Heidelberg. (rnz/mare) Ein "Projekt ohne Ende" von einem Haufen "wunderbarer Verrückter" "gegen die Couch". So beschreibt Jannis Kuhlencord sein Baby und das seiner Mitstreiter von TEDx Heidelberg. Und Baby ist auch das richtige Stichwort für das Event am Donnerstag, 13. Dezember, in der Stadthalle: Denn Ziel der interaktiven Rednerveranstaltung ist es, Neugierde zu befriedigen und gleichzeitig zu steigern. Wie bei Kindern eben, die die Welt entdecken. Die RNZ stellt das Konzept vor.

Gegen die Bequemlichkeit

Acht Redner mit kurzen Vorträgen, drei Performance-Acts, eine Bühne. Dazwischen immer wieder interaktive Elemente wie ein Escaperoom oder Kleingruppendiskussionen. "Nicht einfach reinsetzen, sondern interaktiv mitgestalten", lädt Jannis Kuhlencord das Publikum ein. Das TEDx-Team will Menschen miteinander in Kontakt bringen. Neue Gespräche, neue Perspektiven, neue Ideen - das soll am Ende der Veranstaltung stehen.

Oftmals ist es doch so: "Man geht mit Leuten, die man kennt, irgendwo hin, spricht mit diesen Leuten und geht mit diesen Leuten wieder nach Hause", sagt Jannis. Genau das will TEDx vermeiden. Raus aus der Komfortzone. Gegen festgefahrene Strukturen. Gegen Trotz. Gegen die Bequemlichkeit der Couch.

"Am Ende", verspricht der Projektleiter, "wird jeder mit einem neuen Punkt, einem neuen Ansatz rausgehen". Und vielleicht einen eigenen verborgenen Schatz - so das diesjährige Motto - entdecken.

Hintergrund TEDx Heidelberg Ideen, die es Wert sind, verbreitet zu werden: Das ist das Anliegen und der Gründungsimpuls von TEDx. Ursprünglich als viertägige Konferenz in Kalifornien vor 30 Jahren konzipiert, entwickelte sich eine Non-Profit Organisation, die heute weltweit Tagungen mit führenden Köpfen veranstaltet - egal ob aus Politik, Wirtschaft, Forschung, Bildung, Kunst, Kultur. Und das ist das Konzept: Die Redner haben maximal 18 Minuten Zeit, ihre Idee vorzustellen. Das ganze wird auch über die jeweiligen Websites im Internet übertragen, wo dann der Gedankenaustausch stattfindet. Redner bei TED-Events waren bisher unter anderem Bill Gates, Jane Goodall oder Elizabeth Gilbert. Neben der Hauptveranstaltung jedes Frühjahr im kanadischen Vancouver gibt es mittlerweile zahlreiche TED-Tagungen, so auch in Heidelberg. Die Stadt ist prädestiniert dafür, verbinden sich hier doch Tradition und Innovation.

Das Team: "Wunderbare Verrückte"

Wie es Jannis und seinem Team schon selbst passiert ist. Er ist vor Jahren über ein TEDx-Video gestolpert, das sein Leben und seine Denkweise komplett verändert hat, wie er erzählt. "Wissen kostenfrei abrufbar", zeigt er sich begeristert vom Konzept. Das wollte er auch nach Heidelberg bringen. Gesagt, getan.

Mit etwas Naivität - so nennt er es heute - sei man daran gegangen, die Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Hat aber funktioniert. Denn mittlerweile hat Jannis ein buntes Team um sich versammelt. Er nennt es liebevoll einen "Haufen wunderbarer Verrückter". Das Team stellt nicht nur einmal jährlich das Hauptevent auf die Beine, sondern trifft sich monatlich auch zu Talkrunden oder Filmabenden.

"Mit TEDx geht eine Lebenseinstellung einher", sagt der Projektleiter. Weltoffenheit, Neugierde, Kreativität, Experimentierfreude sind die Werte. "Wir beanspruchen nicht, die richtigen Antworten zu geben", sagt Jannis. "Wir wollen die Leute motivieren, die richtigen Fragen zu stellen, positiv auf die Gesellschaft einzuwirken." Lösungsorientiert Denken statt problemorientiert, ist das Motto.

Daran arbeitet das Team, dass aus acht Nationalitäten besteht. Von 19 Jahren bis Mitte 50. Vom SAP-Mitarbeiter über den Studenten, die werktätige Mutter bis hin zum selbstständigen Fotografen. Alles ehrenamtlich. "Sie stecken phänomenal viel Arbeit in TEDx", lobt Jannis. Das Team erarbeitet aus etlichen Bewerbungen die Rednerliste, kümmert sich um die Redner, die Finanzen, Design, PR und so weiter.

Jetzt mit Simultan-Übersetzer

Dabei sorgen sie dafür, dass das Event wächst. 150 Zuschauer war es 2016, 350 im vergangenen Jahr. Dieses Jahr sollen es 500 werden. Ausgereizt werden soll die Stadthalle zuschauermäßig aber nicht, denn es soll noch genug Platz für Interaktionen übrig sein.

"TEDx ist ein Projekt ohne Ende", meint Jannis. Es soll sich weiterentwicklen, verändern und noch viele Jahre Ideen und Anregungen verbreiten. Das Projekt richtet sich nicht nur an das bisweilen eher junge Publikum. Dass die Vorträge auf Englisch sind, sei für ältere Jahrgänge mitunter ein Ausschlusskriterium. In diesem Jahr soll es daher eine Simultanübersetzung geben, damit sich vielleicht auch Ältere "einfach mal zu TEDx wagen". Neugierig zu sein, so Jannis, sei keine Frage des Alters.

Das Programm

Klar, das Ganze ist bis hierhin schon sehr abstrakt. Machen wir es also konkret. Denn das Programm, durch das Host Marcus Orlovsky führen wird, steht. Die Redner werden dabei über einen Aspekt ihrer Tätigkeit unter dem Motto "Hidden Treasures" (Verborgene Schätze) sprechen: "Es müssen nicht renommiertesten auf ihrem Gebiet sein, aber Kompetenz ist schon wichtig, sagt Jannis.

Arno Schimpf. Foto: TEDx

Der Psychologe und Sportwissenschaftler Arno Schimpf ist als "Goldmacher" bekannt und hat bereits mit mehreren Olympiateilnehmern und Topsportlern gearbeitet. Das Wissen aus 35 Jahren erfolgreicher Arbeit teilt er mit Firmen und nun bei TEDx. Er will über "Flow"-Momente sprechen, die Sportler nutzen, um ihre besten Leistungen abzurufen.

Aniruddha Dutta. Foto: TEDx

Aniruddha Dutta ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut und Wissenschafts-Slammer. Sein Themengebiet umfasst Wissenschaft, Kommunikation, Sport und Musik. Er nennt sich einen Geschichtenerzähler und vermag es, komplexe wissenschaftliche Themen einfach darzustellen. Dabei bringt er seine Vorträge tiefgründig, aber bisweilen auch urkomisch rüber.

Tyler Gage. Foto: TEDx

Tyler Gage dagegen träumt. Der Autor und erfolgreiche Start-up-Unternehmer will über die Kraft von Träumen sprechen. Seine eigenen hat er schon mehrfach erfüllt. Ihm stand nach dem Studium die Business-Welt offen. Er entschied sich aber dafür, einheimische Pflanzen und Sprachen im Regenwald des Amazonas zu studieren. Und ein Unternehmen zu gründen, das faire Energy-Drinks aus einer raren Pflanze des Amazonas herstellt.

Madeleine Daria Alizadeh. Foto: TEDx

Natürlich darf bei einer solchen Veranstaltung auch eine Bloggerin nicht fehlen. Und das ist Madeleine Daria Alizadeh, die mit ihrem Blog "dariadaria" bekannt wurde. Dieser war einer der meistgelesenen im deutschsprachigen Raum, bis sie sich entschloss, den Blog zu schließen und sich neuen Projekten zu widmen: zum Beispiel ihrem Podcast "A Mindful Mess" oder einer grünen Liffestyle-Kolumne. Obendrein rief sie ihr eigenes Mode-Label ins Leben. Bei TEDx wird sie über Vertrauen als wertvollsten Gut und Morals als Währung sprechen. Ihre Botschaft: In Zeiten von wenig Transparenz und viel Misstrauen ist Vertrauen essenziell für die Zukunft und Gemeinschaften.

Kathrin Brenker. Foto: TEDx

Dann geht Kathrin Brenker auf die Bühne. Die Biologin wird über ihr Fachgebiet Optogenetik sprechen. Mit dieses Mischung aus optischer Technologie und Genetik können Forscher die Aktivität von Nervenzellen kontrollieren. Und zwar haargenau. Mit einem Start-up entwickelte Kathrin Brenker seit April 2018 ein besonderes Beleuchtungsgerät für die Forschung. Diese aufregende Technologie wird sie bei TEDx näher beleuchten.

Nathalie Mauckner. Foto: TEDx

Schließlich erzählt Nathalie Mauckner ihre Geschichte. Sie wollte erfolgreich, unabhängig, schön, stark sein - eben so, wie es junge Menschen nach dem gängigen Instagram-Gesellschaftsbild nahegelegt wird. Bis sie einen lebensbedrohlichen Schlaganfall erlitt. Vorbei war es mit geschönten Social Media Posts. Doch sie kämpfte sich zurück. Und mehr noch: Bei TEDx spricht sie darüber, in einer auf virtuelle Likes getrimmten Welt die eigene Unvollkommenheit zu umarmen.

Sarah Spikermann. Foto: TEDx

Mit Sarah Spiekermann kommt Leiterin des Institute for Information Systems and Society der Universität Wien. Sie forscht insbesondere zum Thema Ethik in der digitalen Welt und hat bereits etliche wissenschaftliche Artikel in Fachmagazinen oder Tageszeitungen wie etwa in der FAZ, Die Zeit oder NZZ veröffentlicht. Außerdem betreibt sie den Blog "Die ethische Maschine" bei der österreichischen Zeitung derstandard.at. Bei TEDx spricht sie über ihre Arbeit.

Simon Boyle. Foto: TEDx

Köstlich wird's bei Simon Boyle: Er ist vielfach prämierter Koch, Autor und sozial tätiger Unternehmer. Er ist Gründer der Charity-Aktion Beyond Food, bei durch Essen sozialer Wandel herbeigeführt werden soll. Sein Restaurant "Brigade" liegt in London. Durch die Aktion kamen bis heute über 800.000 Pfund Spendengelder zusammen. Darüber hinaus hält Boyle immer wieder Trainingsprogramme für Obdachlose und jene, die Gefahr laufen, ihre Heimat zu verlieren, ab.

Anna und Dominik Baer. Foto: TEDx

Nicht reden, aber singen und zeichnen werden Anna und Dominik Baer. Das Künstlerpaar betreibt in Heidelberg die "Zeitgenießische Galerie" im Kranichweg. Die beiden trafen sich einst in Thailand und machen seitdem privat wie beruflich gemeinsame Sache. Er mit Indie-Pop, sie als Malerin. Eine entsprechende Performance werden die beiden auch aufs TEDx-Parkett bringen. Zu den Klängen von Dominik Baer wird Anna Baer live auf der Bühne ein neues Bild erschaffen.

Bernhard Bentgens. Foto: TEDx

"Man findet immer verborgene Schätze wenn man anderen Menschen zuhört", meint Bernhard Bentgens. Seit den 1990er Jahren als Komponist, Dirigent und Moderator vor allem in Heidelberg tätig - etwa bei der monatlichen Radiosendung "Zungenschlag" oder als Organisator des "Schöner Lügen"-Chanson-Festivals. Und seine TEDx-Performance verspricht einiges: So will er die Stimmen der Zuhörer so erklingen lassen, wie sie sie noch nie zuvor gehört haben.

Ali Taghavi. Foto: TEDx

Schließlich wird auch Ali Taghavi auf der Bühne stehen. Er gibt in Heidelberg "Social Dance"-Kurse im Swingtanzen unter dem Motto "Tanzen lernen, Musik genießen, Leute treffen ... alles in einem". Die TEDx-BEsucher dürfen sich also auf eine feurige Performance freuen.

Info: TEDx Heidelberg 2018, Donnerstag, 13. Dezember, 14 bis 22 Uhr, Stadthalle Heidelberg. Das Studententicket-Kontingent ist bereits ausverkauft. Weitere Infos und reguläre Eintrittskarten gibt es unter www.tedxheidelberg.de

