Viel Platz – und niemand zu sehen. Ähnliche Verhältnisse sollen in der katholischen Kirche Sankt Michael in der Südstadt zuletzt auch in den Gottesdiensten geherrscht haben. Selten kamen mehr als 30 Gläubige, obwohl das Gebäude 650 Menschen fasst. Fotos: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Lohnen sich Gottesdienste, zu denen nur 20 oder 30 Menschen kommen? Und wie viele Kirchengebäude braucht es überhaupt, wo es doch immer weniger Kirchgänger gibt? Vielerorts denken die beiden großen Kirchen über diese Fragen nach. Die Katholiken in Heidelberg sind dabei nun einen Schritt weiter. Ergebnis der Überlegungen: Das Gelände der Kirche Sankt Michael in der Kirschgartenstraße in der Südstadt ließe sich sinnvoller nutzen denn als Gotteshaus. Bisher haben weder Katholiken noch Protestanten in Heidelberg eine Kirche aufgrund ausbleibender Besucher abgerissen. Wenn es so kommt, wie es die derzeitigen Pläne vorsehen, wäre Sankt Michael also die erste.

Das 1963 fertiggestellte Kirchengebäude mit separatem Turm steht unter Denkmalschutz. Foto: Rothe

"Die 1962 errichtete Kirche passt nicht mehr für heutige Zwecke", erklärt Johannes Brandt, leitender Pfarrer der Katholischen Stadtkirche, die zwölf Pfarrgemeinden in Heidelberg sowie in Eppelheim zu einer verwalterischen Einheit verbindet. Damals hätten viele junge Familien in der Südstadt gelebt, die Gemeinde sei lebendig und alle Altersgruppen seien vertreten gewesen. Das ist heute anders: Es leben zwar 1200 Kirchenmitglieder in der Südstadt, doch Gottesdienste können selten mehr als 30 Besucher verzeichnen. Viele Bänke bleiben also leer, und Gottes Wort verhallt zwischen den Betonwänden der Kirche. Dabei fänden 650 Menschen dort Platz.

Doch zur Last wird das Gebäude nicht nur aufgrund seiner Dimension, sondern auch wegen der Kosten, die es verursacht. Der Pfarrer rechnet vor: Mit 70.000 Euro jährlich schlagen Instandhaltung und Messnerdienst zu Buche, dazu kommen 100.000 Euro für die Heizung. In den nächsten Jahren stehen Reparaturen des Dachs an, irgendwann auch eine Außensanierung; ein bis zwei Millionen Euro veranschlagt der Pfarrer dafür. All das kommt freilich nicht aus heiterem Himmel – weshalb schon seit gut zehn Jahren im Gespräch ist, was mit Sankt Michael geschehen soll. Viele Ideen wurden vorgebracht, genauso viele wieder verworfen. Jetzt gibt es ein neues Konzept.

"Wir wollen den Standort nicht plattmachen, sondern mit Kooperationspartnern sinnvoll überplanen", sagt Brandt. Das soll heißen: Auf dem Areal sollen Wohnprojekte für Demenzkranke entstehen, die Stadtkirche ist dazu mit der Caritas und der Baugenossenschaft Familienheim im Gespräch; beide seien interessiert. Und auch eine Kapelle ist dort vorgesehen – ob alleinstehend oder in ein anderes Gebäude integriert, ist derzeit noch völlig offen. Die Kirche Sankt Michael jedenfalls soll weichen – vorausgesetzt, der Abriss wird genehmigt. Denn hierfür gibt es Hürden: Das 1963 fertiggestellte Gotteshaus steht unter Denkmalschutz (siehe Hintergrundartikel links). Für das Vorhaben sieht Pfarrer Brandt trotzdem Chancen. "Wenn eine Sozialbindung gegeben ist, können denkmalgeschützte Gebäude aufgegeben werden", erläutert er.

Hintergrund > Nach zweijähriger Planungsphase wurde der Grundstein für den Bau der Kirche Sankt Michael 1962 gelegt. Im September 1963 wurde das Gotteshaus fertiggestellt. Der Grundriss des Gebäudes hat die Form eines Quadrats, dazu gehört außerdem ein freistehender, 36 Meter hoher [+] Lesen Sie mehr > Nach zweijähriger Planungsphase wurde der Grundstein für den Bau der Kirche Sankt Michael 1962 gelegt. Im September 1963 wurde das Gotteshaus fertiggestellt. Der Grundriss des Gebäudes hat die Form eines Quadrats, dazu gehört außerdem ein freistehender, 36 Meter hoher Glockenturm. > Architektonisch nahm Sankt Michael Entwicklungen vorweg, die damals gerade erst angestoßen wurden. Dazu gehört insbesondere, dass die Trennung von Pfarrer und Gemeinde relativiert ist – indem die Bänke von drei Seiten um den Pfarrer gruppiert sind, der aus einer Ecke des Raumes zur Gemeinde hin spricht. > Mit der Liturgiereform forderte das Zweite Vatikanische Konzil 1963, Gläubige stärker einzubeziehen. In der Folge wurden viele Kirchen umgestaltet. Bis dahin hatten viele Pfarrer mit dem Rücken zur Gemeinde gepredigt. > Die Kirche Sankt Michael ist eines von 16 Sakralgebäuden der katholischen Stadtkirche. Sie gehört zu den jüngeren katholischen Gotteshäusern, ist aber nicht das jüngste. jul

Allerdings: Gerade wegen dessen Besonderheit hängen auch manche an dem Gebäude. Zum Beispiel Georg Klein, Mitglied des Pfarrgemeinderats, der bereits vor Jahren einen Verein ins Leben rief, um den Bau zu erhalten. "Um zehn Leute den Rosenkranz beten zu lassen, brauchen wir die Kirche nicht. Aber dafür, das Wort Gottes zeitgemäß zu verkünden", findet er. Der Raum spreche eine moderne Sprache: Der zentral gelegene Altar sei für moderne Formen des Gottesdienstes wie geschaffen – und bestens geeignet für Auftritte von Bands oder Chören. Und auch das Kosten-Argument lässt Klein nicht gelten. Der Unterhalt von Sankt Michael sei günstiger als der anderer Kirchen, meint er, der als Bauherr mehrere Privathäuser saniert hat.

Pfarrer Brandt will das Vorhaben Anfang November im Pfarrgemeinderat vorstellen. Damit die Pläne Gestalt annehmen, muss das Gremium auch seinen Segen geben – doch erst, wenn ein entscheidungsreifes Konzept vorliegt. Das dauere sicherlich bis zum kommenden Frühjahr, meint Brandt. Das letzte Wort liege beim erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg.