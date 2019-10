Am Hauptbahnhof stiegen die jungen Männer in das Taxi ein. Während der Fahrt hielten sie dem Fahrer ein Messer an den Hals und forderten seine Tageseinnahmen. Archivfoto: Kresin

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. In ihren letzten Worten zeigten sich die Angeklagten im Taxifahrer-Prozess reuig: Es tue ihnen leid, was sie Murat S. (Name geändert) angetan hätten. Der 64-Jährige leidet auch heute noch - mehr als ein halbes Jahr später - an den Folgen der Tat. Er kann nicht mehr ohne Medikamente schlafen und nur wenige Stunden am Stück arbeiten.

Der Taxifahrer nahm deshalb als Nebenkläger an dem Prozess teil und war auch dabei, als am Mittwoch das Urteil über die beiden 21 und 24 Jahre alten Männer gesprochen wurde. Der Jüngere sagte vorher, zum Vorsitzenden Richter Jochen Herkle gewandt: "Ich muss gerade stehen für das, was ich getan habe." Sein Mitangeklagter erklärte: "Ich sitze zu Recht im Gefängnis."

Beide hatten zugegeben, im März Murat S. während der Fahrt mit einem 20 Zentimeter langen Messer bedroht und seine Tageseinnahmen gefordert zu haben. Auch, dass sie wenige Tage später versuchten, einen Motorroller zu klauen. So kam die Polizei an den 21-Jährigen: Die beiden wurden gestört, er kurze Zeit später verhaftet. Dabei beleidigte, bedrohte und verletzte er die Polizisten.

Mit Spannung erwarteten die Anwesenden das Urteil: Sechs Jahre und neun Monate Haft lautete die Strafe für den 21-Jährigen. Der 24-Jährige wurde zu sechs Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Allerdings: Von der Strafe müssen sie nur einen Teil absitzen, dann werden sie in eine Entziehungsanstalt eingewiesen und kommen danach auf Bewährung frei - wenn die Therapie erfolgreich war.

"Das ist Risiko und Chance für Sie zugleich", sagte gestern Richter Herkle. Die Angeklagten könnten "deutlich vorzeitig" entlassen werden, würden bei einem Therapieabbruch aber mit hoher Wahrscheinlichkeit die Strafe vollständig absitzen müssen. Eine vorzeitige Haftentlassung wäre dann - mangels positiver Zukunftsprognose - sehr unwahrscheinlich.

Die medizinische Sachverständige hatte beiden Männern eine Alkohol- und Drogensucht attestiert. Sie betranken sich regelmäßig, waren an Cannabis und Kokain gewöhnt, nahmen zusätzlich andere Drogen, wenn auch unregelmäßig.

Richter Herkle blieb mit seinem Urteil für den älteren Angeklagten hinter der von Staatsanwalt Martin Grimm geforderten Strafe zurück. Der hatte am Montag gefordert, den 24-Jährigen zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten zu verurteilen. Den 21-Jährigen dagegen verurteilte Richter Herkle zu einer drei Monate höheren Haftstrafe als von Grimm gefordert. Der Angeklagte sollte nach Willen des Staatsanwalts nur sechs Jahre und sechs Monate in Haft, weil er zur Aufklärung des Verbrechens beigetragen habe.

Wie sein Mitangeklagter versuchte auch der Jüngere, sich bei Murat S. für seine Tat zu entschuldigen. Doch der Taxifahrer konnte ihm - der ihm das Messer mit der Spitze an den Hals gehalten hatte - nicht verzeihen. Nur die Entschuldigung des 24-Jährigen, der während des Prozesses mehrmals um die Möglichkeit gebeten hatte, mit Murat S. sprechen zu können, nahm der Taxifahrer letztlich an.

Das "rettete" ihn vor dem regulären Strafrahmen, den noch Staatsanwalt Grimm angelegt hatte. Weil Grimm die Entschuldigung nicht als Täter-Opfer-Ausgleich wertete, bei dem jüngeren Angeklagten aber die Mithilfe bei der Aufklärung als Milderungsgrund ansah, forderte er für den Älteren, der nicht auf Polizisten losging und auch nicht das Messer an den Hals des Taxifahrers gehalten hat, eine höhere Strafe.

Woher das Messer kam, das die beiden benutzten, blieb übrigens bis zum Ende unklar: "Es ist nicht mein Messer", sagten beide Angeklagten in ihrem letzten Wort.