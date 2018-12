Von Fritz Quoos

Heidelberg. Die RNZ-Weihnachtsaktion geht weiter und die Leserinnen und Leser unterstützen diese seit Jahren bewährte Sozialaktion. Allen sei gedankt, die sich von der täglichen Kolumne mit Sozialfällen ansprechen ließen und schon gespendet haben.

Dank der großen Spendenbereitschaft war der Spendenbaum am Donnerstag bereits auf 220.105 Euro angewachsen. Im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt 257.680 Euro, es gibt also noch Luft nach oben, soll das Rekordergebnis von 580.000 Euro übertroffen werden. Daher sind auch kleinste Spenden willkommen, denn viele von ihnen summieren sich am Ende zu stattlichen Beträgen.

Auch in diesem Jahr soll damit in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis - wie in einer gesonderten Aktion im Neckar-Odenwald-Kreis - vielen kinderreichen Familien in prekärer Lage, armen Alleinerziehenden, die nicht arbeiten gehen können, sowie verarmten, alten und vereinsamten, oder vom Schicksal schwer getroffenen Menschen zu Weihnachten finanziell etwas unter die Arme gegriffen werden. Darüber hinaus können Stadt und Kreis sowie die großen Wohlfahrtsverbände auch während des Jahres Menschen in akuten Notlagen mit Mitteln aus diesem Spendentopf rasch und unbürokratisch helfen.

Dass die diesjährige Aktion wieder so erfreulich gestartet ist, verdankt sie neben den vielen Spendern auch engagierten Lesern und Institutionen, die ihr mit eigenen Ideen zur Hilfe kamen und noch kommen. Sie geben damit anderen ein Beispiel, sprechen für eine lebendige Bindung der Leser zur RNZ und sind nicht zuletzt ein Beleg für eine solidarische Zivilgesellschaft.