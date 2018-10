Heidelberg. (RNZ) Wieso ruft gerade einer der großen religiösen Führer der Welt dazu auf, die Ethik vor die Religion zu stellen? Über diese und viele andere Fragen, die den Dalai Lama und seine Weltanschauung betreffen, diskutieren am morgigen Donnerstag der TV-Journalist Franz Alt und Chefredakteur Klaus Welzel beim RNZ-Forum in der Stadtbibliothek. Die Veranstaltung ist als Ergänzung zum Dalai-Lama-Besuch im September gedacht, als das geistliche Oberhaupt der Tibeter gemeinsam mit Wissenschaftlern in der Stadthalle diskutierte. Diesmal geht es jedoch mehrheitlich um ethische Themen wie Gewaltfreiheit, Demokratie und Religion. Die RNZ und das Kulturhaus DAI laden ab 20 Uhr in den Hilde-Domin-Saal; Karten zu 8 (ermäßigt 5) Euro gibt es beim DAI sowie den RNZ-Geschäftsstellen.