Von Denis Schnur

Heidelberg. Die neu eingeführten Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer schrecken offenbar potenzielle Studenten ab. Während in ganz Baden-Württemberg die Zahl der Einschreibungen aus dieser Gruppe zum Wintersemester 2017/18 um 21,6 Prozent gesunken ist, sehen die Zahlen der Universität Heidelberg sogar noch drastischer aus: Um ganze 37,3 Prozent ging hier die Zahl der Immatrikulationen im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Nach einer ersten Auswertung des Fachdezernates der Ruperto Carola haben sich 287 Studenten, die nicht aus Ländern der Europäischen Union kommen, zum Wintersemester eingeschrieben, vor einem Jahr waren es noch 458. Das Dezernat Internationale Beziehungen will nun prüfen, ob dieser Rückgang bestimmte Fächer oder Herkunftsländer stärker betrifft.

Der Zusammenhang mit den Studiengebühren von 1500 Euro pro Semester, die seit diesem Wintersemester für Studenten aus Nicht-EU-Ländern fällig werden, liegt nahe. Die Universität will sich da jedoch nicht festlegen: Eine Bewertung der Zahlen werde derzeit noch zurückgestellt, heißt es auf RNZ-Anfrage. Erst die Entwicklung der Studierendenzahlen in den kommenden Jahren würde Auskunft darüber geben können, ob es sich um einen dauerhaften Rückgang oder lediglich um eine temporäre Reaktion auf die veränderten gesetzlichen Vorgaben handele.

Rund ein Drittel der potenziell gebührenpflichtigen Studenten sind von den Zahlungen befreit - weil sie aus wirtschaftlich sehr schwachen Staaten oder im Rahmen von Austauschprogrammen kommen, weil sie hier ihre Promotion absolvieren oder weil die Gebühren für sie nicht zumutbar wären.

Demnach zahlen an der Ruperto Carola in diesem Semester 191 Studenten die 1500 Euro. Davon bleiben lediglich 20 Prozent bei der Universität (insgesamt 57.300 Euro). Damit sollen die Studienbedingungen für ausländische Studenten verbessert werden - "über Details haben wir uns da noch keine Gedanken gemacht", erklärte Uni-Rektor Bernhard Eitel vergangene Woche bei einer Sitzung des Studierendenrates. Die restlichen 80 Prozent der Gebühren gehen in den Landeshaushalt, der so konsolidiert werden soll - sehr zum Ärger von Rektor Eitel: "Das ist ein Systembruch. Die Gebühren sollten komplett an der jeweiligen Hochschule bleiben."

Genau wie Wissenschaftsministerin Theresia Bauer verweist Eitel aber auch auf Zahlen aus Skandinavien, wo die Einführung von Gebühren für Gaststudenten ebenfalls erst mal zu einem Rückgang der Immatrikulationszahlen führte. Dort hätte sich das aber nach einigen Jahren wieder eingependelt: "Ich denke nicht, dass diese Entwicklung bestehen bleibt", erklärte der Rektor vergangene Woche gegenüber den Studentenvertretern, die die "Campus-Maut" mehrheitlich vehement ablehnen.