Von Karla Sommer

Heidelberg. Gut 30 Meter voneinander entfernt wurden den Kontrahenten am Samstag vom Ordnungsamt ihre Plätze am Marktplatz zugewiesen. Auf der einen Seite Mitarbeiter des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ), auf der anderen Mitglieder des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche" und vom Tierschutzverein "Peta zwei". Und während die Tierversuchsgegner die Passanten mit drastischen Darstellungen und Slogans zu überzeugen suchten, waren die rund 40 Mitarbeiter des DKFZ, darunter der Vorstandsvorsitzende Prof. Michael Baumann sowie der Kaufmännische Vorstand Prof. Josef Puchta, nur durch ihre Namensschilder zu erkennen. Sie verteilten Flyer und Infoblätter.

Dass die Krebsforscher "auf die Straße" gehen, um über ihre Sicht auf die Tierversuche aufzuklären, ist eine Reaktion auf die Vorwürfe der Tierschützer. Die werfen Forschern des DKFZ vor, Mäusen unnötig Leid zugefügt zu haben - unter anderem, weil sie die gesetzliche Frist, die vorschreibt, wann die Tiere eingeschläfert werden müssen, nicht eingehalten hätten. Vor vier Wochen hatte die Staatsanwaltschaft Heidelberg das von "Ärzten gegen Tierversuche" angestrengte Verfahren wegen des Verdachts auf Nichteinhaltung des Tierschutzgesetzes eingestellt: Es habe keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass den Tieren stärkere Schmerzen entstanden seien.

Gegen diese Verfahrenseinstellung legte der Verein Beschwerde ein. Umgekehrt hat das DKFZ den Verein "Ärzte gegen Tierversuche" und "Peta zwei" für einige Behauptungen in der Demo-Ankündigung abgemahnt. Entsprechend unversöhnlich stand man sich auf dem Marktplatz gegenüber - auch wenn es vereinzelt Gespräche zwischen den Kontrahenten gab.

Die Tierversuchsgegner, zum Teil als Mäuse verkleidet, zeigten Plakate mit Slogans wie: "Tiere sind keine Messinstrumente", "Tierversuche - grausam und wissenschaftlich unsinnig" und "Stoppt die Tierversuche am DKFZ".

"Es ist selten, dass Tierversuche an die Öffentlichkeit kommen", sagte die Chemikerin Dr. Elizabeth Crämer-Schwarz der RNZ. "Jetzt hatten wir einen Fall, der aufgedeckt werden konnte." Sie ist überzeugt, dass den Mäusen im DKFZ - indem sie mit schnell wachsenden Tumorzellen versehen wurden und sie dann zwei Tage länger als die vorgeschriebene Tötungszeit gelebt hätten - "großes Leid zugefügt wurde." Grundlage für diese Entdeckung sei die medizinische Fachzeitschrift "Viruses" gewesen, in der eine Mitarbeiterin des Vereins die "Unstimmigkeiten" festgestellt hätte. Diese hätte das DKFZ auch zugegeben. Nun versucht der Verein es noch einmal mit einem Einspruch gegen die Verfahrenseinstellung. "Ärzte gegen Tierversuche" hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 2800 Mitglieder, wovon aber nur rund ein Drittel Ärzte, Tierärzte, Psychologen und andere im medizinischen Bereich tätige Naturwissenschaftler sind.

Prof. Hellmut Augustin, Leiter der Abteilung "Vaskuläre Onkologie und Metastasierung" am DKFZ sagte der RNZ: "Wir sehen mit großer Sorge, dass eine Handvoll professioneller Aktivisten die ganze wissenschaftliche Forschung bedroht." In Deutschland würden 765 Millionen Tiere jährlich für die Nahrungsaufnahme getötet, aber nur drei Millionen Versuchstiere - 90 Prozent davon Mäuse, Ratten und Fische. Und Augustin sagt voller Überzeugung: "Hundert Prozent der Arbeit, die wir an Mäusen gemacht haben, hat sich an Menschen bestätigt." Man sei "dem Wohl der Tiere verpflichtet - aber Tierversuche müssen wir durchführen". Denn die Forscher könnten zwar messen, was an Tumorzellen anders als an anderen Zellen sei, wieso aber ein Tumor wachse und wandere und wie genau es zu Wechselwirkungen mit anderen Zellen komme, das erfahre man nur über Tierversuche. "Wenn wir andere Möglichkeiten hätten, würden wir es machen."