Viel Platz für kreatives Spielen lässt der einsame „Rote Elefant“ in der Kirchheimer Heckerstraße. Das Testteam hat sich zum Abschluss der Serie spaßeshalber diese doch recht trostlose Fläche – den vielleicht schlechtesten Spielplatz der Stadt – ausgesucht. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. Sommerzeit ist Spielplatzzeit: Die RNZ-Spielplatztester waren zum Abschluss der Serie mit ihrem Testteam in Kirchheim unterwegs und haben dort, in der Heckerstraße, den wahrscheinlich schlechtesten Spielplatz Heidelbergs gefunden. "Er hat uns etwas ratlos zurückgelassen", schreiben sie. In "Google Maps" wird er als "Der Rote Elefant" bezeichnet, er liegt nur 100 Meter vom Spielplatz "Im Eichgärtlein" entfernt.

Gerne hätte das Testteam noch weitere Spielplätze bewertet, doch das Wetter hat ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Bis auf den "Roten Elefanten" ziehen Eva und ihr Vater Stefan aber ein positives Fazit: "Keiner bekam eine schlechtere Note als 2."

Was gibt es auf dem Spielplatz? Es handelt sich um eine kreisförmige, amphitheaterartige Anlage im Kreuzungspunkt mehrerer Fußwege, in der eine einsame rote Wackelfigur steht, die jedoch – anders als beschrieben – keine Ähnlichkeit mit einem Elefanten hat. Drumherum ist viel Platz für kreatives Spielen, Fangen oder Gummitwist. Auch XL-Versionen von "Himmel oder Hölle" lassen sich gut auf den Boden malen.

Wen trifft man hier? Meistens relativ wenige Kinder, da es in der Umgebung besser ausgestattete Spielplätze gibt. Ansonsten gehen hier viele Hundebesitzer Gassi.

Was ist das Beste? Fangen mit dem Roller im Kreis um den Platz herum spielen.

Was ist nicht so gut? Es gibt weder eine Rutsche noch ein Klettergerüst oder eine Schaukel. Der "Elefant" ist ja auch für kleinere Kinder, sodass den größeren Kindern nur das freie Spiel bleibt.

Was gibt es drumherum? Der Spielplatz "Im Eichgärtlein" ist nur rund 100 Meter entfernt. In zwei nahe gelegenen Supermärkten kann man sich gut versorgen.

Wie kommt man hin? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Spielplatz mit der Buslinie 33, Haltestelle Alfred-Jost-Straße, erreichbar.

Wie ist es aus Sicht der Eltern? Der Platz lässt den Kindern sehr viel Platz für kreatives Spielen. Die Ausstattung mit Spielgeräten ist mit dem einen Wackeltier dagegen äußerst mager. Man könnte den Platz daher auch gut in "Der einsame Elefant" oder "Einsames Wackeltier" umbenennen. Dabei könnte die Fläche so viel besser genutzt werden, beispielsweise ergänzend zum nahe gelegenen Eichgärtlein-Spielplatz, auf dem es weder eine Schaukel noch Wasser gibt. Immerhin gibt es aber einen Pluspunkt: Zahlreiche Fahrradständer und Mülleimer sind bereits vorhanden.