Von Timo Teufert

Heidelberg. Den zahlreichen Besuchern des RNZ-Forums "Wohin steuert die Kultur in Heidelberg?" am Mittwochabend im historischen Saal des Theaters brannten vor allem zwei Fragen unter den Nägeln: Wie konnte es dazu kommen, dass bei den Verhandlungen über die neue Aufgabenverteilung der Bürgermeister der Begriff "Kultur" nicht mehr in den Dezernatsbezeichnungen auftauchte? Und wie kam es dazu, dass das Kulturamt und die großen kulturellen Einrichtungen der Stadt auf unterschiedliche Dezernate aufgeteilt werden sollten?

Nach der intensiven Diskussion der letzten zwei Wochen, die vor allem über die Rhein-Neckar-Zeitung geführt wurde, konnte Chefredakteur Klaus Welzel die Interessierten zum Auftakt zumindest in einem Punkt beruhigen: Das Kulturamt und die kulturellen Einrichtungen werden nicht auseinandergerissen, sie werden nach dem Ausscheiden von Joachim Gerner (SPD) als Kulturbürgermeister im Januar 2021 an seinen grünen Kollegen Wolfgang Erichson gehen. Darauf hatten sich Oberbürgermeister Eckart Würzner und die Fraktionsvorsitzenden Derek Cofie-Nunoo (Grüne), Anke Schuster (SPD) und Jan Gradel (CDU) am Montag in einem Kompromiss verständigt.

Zusammen mit Theaterintendant Holger Schultze saßen die Politiker auf dem Podium im Theatersaal, um sich den kritischen Fragen von Klaus Welzel zu stellen. Welzels klare Botschaft gleich zu Beginn der Diskussion: "Die RNZ hat sich die Kultur auf die Fahnen geschrieben und wir unterstützen sie." Als Beispiel sei nur die Theaterrettung genannt, bei der die RNZ fünf Jahre lang für die Sanierung des Stadttheaters getrommelt und dank ihrer Leser mit vier bis fünf Millionen Euro zur Sanierung beigetragen hatte. "Wir machen das alles, weil wir eine große Begeisterung in der Bevölkerung für die Kultur spüren", so der Chefredakteur. Schließlich sei die Kultur "der intellektuelle Klebstoff", der die Gesellschaft zusammenhalte.

Deshalb sei die Redaktion auch alarmiert über die Nachricht gewesen, dass es nach der Neuverteilung keinen Kulturbürgermeister mehr geben und der Kulturbereich zerschlagen werden sollte. "Eines kann man sagen: In diesem Fall haben sich alle Beteiligten nicht mit Ruhm bekleckert", wurde Welzel deutlich. Denn ohne die Berichterstattung der RNZ hätte es keinen öffentlichen Aufschrei gegeben und es wäre nicht zu dem Kompromiss gekommen, der nun auf dem Tisch liege.

Auch Kulturbürgermeister Joachim Gerner (SPD) meldete sich zu Wort. Der künftige Kulturdezernent Wolfgang Erichson (Grüne) hörte zu. Fotos: Johannes Hoffmann

In ihren Wortbeiträgen versuchten der OB und die Fraktionsvorsitzenden die Ereignisse vom 7. und 8. Oktober nachzuzeichnen: "Wir haben über die Kultur nicht verhandelt. Erst am Ende der Verhandlungen haben die Grünen dann gesagt, wir nehmen das Kulturamt aus dem Dezernat von Joachim Gerner heraus", sagte Würzner. "Die Welt war am Montagabend eine andere als am Dienstagmorgen", berichtete Schuster. "Für uns sah es so, als wenn sich bestimmte Personen Ämter und Funktionen herausgepickt haben", erklärte Gradel. Und Cofie-Nunoo? "Wir konnten uns mehrere Optionen vorstellen", sagte er. Doch weil man Ideen habe, die man im Kulturbereich verfolgen wolle, habe man sich schließlich für das Kulturamt entschieden. "Die Dimension, die diese Entscheidung hatte, haben wir so nicht gesehen."

Die Beteiligten gestanden ein, im Prozess Fehler gemacht zu haben. "Ich hatte mich durchgerungen, dass Kulturamt aus dem Kulturdezernat herauszulösen, doch es war ein Fehler. Das muss ich zugestehen. Der Eindruck, der dadurch entstanden ist, ist nicht gut", räumte Würzner ein. Die Kommunikation sei miserabel gelaufen. "Wir wollten nie den Kulturbürgermeister abschaffen", erklärte Cofie-Nunoo. Sie hätte bei dieser Ausgangslage die Pressekonferenz absagen müssen, gestand Schuster. Und Gradel war davon ausgegangen, dass die neue Struktur mit den Dezernenten abgesprochen gewesen sei.

"Ob es ein Unfall war oder nicht: Dass die Kultur von Ihnen allen vergessen wurde, ist ein Skandal", machte Holger Schultze seinem Ärger über die Diskussion Luft und sprach noch einen wichtigen anderen Aspekt an: Seine Mitarbeiter seien entsetzt über den Kulturbegriff der Grünen, die nach eigenen Aussagen, so Schultze, vor allem versuchen wollen, Kreativschaffende in der Stadt zu halten. Bislang hätten in Heidelberg freie Träger und etablierte Kultureinrichtungen versucht zusammenzuarbeiten. "Soll es jetzt wieder zu einer Trennung kommen?", fragte Schutze. Im Augenblick herrsche deshalb eine große Verunsicherung bei den Kulturschaffenden. "Wir wollen wissen: Wie stehen die 16 Grünen-Stadträte zur Kultur?"

Hintergrund Stimmen vom RNZ-Forum > Anke Schuster zu den Verhandlungen: "Es war fair von den Grünen, uns das Vorschlagsrecht nicht zu nehmen. Doch damit war auch klar, wer in dem Prozess etwas zu sagen hatte. Die Hauptdiskussion fand zwischen OB und den Grünen statt." > Derek Cofie-Nunoo zum Entgegenkommen seiner Partei gegenüber der SPD: "Wir wollen [+] Lesen Sie mehr Stimmen vom RNZ-Forum > Anke Schuster zu den Verhandlungen: "Es war fair von den Grünen, uns das Vorschlagsrecht nicht zu nehmen. Doch damit war auch klar, wer in dem Prozess etwas zu sagen hatte. Die Hauptdiskussion fand zwischen OB und den Grünen statt." > Derek Cofie-Nunoo zum Entgegenkommen seiner Partei gegenüber der SPD: "Wir wollen niemanden demütigen oder die anderen Parteien klein machen. Wir haben sogar bei der Zeitschiene Rücksicht genommen. Der Wechsel des Kulturbereichs wird erst mit dem Ausscheiden von Joachim Gerner in den Ruhestand vollzogen." > Kulturbürgermeister Joachim Gerner zum Kompromiss bei der Dezernatsverteilung: "Ich freue mich, dass die Sprengung des Kulturverbunds abgewendet ist." > Wolfgang Erichson, zukünftiger Kulturdezernent über sein Amtsverständnis: "Durch den Wechsel an Personen wird es keinen Untergang der Kultur in Heidelberg geben. Aus meiner Sicht benötigen die großen Kulturinstitutionen gar keinen Kulturbürgermeister. Ihr würdet das auch alleine schaffen. Mein Verständnis des Jobs ist, eine Lobby für die kleinen Kultureinrichtungen zu sein und es den kleinen zu ermöglichen, große Leuchttürme zu werden." > Jan Gradel zum Kulturverständnis der CDU: "Wir sind der Meinung, dass im Kulturbereich die Stadt nur die Rahmenbedingungen vorgibt. Dazu stehen wir. Wir sind zwar nicht die lautesten, aber wir haben immer dafür gesorgt, dass die Etats ausgeglichen sind." > Eckart Würzner zum unterschiedlichen Kulturverständnis: "Bei den Kulturschaffenden besteht die Furcht, dass es mit dem neuen Bürgermeister Kurskorrekturen gibt. Natürlich haben SPD und Grüne ein unterschiedliches Kulturverständnis und die Grünen werden neue Schwerpunkte setzen. Diese Veränderungen erwarte ich." > Derek Cofie-Nunoo zum Wechsel des Kulturdezernats von der SPD zu den Grünen: "Wir wollen keine feindliche Übernahme, sondern streben eine freundliche Übergabe an." > Holger Schultze appelliert an die Fraktionen: "Ihr habt deutlich gemacht, dass ihr hinter der Kultur steht. Überdenkt aber bitte eure Kulturbegriffe." > Dominique Mayr, Geschäftsführer des Klangforums, zur Veranstaltung: "Meine größte Sorge ist, dass die Wertigkeit der Kultur auf politischer Ebene weiter stark abnimmt. Kein einziger Diskutant hat eine Definition von Kultur abgegeben. Das zeugt von der fachlichen Inkompetenz. Meine Kollegen sind immer wieder verwundert über die marginale Wertschätzung finanzieller Art in Heidelberg. Die Zahlen erscheinen isoliert sehr groß, doch bundesweit liegen wir im unteren Drittel der Förderung. 40 Institutionen teilen sich hier acht Prozent der Kulturausgaben."

Und Schuster schob nach. Sie frage sich, ob der gefundene Kompromiss eine gute Einigung sei? "Es schlägt sich schon im Namen eines Dezernats wieder, welchem Thema Sie welche Wertigkeit geben", so Schuster. Und da wundere es sie, dass nach dem Kompromiss das Dezernat von Erichson den Namen "Kultur, Kreativwirtschaft, Digitalisierung und Bürgerdienste" tragen soll. Zwar sei die Kultur wieder im Titel, doch die Bündelung sehe sie kritisch. "Die Kultur bekommt mit dieser Dezernatsbezeichnung nicht die Wertschätzung, die sie verdient", sagte Schuster und bekam dafür tosenden Zwischenapplaus.

"Wenn Sie uns vorwerfen, dass wir Grünen einen technokratischen Kulturbegriff haben, dann muss ich schon schmunzeln", erwiderte Cofie-Nunoo. Keiner wolle bei den arrivierten Kultureinrichtungen etwas ändern: "Von uns haben Sie nichts zu befürchten." Aber die Digitalisierung ergänze die Kultur, schaffe Zugänge und biete Entwicklungschancen und er sehe durchaus auch Synergien zwischen den Bereichen Kultur und Kulturwirtschaft. "Es geht uns darum, beides zu verbinden. Ich sehe darin keinen Widerspruch."

Klaus Welzel zeigte sich am Ende des Forums zufrieden mit den Ergebnissen: Alle Beteiligten hätten handwerkliche Fehler zugegeben. Joachim Gerner bleibe bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2021 Kulturbürgermeister und der Name des Ressorts ist noch verhandelbar, der derzeitige Vorschlag nur ein Arbeitstitel.