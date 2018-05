RNZ. Braucht Heidelberg ein neues Konferenzzentrum und wenn ja, wo soll es gebaut werden? Diese Fragen sollen in einem zweistufigen Bürgerbeteiligungsverfahren geklärt und vom Gemeinderat beschlossen werden. Vorbereitet und gesteuert wird das Verfahren von einem Koordinationsbeirat. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus tagt der Beirat "Neues Konferenzzentrum" zum ersten Mal am Montag, 17. September, von 16 bis 18 Uhr im Ballsaal in der Stadthalle, Neckarstaden 24. Die Sitzung ist öffentlich. In den ersten Sitzungen des Gremiums - die alle öffentlich sind - wird das Verfahren der Bürgerbeteiligung vorbereitet.

Erst wenn das Verfahren steht, startet die eigentliche Bürgerbeteiligung in zwei Stufen. Dann wird in einem ersten Schritt auf Basis einer Bedarfsanalyse diskutiert, ob ein neues Konferenzzentrum für Heidelberg erforderlich ist. Das Ergebnis des Beteiligungsverfahrens wird dem Gemeinderat vorgelegt. Wenn dieser den Bedarf bestätigt, erfolgt der zweite Schritt mit der Suche nach einem geeigneten Standort.

Beide Phasen sollen durch einen ergebnisoffenen Bürgerbeteiligungsprozess begleitet werden. Im Koordinationsbeirat sind folgende Organisationen und Institutionen vertreten: Die Bürgerstiftung Heidelberg, der Verein "Bürger für Heidelberg", die Bürgerinitiative "Biest", die Stadtteilvereine, die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar, die Universität, die Kultur sowie die Stadtverwaltung Heidelberg. Das Gremium wählt am Montag einen Vorsitzenden oder sogenannten "Elder Statesmen" sowie nach Bedarf verschiedene Experten.