, bevor sie in Verkehr gebracht werden. Auf Basis dieser Untersuchungen hat die Europäische Chemikalienagentur die gemessenen Konzentrationen als nicht gesundheitsgefährdend klassifiziert. Dem folgt das Umweltbundesamt. Die vom Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) angeführte Studie, dass selbst geringe TFA-Mengen doch das Gewebe schädigen könnten, hält Solvay-Sprecher Schulte für "wissenschaftlich nicht haltbar": Selbst bei 100.000- fach stärkerer Konzentration als heute im Neckar gab es keine Schäden bei Ratten. Die Bundesbehörde hat allerdings eine Art "Empfehlungswert" ("Gesundheitlicher Orientierungswert") von 30 Mikrogramm TFA pro Liter (bis 2017: 10 Mikrogramm) herausgegeben, ab dem die Behörden oder Wasserversorger handeln sollten. Ein Mikrogramm ist ein millionstel Gramm. In Edingen-Neckarhausen wurden bis zu 23 Mikrogramm pro Liter gemessen, in Heidelberg 5 bis 10. Insofern ist TFA weniger ein schädlicher als eher ein im Trinkwasser unerwünschter Stoff. Solvay finanziert unterdessen einen Langzeittest an Ratten. Die Ergebnisse werden wahrscheinlich in einem Jahr in einen "Leitwert" (also einen "Grenzwert light") einfließen, den das Umweltbundesamt festlegt. Männel und Schulte rechnen damit, dass er deutlich über den heute gemessenen TFA-Konzentrationen liegt.

Hintergrund > Solvay ist ein belgisches Chemieunternehmen mit weltweit rund 27.000 Beschäftigten und einem Umsatz von elf Milliarden Euro; es zählt zu den "Top ten" der Branche. In Deutschland arbeiten knapp 2000 Beschäftigte für das Unternehmen, insgesamt gibt es neun Produktionsstandorte (in der näheren Umgebung Bad Wimpfen und Östringen). Ungewöhnlich für ein großes - aber [+] Lesen Sie mehr > Solvay ist ein belgisches Chemieunternehmen mit weltweit rund 27.000 Beschäftigten und einem Umsatz von elf Milliarden Euro; es zählt zu den "Top ten" der Branche. In Deutschland arbeiten knapp 2000 Beschäftigte für das Unternehmen, insgesamt gibt es neun Produktionsstandorte (in der näheren Umgebung Bad Wimpfen und Östringen). Ungewöhnlich für ein großes - aber hierzulande weitgehend unbekanntes Unternehmen - ist, dass es heute noch zum Gutteil ein Familienbetrieb ist; die Gründerfamilie ist der größte Einzelaktionär. Die Firma - sie zählte zu den sozial fortschrittlichsten ihrer Zeit - geht auf die beiden Brüder Alfred und Ernest Solvay zurück, wobei vor allem Ernest der Chemiker war: Er erfand 1860 das nach ihm benannte Verfahren zur Herstellung von Soda (auch als Ammoniak-Soda-Verfahren bekannt), bei dem man die reichlich vorhandenen Rohstoffe Kalk und Kochsalz zu Soda (Natriumcarbonat) verarbeitet. Noch heute wird Soda - heute ein wichtiger Bestandteil von Waschmitteln - so hergestellt. Die letzten Jahre standen im Zeichen eines radikalen Umbaus des Konzerns: Das Pharmageschäft wurde verkauft, nun will man sich auf zukünftige Wachstumsmärkte wie neue Kunststoffe für die Auto- und Luftfahrtindustrie oder neue Antriebstechniken konzentrieren. hö

> Kann man die TFA-Konzentration im Neckar reduzieren? Man kann - und Solvay hat das bereits getan. In insgesamt vier Anlagen wurde das Salz hergestellt, bis vor zwei Jahren leitete Solvay 17 Kilogramm TFA pro Stunde in den Fluss ein. Eine Anlage stellte ihren Betrieb komplett ein. Damit reduzierte sich die TFA-Einleitung um die Hälfte, bei einer erst 2014 errichteten Einheit wurde der Wirkungsgrad erhöht, seitdem gelangen 93 Prozent weniger TFA als vorher in den Fluss. Im März 2017 wurde mit dem Regierungspräsidium Stuttgart eine Vereinbarung abgeschlossen, die eine feste Richtgröße vorgibt: 4,3 Kilogramm pro Stunde; außerdem verpflichtete sich Solvay selbst, bis zu diesem März auf 2,2 Kilogramm pro Stunde zu kommen. Momentan liegt man bei 1,5 Kilogramm pro Stunde, weniger als einem Zehntel der früheren Menge. Zur Zeit laufen auch noch Versuche, das wenige restliche TFA im Abwasser herauszufiltern, doch bisher ohne überzeugendes Resultat: Der Energieaufwand beim Verdampfen des Wassers wäre enorm - und nicht verhältnismäßig. Insgesamt investierte Solvay zwei Millionen Euro, um den TFA-Gehalt im Neckar zu reduzieren: "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und machen sie auch weiterhin", sagt Schulte. "Wir nehmen also die Sorgen der Trinkwasserversorger und der Bürger sehr ernst." Und weil die TFA-Konzentration im Neckar gerade stark abnehme, glaubt Männel, dass sich das Thema "TFA im Grundwasser" bald erledigt habe. So wird an der Schleuse Gundelsheim, also ganz nah am Werk, die TFA-Konzentration regelmäßig gemessen - und natürlich hängt der Wert auch davon ab, ob es vorher geregnet hat. Aber in der der RNZ vorliegenden Messreihe von Anfang November 2017 bis Ende Januar 2018 lag der höchste Wert bei 7,5 Mikrogramm pro Liter, der niedrigste bei 1,0 - die meisten Tageswerte schwanken zwischen 1,0 und 2,0.

> Kann man die TFA-Einleitung generell stoppen? Prinzipiell ja, aber dann müsste ein Drittel des Wimpfener Werkes seine Produktion einstellen - und womöglich wäre dann der gesamte Standort gefährdet. Aber es gibt bisher auch keine rechtliche Handhabe dafür, denn Solvay hält alle Auflagen und gesetzlichen Bestimmungen ein. Im Grunde geht es aber hier um einen tieferliegenden Konflikt: Sind Flüsse Trinkwasserreservoirs, die von chemischen Substanzen freizuhalten sind, oder eher Nutzgewässer, in die man nach Vorgaben chemische Verbindungen einleiten darf? Rein rechtlich sind sie beides - auch wenn nur etwa ein Prozent des Trinkwassers direkt aus Flüssen gewonnen wird. Und da Solvay der Auffassung ist, man leite keine schädliche Substanz ein, sieht man auch keinen Grund, die TFA-Produktion aufzugeben. Und auch deshalb sieht Schulte keine juristische Chance, dass seine Firma für die 450.000 Euro höhere Trinkwasserrechnung in Heidelberg aufkommen sollte. Einmal abgesehen davon, dass die Edinger-Neckarhäuser ihr TFA-belastetes Grundwasser so lange weitertrinken, bis es einen verbindlichen Leitwert gibt.