Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Stadt will jetzt doch dafür sorgen, dass oberhalb von Schloss und Schlossgarten eine Neubebauung in den Gärten nicht mehr möglich ist. Grund für die Initiative ist die geplante Bebauung auf den Grundstücken Schloss-Wolfsbrunnenweg 16 mit Abriss des alten Gebäudes am Straßenrand und Nummer 18 (Weiße Villa), die durch ein großes Terrassenhaus erweitert werden soll. Nun soll ein Bebauungsplan "Altstadt – Villenanlagen oberhalb des Schlosses" die Stadtsilhouette in diesem Bereich sichern und eine Veränderungssperre den Bereich so lange schützen, bis der Bebauungsplan gültig ist.

Allerdings: Das Terrassenhaus im Schloss-Wolfsbrunnenweg 18 ist bestandskräftig genehmigt, und auch das Neubauvorhaben der Nummer 16 soll eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Letzteres wurde bereits mehrfach im Gestaltungsbeirat der Stadt diskutiert.

Zur Zeit allerdings steht alles still auf den Baustellen oberhalb des Schlossgartens. Bei Schloss-Wolfsbrunnenweg 16 sei die Baugenehmigung für den Abbruch und Wiederaufbau des Gebäudes noch nicht erteilt worden, teilte die Stadt auf RNZ-Anfrage mit. "Unsere Prüfung ist noch nicht abgeschlossen."

Der Bau am Schloss-Wolfsbrunnenweg 18 wurde am 8. April von der Stadt eingestellt. Am 7. April hatte die RNZ noch einmal über die Bauvorhaben berichtet, die von Stadt und Landesdenkmalamt genehmigt worden waren. "Es gab dort statische Probleme und Abweichungen von der Baugenehmigung", heißt es jetzt vonseiten der Stadt. "Am 25. Juni 2021 wurde eine Teilbaufreigabe für Arbeiten am Verbau erteilt. Dies war aus statischen Gründen zur Hangsicherung notwendig." Derzeit fänden keine Arbeiten statt, da die Voraussetzungen für eine Freigabe noch nicht vorlägen.

Der Bezirksbeirat Altstadt sprach sich im Juli einstimmig für ein Bebauungsplanverfahren und eine Veränderungssperre aus. Im jüngsten Stadtentwicklungs- und Bauausschuss gab es allerdings eine Patt-Situation. Mit fünf zu fünf Stimmen und zwei Enthaltungen wurde die Aufstellung des Bebauungsplanes abgelehnt. Der Gemeinderat wird nun am 14. Oktober darüber entscheiden.

Vor allem die Grünen sprachen sich im Ausschuss dagegen aus. Für Ursula Röper konnte die Stadt nicht ausreichend darlegen, wieso sie hier die Erstellung eines Bebauungsplanes für notwendig hält. Villen und Gärten seien denkmalgeschützt, außerdem sei recht klar umrissen, was Außen- und Innenbereich sei: "Demnach sind keine Baufenster vorhanden. Wir halten daher die sehr aufwendige Aufstellung eines Bebauungsplanes an dieser Stelle nicht für zwingend erforderlich, sofern sich nicht neue Argumente ergeben." Warum die Stadt im angeblich denkmalgeschützten Garten der Weißen Villa vor wenigen Jahren ein großes Terrassenhaus genehmigte, wurde von ihr nicht thematisiert.

Von der Aufstellung eines Bebauungsplanes wären mehrere Grundstücke auf zusammen 14,7 Hektar Fläche betroffen, etwa vom Schloss-Wolfsbrunnenweg 6 bis zur Nummer 22 und zum Elisabethenweg 1. Die Gebäude, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, stellten Kulturdenkmale dar, heißt es in der Begründung zur Bebauungsplanaufstellung. Selbst ein Gartenhaus, eine Laube oder Einfriedungen sind bei diesen Grundstücken schon geschützt. Der Wald reiche teilweise bis zur Straße, was zum Eindruck eines grünen Hangs beitrage. Das sei typisch für das Heidelberger Stadtgefüge im Neckartal.