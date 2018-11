Erhard Odenwald (l.), Operativplaner bei der RNV, führte bei einem Recherchetermin die jungen Reporter von "Schüler machen Zeitung" über den Betriebshof an der Bergheimer Straße und zeigte dabei auch die Werkstatt für die Straßenbahnen. Foto: Bernhard Kreutzer

Von Timo Teufert

Heidelberg. Mit einer langen Liste an Fragen waren am gestrigen Donnerstag sieben junge Reporter von "Schüler machen Zeitung" zu einem Recherchetermin in den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) an der Bergheimer Straße gekommen. Dort erwartete sie eine Führung mit Operativplaner Erhard Odenwald, ein Blick hinter die Kulissen der Gleisbauwerkstatt und Informationen darüber, wie die RNV ihre Fahrgäste zum Beispiel über Umleitungen und Baustellen informiert.

Bei dem Rundgang erfuhren die Reporter zum Beispiel, dass in Heidelberg insgesamt 35 Straßenbahnen stationiert sind, 31 davon sind pro Tag im Einsatz, die anderen sind in der Werkstatt oder werden als Ersatzfahrzeuge für Notfälle bereitgehalten. Außerdem stehen im Depot 49 Busse, von denen 40 jeden Tag bewegt werden. "Die großen Fahrzeuge mit 40 Metern Länge setzen wir vor allem auf der Hauptlinie ein", berichtete Odenwald. Das sei die Linie 23 zwischen Leimen und Handschuhsheim. Allein ein Viertel aller Fahrgäste in Heidelberg ist auf dieser Strecke unterwegs. Vom Experten wollten die Reporter auch wissen, wie sich der Nahverkehr eigentlich finanziert: "76 Prozent der Kosten werden über den Fahrscheinverkauf erwirtschaftet. Das reicht aber nicht aus, um kostendeckend zu arbeiten. Deshalb müssen die Kommunen, die den Nahverkehr beauftragen, die Differenz ausgleichen", erklärte Odenwald.

Und natürlich war auch die aktuelle Diskussion, ob der Betriebshof verlagert werden soll, ein Thema: "Nachts ist hier jeder Meter belegt, es muss viel rangiert werden. Das ist aufwendig und teuer", so Odenwald. Auch wenn er sich nicht für oder gegen einen Standort aussprechen wollte, sagte Odenwald: "Vom aktuellen Standort aus bin ich mit jeder Bahn spätestens in fünf Minuten auf jedem Linienweg." Doch den kurzen Ausrückzeiten stünden auch Nachteile gegenüber: "Wir sind hier an einem 100 Jahre alten Standort mitten im Wohngebiet. Viele Arbeitsabläufe sind hier einfach nicht mehr zeitgemäß." Derzeit habe man noch 20 Bahnen, die 30 Meter lang seien. "Zukünftig werden die durch 40-Meter-Bahnen ersetzt. Dann brauchen wir 200 Meter mehr Abstellfläche", rechnete Odenwald vor. Und schon heute stünden sich die Bahnen teilweise selbst im Weg: "Nach dem Einrücken müssen sie vom Abstellplatz zur Wartungshalle fahren und sich dann wieder zwischen den eingerückten, wartenden Bahnen einreihen, um zu ihrem Platz zu kommen."

Welche Aufgaben die Gleisbauer haben, erklärte der stellvertretende Meister Jens Kern. Von ihm erfuhren die Reporter, dass sich das 13-köpfige Team um die Pflege der Infrastruktur, die Haltestellen, die Weichen und die Gleise kümmert. Dominik Schork von der Abteilung Fahrgastinformation berichtete von seiner Arbeit: "Von uns bekommen die Fahrgäste alle wichtigen Infos, analog oder digital." Großes Thema in seiner Abteilung ist gerade die Großbaustelle am Hauptbahnhof, aber auch den bevorstehenden Fahrplanwechsel am 9. Dezember bereitet er zusammen mit zwei Kollegen vor.