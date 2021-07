Von Sarah Hinney

Heidelberg. "Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck", sang der Musiker Peter Licht im Jahr 2001. 20 Jahre später hat Heidelberg sein eigenes "Sonnendeck" und das ist nicht nur für das Theater und Orchester, sondern auch für die freien Künstler und die Zuschauer zu einem Ort geworden, an dem alle gern sind.

Diese Bilanz ziehen Brit Bartkowiak, Oberspielleiterin und Kuratorin des "Sonnendeck"-Programms, und Peer Rudolph, Technischer Direktor des Theaters und Orchesters Heidelberg. Geht es nach ihnen, wird die vierte Bühne auf dem Schloss, die aufgrund der Pandemie geschaffen wurde, auch im nächsten Jahr wieder aufgebaut. "Ob das gelingt, hängt aber von vielen Faktoren ab", sagt Bartkowiak im Gespräch mit der RNZ. Nicht zuletzt davon, ob das Schloss den Platz für die Bühne auf der Bäderterrasse wieder freigibt. "Michael Bös, der Leiter der Schlossverwaltung, hat uns aber alle Türen geöffnet", betont Rudolph – und es ist herauszuhören, dass er sich wünscht, dass jene Türen geöffnet bleiben.

Dem Technischen Direktor ist die neue Bühne eine Herzensangelegenheit. "Ich schleiche auch schon lange um die Ecke herum", gibt er zu. Dort, wo sich einst der Kurfürst an einer Wasserorgel erfreute, ist für Rudolph der perfekte Ort, um auch heute künstlerische Unterhaltung zu genießen. Im Januar zeichnete Rudolph die ersten Entwürfe, inspiriert von einer alten Scheune im Stift Neuburg. Im Februar begannen die Theater-Werkstätten, seine Ideen umzusetzen. Dabei wurde viel Altmaterial verwendet. "Der rote Theatervorhang stammt beispielsweise aus der Stadthalle", verrät Rudolph. Nicht alles lief rund. Der Tag des Aufbaus musste verschoben werden, es hat in Strömen geregnet. "Es war ein fürchterlich verregnetes Frühjahr, aber mit viel Sonne im Herzen", sagt Bartkowiak lächelnd. Und mit viel Begeisterung auf allen Seiten. 95 Prozent Auslastung, über 4000 verkaufte Tickets – allein für das "Sonnendeck". Anke Scheller, Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater, ist mehr als zufrieden mit diesen Zahlen. Aber es sind nicht nur Zahlen, an denen die Verantwortlichen den Erfolg der vierten Bühne messen. "Wir brauchten einen Ort, an dem die Menschen, die monatelang nicht auftreten konnten, Kunst machen können", sagt Bartkowiak. Schon bei der Planung sei deshalb klar gewesen, dass diese Bühne auch für die freie Künstlerszene aus der Region geschaffen wird. Letztlich hätten davon alle profitiert. Sie ist begeistert, dass durch das neue Angebot ein ganz anderes Publikum kam. Außerdem seien alle Beteiligten näher zusammengerückt. "Das Sonnendeck ist ein Ort der Begegnung geworden, kein Ort des Ausweichens, sondern ein Ort des Neudenkens."

Bis Ende Juli wird noch gespielt. Karten sind noch zu haben für folgende Vorstellungen: 23. Juli, "Wenn Liebe ineinander gießt – Dichtung und Wahrheit des John Donne"; 24. Juli, Florian Hartz’ Flo und Fauna; 25. Juli, "Horizontes – Konzert mit Dirik Schilgen"; 26., 28., 29., 30. Juli, "Souvenirs, Souvenirs! Die Chor-Revue" und 31. Juli, "Songs my Mother tought me". Karten können nur an der Kasse, telefonisch und vor Ort gekauft werden.