Von Götz Münstermann

Wie sieht es hinter den Sicherheitsanlagen in den US-Liegenschaften heute aus? Um herauszufinden, was man alles aus den 2015 frei werdenden US-Flächen machen könnte, muss man sie auch gesehen haben. Dazu gibt es Gelegenheit am 29. Juni von 14 bis 17 Uhr, wenn die Stadtverwaltung Heidelberg mit 60 Bürgern eine Befahrung der US-Liegenschaften unternimmt. Dank einer Medienkooperation verlost die RNZ 30 dieser Plätze an ihre Leser.

Gerne würde die Stadt Heidelberg mehrere Bürgerfahrten auf den US-Flächen anbieten. Trotz ihres hohen Sicherheitsbedürfnisses haben die Streitkräfte nun die erste Fahrt genehmigt. Sicherheit ist und bleibt bis zum endgültigen Abzug im Jahr 2015 ein großes Thema. So müssen alle Bewerber für die Rundtour durch die Wohnareale und Kasernen wissen, dass ihre Daten an die US-Behörden weitergereicht werden. Und diese dürfen ohne Angaben von Gründen Bewerber auch ablehnen. Wer das Glück hat, bei der Bürgerfahrt, die die Stadt mit Unterstützung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) veranstaltet, am letzten Freitag im Juni teilzunehmen, darf auch keine großen Taschen, Kameras oder gar Fotohandys mitführen.

Wer darf sich bewerben? RNZ-Abonnenten, die mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Erstwohnsitz in Heidelberg haben.

Wie bewirbt man sich? Entweder per E-Mail auf die Adresse aktion@rnz.de oder per Post bei RNZ-Stadtredaktion, Stichwort "Bürgerfahrt", Neugasse 2, 69117 Heidelberg. Telefonische Bewerbungen sind nicht möglich. Einsendeschluss ist Dienstag, 22. Mai.

Welche Angaben müssen Sie machen? Bitte geben Sie neben der RNZ-Abonnement-Nummer Ihre vollständige Anschrift, Telefonnummer und (sofern vorhanden) E-Mail-Adresse an.

Was passiert dann? Die RNZ verlost unter den Einsendern 30 Plätze und benennt zehn Ersatzbewerber, deren Daten an die Stadtverwaltung weitergegeben werden. Die 30 Bewerber erhalten um den 25. Mai herum eine Benachrichtigung sowie einen Fragebogen. Dieser muss spätestens am 1. Juni als verbindliche Anmeldung mit Kopie des Personaldokuments im Rathaus eingehen. Und ganz wichtig: Wer am 29. Juni dabei ist, darf seinen Personalausweis nicht vergessen.