Heidelberg. (RNZ) Ingo Autenrieth ist die Enttäuschung deutlich anzuhören: "Ich hatte mich so gefreut auf diesen Abend." Die RNZ sich natürlich auch. Aber die aktuelle Coronalage, die zunehmende Zahl an Neuinfektionen, der sich anbahnende Notstand an den Kliniken – all diese Negativnachrichten führten dazu, dass das für Dienstagabend geplante RNZ-Forum mit Prof. Autenrieth, dem Chef des Heidelberger Universitätsklinikums, nicht in der ursprünglich geplanten Form stattfinden kann.

Die Gründe dafür sind einleuchtend: "Normalerweise haben wir immer ein Wohlfühlklima im Theater, und dann kommt auch viel Menschliches zur Sprache", sagt RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel. "Aber wie soll das gehen, wenn ein gesundheitlich so relevantes Thema wie Corona alles beherrscht?" Und könnte eine solche Veranstaltung nicht auch missverstanden werden angesichts von 200 Coronatoten am Tag? Ja, schon. Schweren Herzens entschieden Autenrieth und Welzel deshalb, ihr Zweiergespräch auf das kommende Jahr zu verlegen. Der Chefredakteur: "Es tut mir vor allem leid um die vielen Leserinnen und Leser, die sich bereits angemeldet hatten." Sie alle werden nun angeschrieben.

Was aber in dieser Situation noch wichtiger ist: Am Dienstag treffen sich stattdessen Vertreter des Uniklinikums, der Heidelberger Ärzteschaft, Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises Stefan Dallinger, um über den Ernst der derzeitigen Coronalage zu informieren und zu diskutieren. Diese RNZ-Veranstaltung ist allerdings nicht öffentlich – findet also ohne Zuschauer statt. Wir werden jedoch ausführlich über die Ergebnisse des Treffens berichten.

Für Prof. Autenrieth ist wichtig, dass gerade in der wieder angespannten epidemischen Lage das Signal ausgeht, dass "alle in dieser Sache wichtigen Institutionen an einem Strang ziehen". Mit diesem Erfolgsmodell hatten die verschiedenen Akteure in der Region die bisherige Coronakrise gut gemeistert.

Zugesagt für dieses ganz besondere RNZ-Forum haben bereits:

> Prof. Dr. Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums

> Edgar Reisch, Pflegedirektor des Uniklinikums und Vorstandsmitglied

> Prof. Dr. Jürgen Bauer, Ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses Heidelberg und Leiter des Geriatrischen Zentrums der Universität

> Prof. Dr. Joachim Szecsenyi, Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum

> Dr. Albertus Arends, Sprecher der Heidelberger Hausärzte

> Prof. Dr. Eckart Würzner, Heidelberger Oberbürgermeister

> Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises

Update: Sonntag, 14. November 2021, 19.53 Uhr

Ingo Autenrieth am 16. November zu Gast

Heidelberg. (we) Ingo Autenrieth hat viele Talente. Am Heidelberger Universitätsklinikum haben die Mitarbeiter erst einmal sein Organisationstalent kennengelernt. Workshops am Wochenende, Sitzungen am frühen Morgen, aber auch bis in den späten Abend hinein: Der neue Chef des Klinikums legte in den erst eineinhalb Jahren ein beeindruckendes Tempo vor. Das Ergebnis kann sich bereits jetzt sehen lassen: Mit einem Mal ist es kein Problem mehr, offene Chefarztposten nachzubesetzen – Positionen, die zuvor auffällig lange vakant blieben. Der neue Schwung führt also auch zügig zu konkreten Ergebnissen.

So bringt sich der Leitende Ärztliche Direktor unter anderem in den Masterplan Neuenheimer Feld ein und vertritt dort die Interessen des Klinikums, das an die 13.000 Menschen beschäftigt. Dass der Vorstandsvorsitzende Autenrieth (59) innerhalb des Masterplan-Verfahrens auch einmal Standpunkte einnimmt, die auf Widerstand stoßen: eine Selbstverständlichkeit. Aber genau dazu ist ein solches Verfahren ja da.

Viele Heidelberger werden den Mikrobiologen, der zuvor als Dekan am Uniklinikum in Tübingen tätig war, von einer Plakataktion kennen: Im Frühjahr 2020 warb Autenrieth gemeinsam mit anderen Prominenten für das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes – freilich war er auf den Plakaten nicht so gut zu erkennen, da mit Maske im Gesicht.

Völlig unmaskiert wird Ingo Autenrieth dagegen beim RNZ-Forum am 16. November im historischen Theatersaal zu sehen sein. Dort steht er ab 19.30 Uhr den Fragen von RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel Rede und Antwort. Natürlich wird es dabei auch um Corona gehen. Etwa: Wie managt ein solcher Riesenbetrieb diese pandemische Herausforderung. Wo hakte es? Was klappte nicht so gut? Was hat sich bewährt? Und: Was würden Sie heute völlig anders machen?

Daneben wird auch die mögliche Klinikfusion von Mannheim mit Heidelberg eine Rolle spielen. Schließlich haben sich Politik und Klinikum hier in ein Großprojekt gestürzt, dessen finanzielle Dimensionen noch gar nicht absehbar sind. Und wie immer bei einem RNZ-Forum geht es auch um den Menschen. Was treibt Ingo Autenrieth privat um? Welche weiteren Talente besitzt er, von denen die Öffentlichkeit vielleicht noch nichts weiß?

Wer am 16. November dabei sein möchte, kann sich ab sofort zum ersten RNZ-Forum nach der Corona-Pause anmelden. Nach den derzeitigen Bestimmungen reicht es, wenn die 3G-Regeln eingehalten werden: Also Genesene, Geimpfte oder Getestete können sich auf die Anmeldeliste bei der RNZ setzen lassen. Am Theatereingang wird dann der jeweilige Nachweis kontrolliert. Sollte sich an diesen Bestimmungen aufgrund einer veränderten Lage etwas ändern, erhalten alle Angemeldeten einen Hinweis per Mail – zudem wird die RNZ darauf hinweisen. Wer ganz sichergehen will, kann auch die aktuellen Coronabestimmungen auf der Homepage des Theaters nachlesen.

Anmeldung: Wer am 16. November um 19.30 Uhr dabei sein möchte, kann sich per Mail unter rnz-forum@rnz.de anmelden oder telefonisch am heutigen Mittwoch ab 14 Uhr unter Telefon 06221/519-5606.