Von Denis Schnur

Heidelberg. An den meisten Stellen Heidelbergs erinnert mittlerweile nur noch wenig an die Corona-Pandemie. Oft wirkt es, als hätte es nie einen Lockdown gegeben. Einer der Orte, an dem das noch komplett anders ist, ist die Pädagogische Hochschule (PH) in der Keplerstraße in Neuenheim: Die Gänge in dem altehrwürdigen Gebäude sind noch immer gespenstisch leer. Ab und an sieht man dort eine Mitarbeiterin, Studierende dagegen so gut wie gar nicht.

Ändern wird sich das erst am 2. November. Dann – zwei Wochen später als üblich – beginnt nämlich an den meisten Universitäten in Baden-Württemberg das Wintersemester. Und dann wird sich auch die PH wieder mit Leben füllen – zumindest an einem Tag in der Woche. "Der Montag wird unser Präsenztag", erklärt Vera Heyl, die Prorektorin für Studium und Lehre. Das bedeutet, dass in jedem Studiengang mindestens eine Veranstaltung physisch in der Hochschule stattfinden wird. Vor allem die gut 500 Erstsemester sollen so die PH, ihre Kommilitonen und Dozenten kennenlernen. "Um die machen wir uns ein bisschen Sorgen", erklärt Rektor Hans-Werner Huneke. "Die kennen ja noch niemanden."

So dürften ab November jeden Montag ein paar Hundert Studierende im Haus sein. Neben diesem einen Präsenztag wird es jedoch nur Online-Formate geben. "So müssen die Studierenden nur an einem Tag kommen. Einige werden sich dann vermutlich auch erstmal keine Wohnung in Heidelberg nehmen müssen", so Heyl. Und die älteren Semester müssen sich auf ein weiteres nahezu ausschließlich digitales Halbjahr einstellen.

Aber die PH habe im Sommer ohnehin überraschend gute Erfahrungen mit der fast kompletten Digitalisierung der Lehre gemacht. "Das Semester ist besser gelaufen, als man es hätte befürchten müssen", betont Rektor Huneke. Das sage ihm sein Bauchgefühl, aber auch eine Befragung der Studierenden und Dozenten. "Demnach haben unsere Studentinnen und Studenten 98 Prozent der Semesterwochenstunden absolviert, die sie sich vorgenommen hatten – fast das komplette Programm." Wenn man bedenke, dass die Dozenten ihre Veranstaltungen binnen weniger Wochen ins Internet verlagern mussten, sei das beeindruckend. "Die hatten den doppelten Aufwand", weiß Heyl.

Natürlich sei so ein Semester nie zufriedenstellend – auch weil direkte Gespräche für eine Hochschule unverzichtbar seien. Und natürlich habe auch nicht alles auf Anhieb funktioniert. "Das war ja für fast alle komplett neu", so Huneke. "Aber wenn was schief ging, haben eben alle gelacht – und es weiter versucht." Das wohl größte Ärgernis war, dass Studierende über längere Zeit keine Rückmeldung von ihrer Professorin bekommen hatten. "Aber das war ein Einzelfall bei einer sehr großen Vorlesung", betont der Rektor. "Da kamen Hunderte Mails täglich." Ansonsten seien die Studierenden in der Ausnahmesituation extrem verständnisvoll gewesen. "Wir haben eigentlich nur Kooperation erlebt."

Umso mehr freuen sich Heyl und Huneke, wenn sie bald wieder die Türen der PH öffnen können. Zwar sei man vorbereitet, falls die Coronalage die Hochschule wieder zum virtuellen Semester zwinge. "Aber wir werden ganz bestimmt nicht zur Fernhochschule", betont Heyl. Einiges könne man natürlich beibehalten, einige digitale Formate zum Beispiel. Aber ein Studium an der PH lebe natürlich von den Begegnungen: "Früher hatten wir ja oft Diskussionen über die Anwesenheitspflicht", erklärt Huneke. "Jetzt ist das Gegenteil der Fall: Die Studierenden sind dankbar für jede Veranstaltung, zu der sie kommen dürfen."