Dieses Foto machte der Wetterballon von Julius Reinhard bei seinem Flug in die Stratosphäre in dieser Woche. Auf 30 Kilometer Höhe war der Ballon gestiegen. Foto: Julius’ Wetterballon

Von Hans Böhringer

Heidelberg. Ein kurzer Countdown – drei, zwei, eins – und der cremefarbene Ballon schnellt nach oben, spannt die rote Schnur und zieht die Styroporbox aus Julius Reinhards Händen gen Himmel. So beginnt am Dienstag die Reise in die Stratosphäre für diese Box, die Sonde mit Kamera und Messinstrumenten, an der der 14-jährige Julius lange gebastelt hat.

Die Inspiration für den Wetterballon komme aus einem Video auf YouTube, erzählt Julius. Sein Ziel: die Windgeschwindigkeiten messen und Bilder von weit oben, aus der Stratosphäre, machen. Vielleicht kann er so sogar ein Gewitter von oben sehen. Das war vor einem Dreivierteljahr. Julius schrieb Firmen an, unter anderem die Firma für Luft- und Raumfahrttechnik Collins Aerospace, die einen Sitz in Wieblingen hat. Sie sponserte dem 14-Jährigen einen Großteil der Materialien für den Ballon. Vertreten ist sie am Dienstag durch Ina-Maria Poll und Thomas Hölder, die auf dem Reiterhofgelände gegenüber dem Firmengebäude beim Start dabei sind. Unterstützt haben Julius auch seine Eltern, Hayo und Christiana, bei technischen und juristischen Fragen.

Julius Reinhard kontrolliert vor dem Start die Sonde mit Kamera und Messinstrumenten. Foto: Rothe

Kurz vor dem Start laufen in der Mittagshitze die letzten Vorbereitungen. Besonders heikel ist das Befüllen des Ballons, für das zwei hüfthohe Flaschen Helium bereitstehen: Mit zweihundertfachem Atmosphärendruck strömt das Gas aus der Flasche, reguliert von Hayo Einhard durch ein Ventil. Julius selbst kniet vor der Ballonhülle und fixiert deren Ende über dem Gasschlauch; er muss dabei Handschuhe tragen, eine Vorsichtsmaßnahme, denn die Membran ist empfindlich. Da hebt sich eine Brise und schon flattert die Hülle bedrohlich, rutscht von der Plane. Christiana kommt zur Hilfe, schließlich werden die Sponsoren hinzugerufen; zu viert ringen sie mit dem halb schwebenden, halb hängenden Kautschuk-Latex-Ungetüm. Der Wind bläht die Ballonhaut auf wie ein Segel. Aber es gibt keinen Weg mehr zurück.

"Halt ihn fest!", ruft Hayo. "Ich habe ihn!", antwortet Julius. Nicht nur bei ihm liegen hier kurz die Nerven blank, in diesem kritischen Moment, nach der monatelangen Vorbereitung. Mehrere Minuten geht der Kampf mit dem Ballon, bis er gefüllt und versiegelt ist, startbereit nach oben hängt, birnenförmig, mit etwa sechs Metern Umfang.

Julius Reinhard und sein Stratosphärenballon Kamera, Interview und Produktion: Reinhard Lask

Vor dem Start kontrolliert Julius das Innere der Sonde: Batterie, Kamera und zwei GPS-Systeme. Das eine GPS sendet etwa alle halbe Stunde die Position der Sonde. Wenn die zweimal hintereinander gleich ist, weiß Julius, dass die Fracht wieder gelandet ist – und wo. Das andere System ist der Datenlogger; ähnlich einem Flugschreiber in einem Flugzeug zeichnet dieser in kurzen Abständen Position, Geschwindigkeit und Temperatur der Sonde auf, kann aber erst nach der Bergung ausgelesen werden.

Wenige Minuten nach dem Start ist nur noch ein kleiner schaukelnder Punkt am Himmel zu sehen. Die Stratosphäre beginnt ab einer Höhe von ungefähr 15 Kilometern. Mit steigender Höhe sinkt der Luftdruck, der Ballon dehnt sich weiter aus – bis er irgendwann platzt. Die Kapsel fällt dann solange runter, bis sie eine Luftschicht erreicht, die dicht genug ist, damit sich der Fallschirm entfalten kann.

Ein heikler Moment: Mit seinen Eltern pumpt Julius den Ballon mit Gas voll. Foto: Rothe

Wo die Sonde landet, das hängt vom Wind ab. Wie Christiana später berichtet, hält der Ballon während seines Flugs die Spannung aufrecht, dank des aufziehenden Gewitters am Dienstagabend: Zuerst geht es gen Frankreich, dann dreht sich der Wind, die nächste Statusmeldung sagt: Osten. Schließlich finden sie die Sonde und die Überreste des Ballons auf einer Wildwiese, zwischen Dilsberg, Mückenloch und Waldwimmersbach.

Fast zweieinhalb Stunden hat die Reise gedauert, auf genau 29.999 Meter Höhe ist der Ballon gestiegen, bevor er zerplatzte. Und tatsächlich: Ein paar Gewitterwolken von oben konnte er auch filmen. Die Fotos und Videos, die Julius nun ausgelesen hat, sind beeindruckend. Die Messergebnisse des Fluges wird er für eine Präsentation in seiner Schule, dem Bunsen-Gymnasium, verwenden.

Info: Ein RNZ-Video vom Flug des Ballons mit spektakulären Bildern aus der Stratosphäre ist online zu sehen unter www.rnz.de/video.