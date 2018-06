400 Pakete mit Zahlscheinen, überreicht vom Kommunikationschef der Sparkasse, Harald Schuster (rechts), an Fritz Quoos (RNZ), sollen die Weihnachtsaktion beflügeln. Foto: Rothe

Von Fritz Quoos

Heidelberg. Es ist eine Hilfe mit jahrzehntelanger Tradition: Auch in diesem Jahr unterstützt die Sparkasse Heidelberg die RNZ-Weihnachtsaktion mit 400.000 gedruckten Zahlscheinen, die - beginnend mit dieser Wochenendausgabe - an ausgewählten Tagen der RNZ beiliegen werden. Damit gibt das heimische Kreditinstitut der ganzen Aktion wieder eine besondere Schubkraft, die helfen könnte, das letztjährige Ergebnis von rund 540.000 Euro wieder zu erreichen oder gar zu übertrumpfen.

"Aus der Region - für die Region" ist das bewährte Motto, unter dem die RNZ und die Sparkasse mit Blick auf ihre Leser, Kunden und Partner bei diesem wichtigen Hilfsprojekt antreten. Denn beide wissen, dass es auch in dieser prosperierenden Region viele Menschen gibt, die eher im Schatten stehen, und sie meinen, dass daraus auch ein Auftrag erwächst.

Vor diesem Hintergrund ist man bei der Sparkasse immer wieder beeindruckt von der Hilfsbereitschaft Tausender Leserinnen und Leser, von Firmen und Geschäftsleuten, die der Aktion mit Spenden unter die Arme greifen. Und die Sparkasse weiß auch zu schätzen, dass die Spendenmittel voll bei den Bedürftigen ankommen und kein Cent für die Verwaltung hängen bleibt.

Empfänger sind auch in diesem Jahr kinderreiche Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehende, kranke, alte und vereinsamte Menschen in prekärer Lage, die im Zeichen von Weihnachten einmal etwas Freude erleben sollen. Außerdem erhalten neben den Sozial- sowie Kinder- und Jugendämtern der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises die Träger der freien Wohlfahrtspflege Anteile aus dem Spendenaufkommen, um das ganze Jahr über in akuten Notlagen rasch und unbürokratisch Hilfe leisten zu können.