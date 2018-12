hob. Es war in der Tat ein merkwürdiger Anblick, auf den ein anonymer Anrufer da aufmerksam machte: Vor dem Handschuhsheimer Friedhof lagerten am Mittwoch gegen 16 Uhr zehn Paletten mit je vier blauen Fässern. Auf den Etiketten prangte ein Totenkopf, bewacht wurde die Fracht von mehreren städtischen Mitarbeitern.

Während der Zeuge noch einen "Umweltskandal" witterte, gab Norbert Hornig vom städtischen Friedhofsamt Entwarnung. Bei den blauen Fässern handele es sich um Sondermüll vom Krematorium, genauer gesagt um das Granulat Sorbalit, ein Kalk-Kohle-Gemisch, mit dem die Abgase bei der Totenverbrennung gereinigt werden. "Jeder Mensch nimmt während seines Lebens Giftstoffe auf", erklärt Hornig, "sei es über Medikamente oder Umweltbelastungen wie Dioxine". Deshalb setze das Friedhofsamt im Krematorium eine hochsensible Filteranlage ein.

Nichts Anrüchiges und schon gar keine menschlichen Überreste sei in den Fässern, betont Hornig. Bei der Fuhre, die vor dem Handschuhsheimer Friedhof stand, handele es sich um das Sorbalit-Granulat aus zwei Jahren, das in einem großen Keller zwischengelagert worden sei. Der Sondermüll werde in eine Untertagedeponie gebracht, in der Vergangenheit meist in ein ehemaliges Salzbergwerk in Herfa-Neurode (Nordhessen).

Laut Hornig standen die blauen Fässer nur aus einem Grund rund eineinhalb Stunden vor dem Haupteingang des Friedhofs: Weil sich die Speditionsfirma verspätet habe. In Zukunft werde das Amt aber nicht mehr warten, bis man einen kompletten Sattelzug mit dem Sondermüll füllen kann. Die Stadt habe schon einen neuen Vertrag mit einem Entsorger abgeschlossen, der die giftige Ware in kürzeren Abständen abholen soll.