Heidelberg. (mare) Wo ist Bert? Das fragte sich in den letzten Wochen nicht nur Herrchen Stephan Klevenz. Sondern auch viele Besucher des Rewe-Marktes in Rohrbach. Denn dort ist der schwarz-weiße Kater nicht nur Stammgast, vielmehr auch eine richtige Attraktion. Eigentlich.

Denn das Tier war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Auch für Familie Klevenz unauffindbar. "Irgendwann haben wir die Hoffnung aufgegeben", sagt Stephan Klevenz. Bis eine E-Mail in die RNZ-Onlineredaktion flatterte - und den Weg zum Happy End ebnete.

Aber der Reihe nach: Seit Jahren ist der Rewe-Markt Berts Revier. Hier wurde der rund zehnjährige Kater zum lokalen Star, lässt Selfies mit sich machen und freut sich - sein eigentliches Business - über reichlich Leckerlies der Kunden. Nach Hause geht Bert eigentlich nur zum Fressen, zu Spaziergängen mit Hund Alaska und zum übernachten - gerne mal im Bett der 14-jährigen Tochter. "Dazu holten wir ihn beim Rewe ab. Ein Pfiff genügt, und er kommt angeflitzt", erzählt Stephan Klevenz.

Doch seit Ende Juli genügte der Pfiff nicht mehr. Niemand kam angeflitzt. Bert war weg. Spurlos. Gone Cat.

"Die ersten 14 Tage haben wir uns noch keine großen Sorgen gemacht", so Klevenz. Denn es kam immer mal vor, dass sich der Kater eine Auszeit nahm. Er wurde schon beim Tierarzt abgegeben, fuhr im Polizeiauto mit, wurde auch schon in die Weststadt mitgenommen. "Er ist beim Tierregister Tasso registriert, hat eine Tätowierung und fand auf irgendeinem Weg immer wieder zu uns zurück", erzählt sein Herrchen.

Nach drei Wochen kamen dann aber doch die Sorgen. Verkehrsunfall, Entführung - das ging bei Familie Klevenz durch die Köpfe. Recherche, Suchmeldungen - alles blieb ohne Erfolg. Die Hoffnung verschwand. Besonders für die Tochter war es ein schwerer Schlag. "Sie ist jetzt 14 Jahre alt und mit Bert aufgewachsen."

Doch nicht nur seine Familie betrübte Berts Verschwinden. Auch die Rewe-Kunden fragten sich: "Wo ist Bert?" Und manche wandten sich auch an die RNZ. Die wiederum bei Stephan Klevenz nachfragte. "Plötzlich kam die Mail der RNZ in mein Postfach geflattert", erinnert sich Klevenz an den vergangenen Freitag. "Mir wurde daraufhin klar, dass Berts Schicksal viele Menschen bewegt und sein Stammplatz verwaist ist." Also startete er nochmals einen Versuch, hängte einen Infozettel auf, um auf Berts Verschwinden hinzuweisen.

Und tatsächlich: Am Montag kam der erlösende Telefonanruf. "Es war der Hammer", freut sich Klevenz. Es war seine Nachbarin, die am Apparat war. Sie hatte gerade ihre Tochter zur Kita in Kirchheim gebracht. Und dabei den Kater auf dem Kerweplatz gesehen. "Ich rufe meine Frau an, sie schnappt sich den Katzenkorb und radelt nach Kirchheim", erzählt Berts Herrchen.

Aber das große Happy End ließ noch ein wenig auf sich warten. "Bert ließ sich nicht einfangen und musste mit einer Scheibe Wurst von einem Kinderpausenbrot gelockt werden, die meine Frau bei der Kita erbettelt hat", so Klevenz. "Er wirkte total verstört."

Auch zurück zu Hause war noch nicht alles in Butter. "Er war voller Panik, rannte gegen Türen und Glasscheiben. Bert war völlig durch den Wind." Erst die Tochter schaffte es, den Kater auf den Arm zu nehmen, zu schmusen. Jetzt war es - denn sie hatte just an diesem Tag Geburtstag - ein richtiges Geschenk.

"Seine Erinnerungen kommen langsam zurück", so Stephan Klevenz. Bert sieht derweil gut aus, ist ein wenig rundlicher geworden. Noch ist er ein wenig misstrauisch, geht nach dem Fressen gleich wieder nach draußen.

Aber seinen Platz vorm Rewe hat er schon wieder zurückerobert - als wäre nichts gewesen. "Ein kleines Wunder ist geschehen. Bert war wieder auf seinem Posten auf dem Rewe-Parkplatz", schrieb ein RNZ-Leser, der sich per Mail gemeldet hatte. Mit Alaska geht er schon wieder spazieren, freut sich wieder über Leckerlies und über Streicheleinheiten und die Menschentrauben, die wieder um ihn herumstehen. Und sich genauso wie Herrchen Stephan Klevenz einfach tierisch über Bert freuen.