Von Yasemin Soylu

Heidelberg. Mehrdeutigkeit, Komplexität, Widersprüchlichkeiten und Pluralität – all das war und ist immer noch selbstverständlicher Teil meiner Lebensrealität. Aufgewachsen in einem interreligiösen und interkulturellen Elternhaus, als Tochter einer schwäbisch-katholisch sozialisierten Mutter und eines kurdischen, aus der ostanatolischen Türkei stammenden muslimischen Vaters, war Mehrsprachigkeit, Multireligiosität und das Zusammenspiel verschiedener Sozialisationen Alltag für mich.

Dass diese Pluralität für unsere Gesellschaft in Deutschland wiederum keine Selbstverständlichkeit darstellt, sondern immer wieder infrage gestellt wird, zeigen die jüngeren und auch die weiter zurückliegenden Ereignisse rund um Hanau, Halle und NSU mehr als deutlich.

Ich für meinen Teil finde es erschreckend, wie es fast schon selbstverständlich geworden ist für mich, tagtäglich mit menschenfeindlichen Einstellungen, mit Diskriminierung, Rassismus und Extremismus konfrontiert zu sein, mit Haltungen, die pauschalisieren, die mir meine Individualität absprechen und mich in eine Schublade stecken. Das Ergebnis: verhärtete Fronten. Resignation, Frust, Wut, Hass, Ablehnung – auf allen Seiten.

Um aus dieser Situation herauszukommen, bin ich der Überzeugung, dass wir endlich lernen müssen, mit Kontroversität und verschiedenen Meinungen umzugehen, welche gleichberechtigt nebeneinander stehen können, ohne dass der Wunsch nach Eindeutigkeit dazu führt, dass wir immer nach dem "Richtig" oder "Falsch" suchen und dieses "Falsch" natürlich stets dem "Anderen" zuschreiben, nie uns selbst. Ich wünsche mir, dass wir lernen mit Vieldeutigkeit umzugehen und uns nicht mit einfachen Antworten zufriedengeben, nur weil wir so unsere Komfort-Zone nicht verlassen müssen.

Denn das Leben wie die Menschen selbst sind nicht einfach, sie sind widersprüchlich und komplex. Wie also schaffen wir es, eine sogenannte "Ambiguitätstoleranz" zu entwickeln und anzuerkennen, dass es Haltungen und Lebensformen gibt, die wir vielleicht nicht verstehen, es aber doch in unserer jeweiligen Verantwortung als Teil dieser Gesellschaft liegt, diese zu schützen? Hierfür brauchen wir eine konstruktive und wertschätzende Streitkultur: voller Respekt, aber mit dem nötigen Freiraum, sodass jede*r Einzelne gehört wird und für seine Werte und Normen einstehen kann. So erst können wir in einen aufrichtigen Aushandlungsprozess gehen, in welchem wir bereit sind, von uns abzugeben, eigene Machtpositionen anzuerkennen und diese kritisch zu reflektieren.

Damit dies gelingen kann, braucht es geschützte Orte, welche Rückzug und Besinnung erlauben, wo Menschen selbst reflektierend immer wieder ihre eigenen Positionierungen hinterfragen und sich ihrer aber auch vergewissern können. Räume, wo sich von Rassismus Betroffene fallen lassen können, wo sie sich nicht rechtfertigen oder erklären müssen. Und Räume, wo es allen erlaubt ist, Schwäche zu zeigen, genauso wie Wut, Trauer, Enttäuschung, Verletzlichkeit.

In diesem offenen Aushandlungsprozess bleibt ein Aspekt allerdings nicht verhandelbar: die Gleichwertigkeit aller Menschen! Rassismus negiert diese jedoch und diese Ungleichheit zieht sich durch unsere gesellschaftlichen Strukturen. Genau deshalb ist jede*r von uns in der Verantwortung, sich darüber bewusst zu werden, welche Position wir selbst in diesen Strukturen einnehmen und welchen Beitrag jede*r dazu leisten kann, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in welcher Pluralität als das anerkannt wird, was es in Wirklichkeit ist: die einzige Lösung für ein zukunftsfähiges Zusammenleben!

Yasemin Soylu, 29, lebt in Heidelberg, studierte Ethnologie und Internationale Migration. Sie arbeitet als Studienleiterin für den Fachbereich "Muslimische Zivilgesellschaft" bei Teilseiend e. V., der Muslimischen Akademie i. G. und ist als zweite Vorstandsvorsitzende bei Mosaik Deutschland zu den Schwerpunkten Antidiskriminierung und Prävention von Hassgewalt tätig.