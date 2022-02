Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Menschen in Deutschland werden immer älter – und es besteht die realistische Chance, dass es ihnen gut dabei geht. Worauf es beim Jungbleiben ankommt, das wollte RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel vom Alternsforscher Konrad Beyreuther im Rahmen des RNZ-Forums im Heidelberger Theater wissen. Erfreulich: Der 80-Jährige gibt mit seinem Elan selbst ein Beispiel dafür ab – niemand muss vor dem Altwerden Angst haben. Die wichtigsten Erkenntnisse des Abends in Kürze.

Wie hält sich ein Alternsforscher fit? "Von nichts kommt nichts", antwortet Konrad Beyreuther, der keine Mühen für den Erhalt seiner körperlichen und geistigen Fitness scheut. Er selbst macht täglich 40 Liegestütze, 60 Ausfallschritte und 100 Kniebeugen. Zähne putzt er auf einem Bein, während er das andere zum Trainieren des Gleichgewichtssinns hin- und herschwingen lässt. Und dabei rechnet er auch noch, zum Beispiel 57 minus sieben minus acht und so weiter. "Mein Gedächtnis funktioniert immer besser", behauptet der Forscher.

Da hatte sich zu Beginn etwas verhakt: Konrad Beyreuther beim Kabelentwirren – mit Hilfe seiner Tochter. Foto: Alfred Gerold

Kreuzworträtsel helfen nur bedingt: Ein Tischlerwerkzeug mit fünf Buchstaben, ein anderes Wort für tiefes Bedauern, ein bayrischer Fluss mit I: "Es ist dauernd das gleiche", meint Beyreuther mit Blick auf Kreuzworträtsel. Er verspricht sich daher mehr von Sudoku. Memory sei ohnehin unübertroffen. Hauptsache, das Gedächtnis wird gefordert und bleibt im Training. Was man sich merkt, ist Nebensache. Als Musikliebhaber versucht Beyreuther die Namen von Sängern und Dirigenten im Kopf zu behalten. Doch man könne ebenso gut Gedichte auswendig lernen, nimmt Beyreuther die Anregung des RNZ-Chefredakteurs auf.

Ist Fernsehen schädlich? Das lässt sich so pauschal nicht sagen. "Leute, die viel fernsehen, haben ein größeres Risiko, an Demenz zu erkranken", antwortet Bey-reuther. Doch letztlich kommt es wohl darauf an, was man schaue – ob man Neues lernt und sich darüber austausche. Zeitunglesen kann er hingegen uneingeschränkt empfehlen: "Zeitung zu lesen ist hervorragend fürs Gehirn."

Risikofaktor Krankenhaus? Je älter Patienten sind, desto eher wirft sie ein Krankenhausaufenthalt aus der Bahn. Aber die Narkose ist dabei nur eine Sache. Auch der Verlust an Muskelmasse sei problematisch, gibt Beyreuther zu bedenken. Bei einer Woche Bettruhe könne bereits ein Drittel der Muskelmasse verloren gehen. "Man sollte deshalb schauen, dass die Krankenhauskost optimiert wird", empfiehlt er. Die Faustregel lautet, pro Kilogramm Körpergewicht ein Gramm Eiweiß täglich aufzunehmen – etwa aus Fleisch, Milchprodukten oder Hülsenfrüchten. Davon profitiert nicht nur der Körper, sondern auch das Gehirn. "Auch das Gehirn besteht aus Eiweiß."

Welche Rolle spielt die Ernährung? Die Erfindung des Kühlschranks bringt gute Voraussetzungen für gesundes Altern mit sich: weil man nicht mehr auf Salz angewiesen ist, um Lebensmittel zu konservieren. "Zu viel Salz führt zu Bluthochdruck", erläuterte Beyreuther die dahinterstehende Überlegung. Dass der Ernährung eine wichtige Rolle zukomme, habe beispielsweise eine Studie aus Finnland ergeben. Demnach trage eine Kost mit Proteinen und frischen Lebensmitteln wie Fisch und Beeren dazu bei, den Beginn der Alzheimer-Erkrankung um Jahre zu verzögern. "Essen Sie viel rotes Zeugs", riet Beyreuther.

Welche Bewegung braucht es? Das Herz-Kreislauf-System ist einer der Schlüsselfaktoren bei der Vorbeugung von Demenzerkrankungen. "Mit der Zunahme der kardiovaskulären Fitness ist Demenz zurückgegangen", berichtete Beyreuther. Er, der seit 1987 täglich mit dem Fahrrad in Heidelberg unterwegs ist (und am Berg wohnt), empfiehlt ein aerobes Training, wobei der Sauerstoffverbrauch und Zufuhr im Gleichgewicht sind. Die grobe Faustformel für den Trainingspuls: 180 minus das Lebensalter. Bei 60-Jährigen wären das etwa 120 Herzschläge pro Minute. Städte wie Heidelberg, die die Leute zum Laufen anregten, seien fantastisch, lobte Beyreuther. "Mir kommen die besten Ideen beim Joggen."

Ist Demenz erblich, wollte Welzel von seinem Gast wissen. "Die Vererbungsforscher haben sich sehr wichtig gemacht", entgegnete Beyreuther. Heute gehe man davon aus, dass nur zehn Prozent des Demenzrisikos über die Gene vorgegeben seien und sich zu 90 Prozent aus der Lebensführung ergäben – was zeigt, dass es sich zu handeln lohnt. Und selbst in jenen Fällen, in denen die Erkrankung aus einem Gen-Defekt resultiert, ließe sich ihr Ausbruch verzögern.

Wie den Anfang schaffen? Es sei nie zu spät, seinen Lebenswandel umzustellen, machte der Alternsforscher allen Anwesenden Mut. So habe unlängst eine Studie gezeigt, dass sich die biologische Uhr über Bewegung und Ernährung in acht Wochen um zwei Jahre zurückdrehen lasse. Ob das mehr als einmal funktioniert? Da wollte sich Beyreuther dann doch nicht festlegen. Schade.